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Перес: «В баскетболе есть Евролига. Разве футбол чем-то отличается?»

22 апреля 2021, 17:55

Президент «Реала» и европейской Суперлиги Флорентино Перес сравнил созданный им турнир с баскетбольной Евролигой, которая успешно существует уже около 20 лет.

[В баскетболе] есть такая система. Чемпионат Испании проводится параллельно с Евролигой, и ничего плохого не происходит. Евролига была создана при участии команд из Греции, Турции, России… У «Баварии» также есть баскетбольная команда, и она участвует в Евролиге.

Поэтому я спрашиваю, что происходит? Футбол чем-то отличается или я чего-то не понимаю? Это важно: в баскетболе такая лига была создана, и люди не жалуются. Евролига спасла европейский баскетбол.

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Ми Ша
Ми Ша ответ sash71 (раскрыть)
23 апреля в 13:51, ред.
По капитальному ремонту согласен.
sash71
sash71 ответ Ми Ша (раскрыть)
23 апреля в 13:27
Есть мнение, что весь этот проект с Суперлигой был затеян ради того чтобы УЕФА стала сговорчивее в вопросе распределения финансов. Ведь не зря Перес уже в пятом интервью подымает проблему огромных долгов ТОП клубов и что с приходом пандемии вообще стоит вопрос выживания. Но я однозначно поддерживаю идею, что Европейский футбол нуждается в капитальном ремонте.
Ми Ша
Ми Ша ответ sash71 (раскрыть)
23 апреля в 13:12
Перес и компания тоже не простые, как высказался бывший игрок «Ливерпуля» Барнс о Суперлиге: «Это победа не фанатов, а тех, кто будет их эксплуатировать. Боролись две элитные группы», разница лишь в том, что первые предлагали дело, а вторые вводят Лигу Наций, расширяют участников ЧЕ и т.д. Пересу нужно было действовать аккуратней и хитрее, бороться против такой структуры как УЕФА оказалось невозможным. Чиновники моментально показали свою силу через медиа, манипулируя стадным инстинктом.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
23 апреля в 01:28, ред.
С баскетбольной евролигой не нужно сравнивать, там играют те, кто в своих чемпионатах лидеры, на данный момент, из многих стран, а здесь они хотят собрать только из топов, по баскетбольной системе и Зенит наш должен играть в Суперлиги, но его там только как спонсора рассматривают, и поставителя баллов
Хиромант
Хиромант
22 апреля в 23:09
Пусть этот Пере"ц" сравнит количество болельщиков футбола и баскетбола, количество футболистов и баскетболистов (заодно и кол-во лиг) в каждой стране. Может после этого у него восстановится зрение. И он наконец-то поймёт, чем отличается болт от гайки!!!
Baggio R.
Baggio R. ответ pomor45 (раскрыть)
22 апреля в 22:54
А вы, судя по вашим комментариям, выступаете за это и в футболе?
Союзник противников
Союзник противников ответ pomor45 (раскрыть)
22 апреля в 22:50
Каждый волен выбирать между Какой-1 и Какой-2.
sash71
sash71
22 апреля в 22:30
Перес всё правильно говорит. В Евро футболе существует монополия УЕФА и к сожаления она под видом развития футбола прикрывает свои коррупционные схемы.
Вячеслав Салтыков 1
Вячеслав Салтыков 1 ответ pomor45 (раскрыть)
22 апреля в 22:24
А кто игроков будет выращивать для суперлиги?
pomor45
pomor45 ответ Союзник противников (раскрыть)
22 апреля в 21:36
Пока закапыват элитка ... тех, кто ей не нужен.
pomor45
pomor45 ответ 13 RUS (раскрыть)
22 апреля в 21:30
Вот именно. Тухлыми они выглядят среди сильных, а среди оствшихся равных и слабее себя будут бодро. Команды тухлые в РПЛ, хорошо выглядят в ФНЛ, а вболее нижних - просто кумиры. Клубы - это команды, игроки, люди, которые ищут, где лучше. Они будут стремиться в элиту, а это самый мощный стимул для профессионального роста, а отсюда и развития клуба, который будет не просто выглядеть хорошо, а станет таким по-настоящему.
pomor45
pomor45 ответ Baggio R. (раскрыть)
22 апреля в 21:20
Разве мир для богатых не отдельный? Уже давно на Земле существует золотой миллиард - остальные обслуживают его существование и нужны до тех пор, пока удовлетворяют их потребности.
NOVA
