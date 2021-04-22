Вернблум: «Говорил жене, что переезд в Россию обеспечит нас на всю жизнь»

Бывший полузащитник ЦСКА вспомнил свой переход в московский клуб.

Говорил жене, что переезд в Россию обеспечит нас на всю жизнь. Нам больше не нужно думать о будущем наших детей. Футболисты говорят, что не думают о деньгах? Это бред.