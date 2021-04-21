Суперлига уже не «супер». Революция в европейском футболе подавлена

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вчера, 11:00

Первыми сломались английские клубы. «Соккер.ру» — о том, как Суперлига закончилась за пару дней.

Эффект неожиданности не сработал

Объявление о создании 12 клубами Европейской Суперлиги произвело эффект разорвавшейся бомбы. Всех это отвлекло от самих текущих футбольных результатов. Уверенность, с которой о создании Суперлиги заявили отщепенцы, подразумевала некую продуманность и решительность. Но вряд ли создатели ожидали, насколько жесткой будет реакция футбольной общественности.

И футболисты, и УЕФА , и болельщики, и тренеры, и даже политики – все выступили единым фронтом против Суперлиги, оставив ее сторонников в тонущем меньшинстве. Защищать публично детище из всех боссов-создателей решился только президент «Реала» Флорентино Перес.

Остальные, видя, какую общественную волну протеста вызвала Суперлига, предпочитали помалкивать. Говорить, как ни странно, с болельщиками от лица идеологов приходилось почему-то футболистам и тренерам, которые к этому решению вообще никакого отношения не имеют. И это только усилило негатив.

Долго сидеть в бункере и отстреливаться даже от своих же команд не получилось. Тактика с объявлением о Суперлиге после футбольного уик-энда тоже не сработала, потому что в той же Англии клубы-участники проводили свои матчи в понедельник («Ливерпуль») и вторник («Челси»). Болельщики успели лихо организоваться и уже перед матчем «красных» с «Лидсом» устроили обструкцию клубу. А перед игрой «Челси» вообще были организованы слаженные протесты – в них даже принял участие Петр Чех. Около «Стэмфорд Бридж» собралось почти 1000 человек.

Хронология падения

Собственно, «Челси» первым и сдался. Клуб, чтобы снять напряжение, сообщил, что готовит документы о том, чтобы выйти из Суперлиги, к которой якобы присоединился только в конце прошлой недели. Так «синие» еще намекнули на то, что не от них вообще идея исходила, а их как бы втянули в эту авантюру. «Челси» заявил, что у клуба «было время полностью обдумать этот вопрос», после чего принято решение, что дальнейшее участие в Суперлиге не будет в интересах клуба, болельщиков и футбольного сообщества в целом.

Сразу после заявления «Челси» о намерении решительный шаг сделал «Манчестер Сити». Он первым официально заявил о выходе из Суперлиги. И идея посыпалась. Остальные английские команды – «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» последовали их примеру.

Все выступили с официальными заявлениями. «Ливерпуль» сообщил, что его участие в предполагаемой лиге «прекращено». Клуб «получил реакцию от различных ключевых заинтересованных сторон, как внутренних, так и внешних, прежде чем принять решение» и поблагодарил их «за ценный вклад».

«Манчестер Юнайтед» рассказал, что «внимательно прислушался к реакции фанатов, правительства Великобритании и других ключевых заинтересованных сторон», после чего принял решение не участвовать в Суперлиге. Клуб заявил, что «по-прежнему привержен сотрудничеству с другими представителями футбольного сообщества в поиске устойчивых решений долгосрочных проблем».

Тут, конечно, интересно, что мешало сразу все обсудить, а не пытаться устраивать все втихомолку. У МЮ еще с этой всей историей связывают и мощное кадровое решение. О своей отставке объявил Эд Вудворд, который уйдет из руководства клуба в конце года. В своей обличительной речи разозленный президент УЕФА помимо Андреа Аньелли из «Ювентуса» хорошенько пропесочил и Вудворда, обвинив того в двуличности.

Ведь за пару дней до объявления о создании Суперлиги они обсуждали реформы Лиги чемпионов, и Вудворд как бы сыграл за обе стороны. Хотя понятно, что он в основном исполнял роль человека, реализующего планы владельцев. Или нет? Отставка знакового функционера просто так не происходит. Вудворд работал в системе МЮ с 2005 года, а с 2012-го занимает свой нынешний пост.

Но продолжим хронологию падения английской части Суперлиги. После МЮ «Арсенал» выступил с открытым письмом к болельщикам, в котором извинился и признался, что «совершил ошибку», добавив, что принято решение об отказе от Суперлиги после учета мнения «более широкой футбольной общественности». Клуб «не хотел причинять такие неудобства» и рванул в Суперлигу, «потому что не хотел отставать» и стремился обеспечить будущее «Арсенала».

А босс «Тоттенхэма» Дэниел Леви выразил сожаление о том, что эта история вызвала столько «тревог и расстройств». Он поблагодарил всех за высказанное «взвешенное мнение», при этом подчеркнул, что «клуб считает важным принять участие в какой-то новой структуре, которая сможет лучше обеспечить финансовую устойчивость, но будет опираться на футбольную общественность».

Ровно половина отщепенцев вернулась в гавань УЕФА , и оставшаяся без них Суперлига с шестью клубами уже не выглядит такой уж «супер».

Официальная реакция

Президент УЕФА Александер Чеферин сразу же отреагировал на известие:

Они снова в строю, и я знаю, что они могут многое предложить не только нашим турнирам, но и всему европейскому футболу. Сейчас важно, что мы идем дальше, восстанавливаем единство, которое отличало нашу игру.

Даже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не удержался:

Я приветствую это решение. Это правильный исход для футбольных фанатов, клубов и сообщества в целом. Мы должны продолжать защищать нашу национальную игру.

Тут уже и сама Суперлига не могла остаться в стороне:

Учитывая текущие обстоятельства, мы должны пересмотреть принимаемые шаги и выбрать подходящее решение для изменения формы проекта. Но с учетом наших целей: мы хотим предложить болельщикам максимальные впечатления и одновременно увеличить солидарные выплаты для всего футбольного сообщества.

При этом ни один из оставшихся в лиге итальянских или испанских клубов не прокомментировал выход англичан. Сдаваться Суперлига не намерена, но теперь в ней остались только «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». По-прежнему выглядит солидно, но не так, как было с английской шестеркой.

Победа имени болельщиков

Но почему именно англичане сдали назад? Тут очень многие футболисты, эксперты и журналисты пишут с нескрываемым удовольствием, что эта попытка революции «сверху» обернулась победой сил, которые в ней не собирались участвовать – фанатов. Именно активность и яростное выступление английских болельщиков создало эту контрволну, в которой вся смелость и азарт боссов создателей Суперлиги утонула.

Фанаты итальянских и испанских клубов так не выступили. А английские болельщики смогли об колено сломать стремление богатых стать еще богаче. Их единство и уверенность передались и футболистам, которые поначалу очень робко высказывались относительно Суперлиги (кто знает, может, пришлось бы в ней еще играть – кому нужны проблемы). Но когда стало ясно, что вся фанатская братия против нее, начали подключаться и сами футболисты клубов-участников.

Так традиции и болельщики победили. Наверное, подобное и должно было случиться. Самая народная игра подчинилась воле народа.

Однажды сэр Бобби Робсон сказал следующее: