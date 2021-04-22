Фанаты «Арсенала» просят нигерийского миллиардера купить клуб

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22 апреля 2021, 09:47

Болельщики «Арсенала» разочарованы тем, что клуб поддержал создание Суперлиги.

Фанаты требуют, чтобы владелец клуба Стэн Кронке продал свои акции самому богатому человеку Африки Алико Данготе.

Накануне официальный сайт «Арсенала» опубликовал открытое письмо болельщикам лондонского клуба, в котором объясняются причины вступления и выхода «канониров» из Суперлиги.