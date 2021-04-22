Румменигге: «Суперлигу создавали 12 клубов, а не один Аньелли»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о роли президента «Ювентуса» Андреа Аньелли в создании Суперлиги, а также порассуждал о его отношениях с президентом УЕФА Александером Чеферином.

Не знаю, будет ли возможен мир между ними. Чеферин очень разочарован. Однако Суперлигу создавали 12 клубов, а не один Аньелли.

Я не общался с Аньелли после этих событий, это был мой выбор. Сейчас не время ему звонить. Не нужно так скоро это обсуждать. Пусть все успокоится.

Затем я узнаю у Андреа причину, которая заставила его вести себя таким образом. Через диалог мы придем к пониманию. Я ничего не исключаю.