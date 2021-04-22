Вернблум: «Говорил жене, что переезд в Россию обеспечит нас на всю жизнь»

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум вспомнил свой переход в московский клуб.
Говорил жене, что переезд в Россию обеспечит нас на всю жизнь. Нам больше не нужно думать о будущем наших детей. Футболисты говорят, что не думают о деньгах? Это бред.
Когда я вел переговоры с ЦСКА, то пришлось вспоминать всё, что я знал о России – хоккей, что эту страну все боятся на Западе. Я даже сказал, что читал Достоевского!
Все думали, что Вернблум играл за клуб, а он только обеспечивал свою жизнь!
Если честно, то это откровение это нож в спину не только армейцев, но и других клубов.
Ни для кого не секрет, что первым делом игроки приезжают играть за деньги... и только не надо опровергать это, но лицемерие некоторых зашкаливает. Если бы тот же Вернблум сразу сказал бы об этом то его начали гнобить свои же. Бразильцы и другие южноамериканцы зачем в Европу едут? Только за деньгами и за славой, а сколько мы видели переобуваний, так это вообще необсуждаемо.
Вернблум хороший игрок и честно отдал свой долг ЦСКА, но .... почему сейчас стал это говорить?
Все думали, что Вернблум играл за клуб, а он только обеспечивал свою жизнь!
Если честно, то это откровение это нож в спину не только армейцев, но и других клубов.
Ни для кого не секрет, что первым делом игроки приезжают играть за деньги... и только не надо опровергать это, но лицемерие некоторых зашкаливает. Если бы тот же Вернблум сразу сказал бы об этом то его начали гнобить свои же. Бразильцы и другие южноамериканцы зачем в Европу едут? Только за деньгами и за славой, а сколько мы видели переобуваний, так это вообще необсуждаемо.
Вернблум хороший игрок и честно отдал свой долг ЦСКА, но .... почему сейчас стал это говорить?
И Понтус их все прочитал....
Бедные люди (1846) - про приезд Вернблумов в Москву...
Униженные и оскорбленные (1861) - про проигрыши в дерби со Спартаком...
Игрок (1866) - про Акинфеева...
Преступление и наказание (1866) - про десятки красных карточек Понтусу...
Идиот (1869-69) - про Судью матча МС-ЦСКА который перепутал Понтуса и Игнашевича...
Бесы (1871-72) - Про судейский корпус ПРЛ...
Подросток (1875) - про Чалова...
Братья Карамазовы (1879-80) - про Березуцких...
И Понтус их все прочитал....
Бедные люди (1846) - про приезд Вернблумов в Москву...
Униженные и оскорбленные (1861) - про проигрыши в дерби со Спартаком...
Игрок (1866) - про Акинфеева...
Преступление и наказание (1866) - про десятки красных карточек Понтусу...
Идиот (1869-69) - про Судью матча МС-ЦСКА который перепутал Понтуса и Игнашевича...
Бесы (1871-72) - Про судейский корпус ПРЛ...
Подросток (1875) - про Чалова...
Братья Карамазовы (1879-80) - про Березуцких...
Всем Добра !!!
Всем Добра !!!