Суперлига уже не «супер». Революция в европейском футболе подавлена

Первыми сломались английские клубы. «Соккер.ру» — о том, как Суперлига закончилась за пару дней.
Эффект неожиданности не сработал
Объявление о создании 12 клубами Европейской Суперлиги произвело эффект разорвавшейся бомбы. Всех это отвлекло от самих текущих футбольных результатов. Уверенность, с которой о создании Суперлиги заявили отщепенцы, подразумевала некую продуманность и решительность. Но вряд ли создатели ожидали, насколько жесткой будет реакция футбольной общественности.
И футболисты, и УЕФА, и болельщики, и тренеры, и даже политики – все выступили единым фронтом против Суперлиги, оставив ее сторонников в тонущем меньшинстве. Защищать публично детище из всех боссов-создателей решился только президент «Реала» Флорентино Перес.
Остальные, видя, какую общественную волну протеста вызвала Суперлига, предпочитали помалкивать. Говорить, как ни странно, с болельщиками от лица идеологов приходилось почему-то футболистам и тренерам, которые к этому решению вообще никакого отношения не имеют. И это только усилило негатив.
Долго сидеть в бункере и отстреливаться даже от своих же команд не получилось. Тактика с объявлением о Суперлиге после футбольного уик-энда тоже не сработала, потому что в той же Англии клубы-участники проводили свои матчи в понедельник («Ливерпуль») и вторник («Челси»). Болельщики успели лихо организоваться и уже перед матчем «красных» с «Лидсом» устроили обструкцию клубу. А перед игрой «Челси» вообще были организованы слаженные протесты – в них даже принял участие Петр Чех. Около «Стэмфорд Бридж» собралось почти 1000 человек.
Хронология падения
Собственно, «Челси» первым и сдался. Клуб, чтобы снять напряжение, сообщил, что готовит документы о том, чтобы выйти из Суперлиги, к которой якобы присоединился только в конце прошлой недели. Так «синие» еще намекнули на то, что не от них вообще идея исходила, а их как бы втянули в эту авантюру. «Челси» заявил, что у клуба «было время полностью обдумать этот вопрос», после чего принято решение, что дальнейшее участие в Суперлиге не будет в интересах клуба, болельщиков и футбольного сообщества в целом.
Сразу после заявления «Челси» о намерении решительный шаг сделал «Манчестер Сити». Он первым официально заявил о выходе из Суперлиги. И идея посыпалась. Остальные английские команды – «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» последовали их примеру.
Все выступили с официальными заявлениями. «Ливерпуль» сообщил, что его участие в предполагаемой лиге «прекращено». Клуб «получил реакцию от различных ключевых заинтересованных сторон, как внутренних, так и внешних, прежде чем принять решение» и поблагодарил их «за ценный вклад».
«Манчестер Юнайтед» рассказал, что «внимательно прислушался к реакции фанатов, правительства Великобритании и других ключевых заинтересованных сторон», после чего принял решение не участвовать в Суперлиге. Клуб заявил, что «по-прежнему привержен сотрудничеству с другими представителями футбольного сообщества в поиске устойчивых решений долгосрочных проблем».
Тут, конечно, интересно, что мешало сразу все обсудить, а не пытаться устраивать все втихомолку. У МЮ еще с этой всей историей связывают и мощное кадровое решение. О своей отставке объявил Эд Вудворд, который уйдет из руководства клуба в конце года. В своей обличительной речи разозленный президент УЕФА помимо Андреа Аньелли из «Ювентуса» хорошенько пропесочил и Вудворда, обвинив того в двуличности.
Ведь за пару дней до объявления о создании Суперлиги они обсуждали реформы Лиги чемпионов, и Вудворд как бы сыграл за обе стороны. Хотя понятно, что он в основном исполнял роль человека, реализующего планы владельцев. Или нет? Отставка знакового функционера просто так не происходит. Вудворд работал в системе МЮ с 2005 года, а с 2012-го занимает свой нынешний пост.
Но продолжим хронологию падения английской части Суперлиги. После МЮ «Арсенал» выступил с открытым письмом к болельщикам, в котором извинился и признался, что «совершил ошибку», добавив, что принято решение об отказе от Суперлиги после учета мнения «более широкой футбольной общественности». Клуб «не хотел причинять такие неудобства» и рванул в Суперлигу, «потому что не хотел отставать» и стремился обеспечить будущее «Арсенала».
А босс «Тоттенхэма» Дэниел Леви выразил сожаление о том, что эта история вызвала столько «тревог и расстройств». Он поблагодарил всех за высказанное «взвешенное мнение», при этом подчеркнул, что «клуб считает важным принять участие в какой-то новой структуре, которая сможет лучше обеспечить финансовую устойчивость, но будет опираться на футбольную общественность».
Ровно половина отщепенцев вернулась в гавань УЕФА, и оставшаяся без них Суперлига с шестью клубами уже не выглядит такой уж «супер».
Официальная реакция
Президент УЕФА Александер Чеферин сразу же отреагировал на известие:
Они снова в строю, и я знаю, что они могут многое предложить не только нашим турнирам, но и всему европейскому футболу. Сейчас важно, что мы идем дальше, восстанавливаем единство, которое отличало нашу игру.
Даже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не удержался:
Я приветствую это решение. Это правильный исход для футбольных фанатов, клубов и сообщества в целом. Мы должны продолжать защищать нашу национальную игру.
Тут уже и сама Суперлига не могла остаться в стороне:
Учитывая текущие обстоятельства, мы должны пересмотреть принимаемые шаги и выбрать подходящее решение для изменения формы проекта. Но с учетом наших целей: мы хотим предложить болельщикам максимальные впечатления и одновременно увеличить солидарные выплаты для всего футбольного сообщества.
При этом ни один из оставшихся в лиге итальянских или испанских клубов не прокомментировал выход англичан. Сдаваться Суперлига не намерена, но теперь в ней остались только «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». По-прежнему выглядит солидно, но не так, как было с английской шестеркой.
Победа имени болельщиков
Но почему именно англичане сдали назад? Тут очень многие футболисты, эксперты и журналисты пишут с нескрываемым удовольствием, что эта попытка революции «сверху» обернулась победой сил, которые в ней не собирались участвовать – фанатов. Именно активность и яростное выступление английских болельщиков создало эту контрволну, в которой вся смелость и азарт боссов создателей Суперлиги утонула.
Фанаты итальянских и испанских клубов так не выступили. А английские болельщики смогли об колено сломать стремление богатых стать еще богаче. Их единство и уверенность передались и футболистам, которые поначалу очень робко высказывались относительно Суперлиги (кто знает, может, пришлось бы в ней еще играть – кому нужны проблемы). Но когда стало ясно, что вся фанатская братия против нее, начали подключаться и сами футболисты клубов-участников.
Так традиции и болельщики победили. Наверное, подобное и должно было случиться. Самая народная игра подчинилась воле народа.
Однажды сэр Бобби Робсон сказал следующее:
Что такое клуб в общем смысле? Это не здания, директора, наемные работники, телевизионные контракты, суммы выкупа, маркетинговые отделы или кабинеты руководителей. Это шум, страсть, чувство принадлежности, гордость за свой город. Это маленький мальчик, который впервые взбирается по ступенькам стадиона, сжимает руку своего отца, таращится на священный прямоугольник газона внизу и невольно влюбляется.
клубы, возможно, получат " отступные " ...
разные факторы работали
клубы, возможно, получат " отступные " ...
разные факторы работали