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Румменигге: «Суперлигу создавали 12 клубов, а не один Аньелли»

22 апреля 2021, 18:28

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о роли президента «Ювентуса» Андреа Аньелли в создании Суперлиги, а также порассуждал о его отношениях с президентом УЕФА Александером Чеферином.

Не знаю, будет ли возможен мир между ними. Чеферин очень разочарован. Однако Суперлигу создавали 12 клубов, а не один Аньелли.

Я не общался с Аньелли после этих событий, это был мой выбор. Сейчас не время ему звонить. Не нужно так скоро это обсуждать. Пусть все успокоится.

Затем я узнаю у Андреа причину, которая заставила его вести себя таким образом. Через диалог мы придем к пониманию. Я ничего не исключаю.

Ранее Аньелли подверг критике УЕФА и ФИФА.

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Dauletbek
Dauletbek
22 апреля в 22:18
Зачем это Руменниге
1_DEIVID
1_DEIVID
22 апреля в 20:10
Румменигге: «Хотел поговорить с Аньелли, но не смог дозвониться»


Я не общался с Аньелли после этих событий, это был мой выбор.

Видимо, специально номер набирал неправильно.
Медив
Медив
22 апреля в 19:52
Лол. Чему нас и научила Суперлига, так это тому, что УЕФА управляют немцы. Румменигге уже не обязательно это доказывать...
ДАША Д
ДАША Д
22 апреля в 18:40
Ну не получилось - бывает.
juvenale
juvenale
22 апреля в 18:37, ред.
чиферина нужно убирать
allemz
allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
22 апреля в 18:33
Подхалим редкостный
beefs
beefs
22 апреля в 18:31
никто не хочет делиться...
Igo0rek
Igo0rek
22 апреля в 18:31
Румменигге как маленький мальчик за спиной амбала, покрикивает на другого амбала.
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