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Вернблум: «Говорил жене, что переезд в Россию обеспечит нас на всю жизнь»

22 апреля 2021, 11:29

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум вспомнил свой переход в московский клуб.

Говорил жене, что переезд в Россию обеспечит нас на всю жизнь. Нам больше не нужно думать о будущем наших детей. Футболисты говорят, что не думают о деньгах? Это бред.

Когда я вел переговоры с ЦСКА, то пришлось вспоминать всё, что я знал о России – хоккей, что эту страну все боятся на Западе. Я даже сказал, что читал Достоевского!

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Все комментарии
Сп62
Сп62
22 апреля в 22:07
Не пойму, чему здесь удивляться. Можно подумать Понтус открыл Америку. Естественно, что все легионеры приезжают на заработки и только спустя время некоторые из них врастают в клуб. Понтус был верен ЦСКА, его можно любить или нет, но в мужестве и характере ему не откажешь.
oFANATo
oFANATo
22 апреля в 21:18
И ведь не прогадал Понтус...и денег заработал, и трофеев навыигрывал.
Байкал-38
Байкал-38
22 апреля в 17:58
Вот это удар по самолюбию некоторых, которые думали, что он играл за ЦСКА!
Все думали, что Вернблум играл за клуб, а он только обеспечивал свою жизнь!
Если честно, то это откровение это нож в спину не только армейцев, но и других клубов.
Ни для кого не секрет, что первым делом игроки приезжают играть за деньги... и только не надо опровергать это, но лицемерие некоторых зашкаливает. Если бы тот же Вернблум сразу сказал бы об этом то его начали гнобить свои же. Бразильцы и другие южноамериканцы зачем в Европу едут? Только за деньгами и за славой, а сколько мы видели переобуваний, так это вообще необсуждаемо.

Вернблум хороший игрок и честно отдал свой долг ЦСКА, но .... почему сейчас стал это говорить?
Loko best
Loko best ответ Союзник противников (раскрыть)
22 апреля в 15:34
Вы лексическое значение клоуна точно знаете???Может лучше перечитать,чем игроков этим словом называть???
berda2003
berda2003
22 апреля в 14:46
и не только он себя обеспечил, также агента гласного и не гласного...
rrrrr
rrrrr ответ mensk (раскрыть)
22 апреля в 13:45
Ну так не все же футболисты
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 13:38
роно ты от нас ушел))) внукам может нехватить)))
Romkurch
Romkurch
22 апреля в 13:17
Редкостный хам на поле.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 13:11
Классный был опорник. Такой дядька сейчас бы армейцам не помешал бы.
mensk
mensk
22 апреля в 13:11
А вот кое кто из детей в России думает что проживать здесь это гиблый номер.
Союзник противников
Союзник противников ответ Loko best (раскрыть)
22 апреля в 13:08
Лично пострадал??? Я всё пытаюсь.чтобы хоть кто-то назвал игрока,потерявшего здоровье и пропустившего ну хоть пару матчей из-за него! А вот в нынешнем "Локо""провокаторов и клоунов(пусть и высококвалифицированных игроков)-пруд пруди,и в первых рядах КрыхОвяк и Чорлука.Вот уж где грязные игроки!
Loko best
Loko best ответ Союзник противников (раскрыть)
22 апреля в 12:53
Один из самых мерзких и грязных игроков РПЛ за последние лет 20!!!
Союзник противников
Союзник противников ответ Jeck Denielse (раскрыть)
22 апреля в 12:38
Судя по всему,ты тоже не читал,исходя из "10 красных карточек" Вернблума.По числу высказанных пожеланий???
Союзник противников
Союзник противников
22 апреля в 12:37
Про Достоевского соврал? Я тоже всегда вру,что его люблю,а на самом деле-"терпеть ненавижу"!
ДСА
ДСА
22 апреля в 12:12
Так оно и случилось: до конца жизни себя обеспечил.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 апреля в 11:52
У Достоевского восемь романов:
И Понтус их все прочитал....
Бедные люди (1846) - про приезд Вернблумов в Москву...
Униженные и оскорбленные (1861) - про проигрыши в дерби со Спартаком...
Игрок (1866) - про Акинфеева...
Преступление и наказание (1866) - про десятки красных карточек Понтусу...
Идиот (1869-69) - про Судью матча МС-ЦСКА который перепутал Понтуса и Игнашевича...
Бесы (1871-72) - Про судейский корпус ПРЛ...
Подросток (1875) - про Чалова...
Братья Карамазовы (1879-80) - про Березуцких...
112910415
112910415
22 апреля в 11:50
довольно скромные запросы
Василий 50
Василий 50
22 апреля в 11:49
Все честно сказал.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
22 апреля в 11:44
Прикинь, а Промес, Жиго, Ларссон, Крал , а несколько ранее Фернадо, Адриано, Луиш приезжали из-за любви к ромбику и к слову Тушино. Я как узнал об этом и умилился, и прослезился.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ makkie (раскрыть)
22 апреля в 11:43
При этом, это один из лучших трансферов ЦСКА за последние лет 10... Сейчас такого игрока в ЦСКА нет и его сильно не хватает!
sir_Alex
sir_Alex
22 апреля в 11:39
И не прогадал 😆
makkie
makkie
22 апреля в 11:36
В общем, приехал в цска только ради денег ))
Ironigor
Ironigor
22 апреля в 11:34
Россия матушка, всех приютит, всех накормят и в дорожку на обратный путь гостинцев соберёт !!!
Всем Добра !!!
Futurista
Futurista
22 апреля в 11:33
Гинер спросил: Кто такой Достоевский?...Вернблум понял что денег будет много...
LOpp
LOpp
22 апреля в 11:32
подоить Гинера - дело святое.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 11:30
Да не, гинер жмотяра...
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