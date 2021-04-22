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Фанаты «Арсенала» просят нигерийского миллиардера купить клуб

22 апреля 2021, 09:47

Болельщики «Арсенала» разочарованы тем, что клуб поддержал создание Суперлиги.

Фанаты требуют, чтобы владелец клуба Стэн Кронке продал свои акции самому богатому человеку Африки Алико Данготе.

Накануне официальный сайт «Арсенала» опубликовал открытое письмо болельщикам лондонского клуба, в котором объясняются причины вступления и выхода «канониров» из Суперлиги.

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DXTK
DXTK
23 апреля в 09:16
Арсенал будет черным!!!!
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
23 апреля в 07:25
Согласен, Арсенал до сих пор один из самых популярных клубов в мире. Кронке обычный барыга плохо понимающий в менеджменте, ну хотя бы то что после пуховика так и не нашли топового тренера.
sash71
sash71 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
22 апреля в 16:50, ред.
Ну вот видите !!! И почему ТОП клубы должны отказываться от дополнительного заработка принимая участие в каком то коммерческом турнире ? С каких времён зарабатывание денег стало позором ? Но хочу заметить, что ни один из клубов участников Суперлиги не объявил о выходе из внутреннего чемпионата, ЛЧ, ЛЕ. Они просто напросто изъявили желание принять участие в дополнительном турнире....вот по сути и всё. Но тут вмешивается УЕФА с угрозами об их исключении со всех турниров и в добавок заявляет о санкциях, которые она наложет на каждого игрока которые примет участие в Суперлиге. Как по мне то это с юридической точки зрения полнейший бред. Я вам могу полностью описать структуру УЕФА и как она распределяет деньги по всем Национальным федерациям и как эти национальные федерации их расходуют но это займет больше 50 стр. ))) да и это тут не нужно ))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ sash71 (раскрыть)
22 апреля в 16:08
В смысле - зачем? Им пообещали по 350 миллионов долларов каждый сезон только за телеправа. А в АПЛ у них 120 миллионов. Огромные деньги пообещали.
sash71
sash71 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
22 апреля в 15:54
На сегодняшний день долг Арсенала около 240 млн. €. Но даже если говорить о 100 млн. то это огромные деньги и он только будет расти. Прихода от коммерческой деятельности клуба и собственно клубов АПЛ нет. Деньги поступающие от трансляций матчей это вообще копейки и они не в состоянии покрыть содержание клуба. Вот мы же все такие умные и все знающие....тогда задайтесь вопросом если клубы АПЛ вроде как по деньгам в плюсах и все у них тип топ то зачем им вообще куда то вступать по типу Суперлига ? Зачем им создавать такой кипишь чтобы потом с позором от туда выходить ?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ sash71 (раскрыть)
22 апреля в 15:40
У "Арсенала" смешной долг в 110 миллионов фунтов
Верг
Верг
22 апреля в 15:13
Это Нванкво Кану! кто смотрел карлсберг премьер лигу в конце 90-х сечет кто это
sash71
sash71 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
22 апреля в 12:58, ред.
Дружище....я футбольный чел. и владелец футбольного клуба и прекрасно понимаю экономику содержания клуба. Арсенал как и другие клубы АПЛ имеют огромные долги, которые не уменьшается а только растут. Так что не пиши это и лучше вникни в суть как происходит и на чем держится финансовая составляющая любого футбольного клуба.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ sash71 (раскрыть)
22 апреля в 12:27
По ходу ты вообще не в курсе английского футбола, "Арсенал" один из самых прибыльных клубов АПЛ, долга почти нет и игроков может позволить себе приобретать. Кризис в том, что Кроенке не шарит в футболе вообще, в результате в команде нет тренера нормального, а игроки играют на 1/10 своих возможностей.
Van Vanovich
Van Vanovich
22 апреля в 12:17
мне кажется африканец не такой щедрый будет, каким они представляют, возможно я и ошибаюсь. В Африканских странах быстро можно разбогатеть, на дешевой раб силе, издержек меньше.
sash71
sash71
22 апреля в 12:08
Они походу долбанулись. Ну был же финансово выгодный выход для клуба выйти из кризиса принять участие в Суперлиге, а неееет тут фанаты с какого х%ра подняли вонь и тут же просють товарища из Африки купить клуб. Ну как по мне то бред полнейший.
112910415
112910415
22 апреля в 10:59
неожиданный способ смены владельца ...
Ironigor
Ironigor
22 апреля в 10:39
А после какой нибудь неудачи ,те-же самые болельщики будут кирпичи кидать в его машину . Английские фаны !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 10:19
Навеяло как то...

ЮЗИК
ЮЗИК
22 апреля в 10:13
Наверно будет лучше чем нынешний пендос
sv_1969
sv_1969
22 апреля в 10:13
На коленях просят)))
Союзник противников
Союзник противников ответ sihafazatron (раскрыть)
22 апреля в 10:05, ред.
    Союзник противников
    Союзник противников
    22 апреля в 10:04
    Никакого мелкобританского патриотизма,панимаш...
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    22 апреля в 10:01
    БЛМ в действии.
    Гриша Гриша
    Гриша Гриша
    22 апреля в 09:56
      drug01
      drug01
      22 апреля в 09:54
      Надо очень сильно просить
      sihafazatron
      sihafazatron
      22 апреля в 09:49
      на коленях просят товарища нигерийского?))
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