NOVA
22 апреля в 21:16
отличается немного: в баскетболе играют руками, а ногами нельзя, а в футболе наоборот, а ну да еще в футболе есть вратарь и да в баске корзина, а в футе ворота, вот и все серьезные отличия!! ну ладно еще количество игроков и размер поля или площадки!!
pomor45
pomor45 ответ barcamilan (раскрыть)
22 апреля в 21:16
Мне бы так стукнуться.
Brooklyn888
Brooklyn888
22 апреля в 21:11
Все пытаются))!
NOVA
NOVA
22 апреля в 21:10
правильно сказал!! я уже давно пишу и говорю: почему в баскетболе есть евролига, а в футболе не может быть?? просто в баскетболе 18 команд, а в футболе хотят 20!! да и в баскетболе тоже есть лч и др...
pomor45
pomor45 ответ berda2003 (раскрыть)
22 апреля в 21:09
В баскете головой думают, а в футболе головой бьют по мячу: тех кто ещё и думает, по пальцам пересчитать можно.
pomor45
pomor45 ответ cska1948 (раскрыть)
22 апреля в 21:04, ред.
Поэтому я и считаю, что это был пробный шар - на арапа, сходу, вылазка, разведка боем с попыткой, что-нибудь прхватить из бывшего дома, в который они немало принесли. Дальше действия будут более последовательными и толковыми. Именно в направлении полной самостоятельности. К тому же желание, что-нибудь прихватить вызвано заигрыванием УЕФА с богачами путём уступок в преимуществах в той же ЛЧ и ЛЕ, выдаливанием тех кто победнее в новые лиги пониже рангом, специально для них созданные. Не надо было заигрывать, а так и заявить сразу: вот порог - идите и живите, как вам хочется, но на наш каравай рот не разевай.
barcamilan
barcamilan
22 апреля в 20:57
видать перец головой в детстве больно стукнулся
berda2003
berda2003
22 апреля в 20:52
объясните дедушке - в баскет играют руками и без головы, а в футбол играют ногами и головой...
pomor45
pomor45
22 апреля в 20:51, ред.
Если сильных ребят уведут в другой специально созданный двор, то оставшиеся в своём дворе будут иметь больше шансов стать лидерами. Так и с Суперлигой: богачи отделятся, а оставшиеся вне её обретут новых лидеров, которые будут богатеть быстрее остальных ... и дорастут до Суперлиги. Всё будет повторятся цикл за циклом именно по спортивному принципу наилучшим образом сочетающимуся с финансовым, потому что понадобится не только хорошо играть, но и эффективно вести футбольное хозяйство. Это очень хорошо. Это то, что надо, чего остро не хватает сегодня. Я обеими руками - ЗА!
Roger Young
Roger Young
22 апреля в 20:43
Прежде чем закидывать проект, сначала подготовь презентацию. Эти аналогии нужно было проводить в понедельник на официальном мероприятии, а не задним числом в каком-то интервью
13 RUS
13 RUS
22 апреля в 20:42
Все никак не уймется бизнесмен
13 RUS
13 RUS ответ pomor45 (раскрыть)
22 апреля в 20:41
А остальные? В этой лиге не то чтобы чемпионы лиг будут играть, а клубы, которые давно уже потухли вроде Милана. И каждый раз смотреть на это? Это же бред, тупо бизнес и интереса вообще никакого не вызывает, где тебя может нагнуть какая нибудь Славия
Baggio R.
Baggio R.
22 апреля в 20:41
Суперлига будет как в фильме Элизиум - отдельный мир для богатых.
cska1948
cska1948 ответ pomor45 (раскрыть)
22 апреля в 20:39
Так в том то и фишка! Не хотят пересы варится в собственном соку! Им ещё и ЧМ, и ЧЕ, не говоря о национальных чемпионатах, подавай! А УЕФА и ФИФА им говорят: уходя - УХОДИ! Но на это они не согласны! Главная ошибка Переса и компании в том, что без делёжки прибыли от Евролиги с УЕФА их проект не будет принят НИКОГДА, от слова СОВСЕМ!
Союзник противников
Союзник противников ответ pomor45 (раскрыть)
22 апреля в 20:30
А иное мнение можно иметь?Хоть это и редкий случай,но радует меня,что в данном случае большинство солидарно с иной позицией:Элитку-в гроб и закопать!
Союзник противников
Союзник противников
22 апреля в 20:27
Дядя,ещё есть кёрлинг и шахматы.Займись,они ещё живы.
pomor45
pomor45 ответ cska1948 (раскрыть)
22 апреля в 20:26
Вот и варился бы в своей Суперлиге. Никому, кроме УЕФА и ФИФА, в этом нет никаких проблем. Они и выпрыгивают из штанов, защищаются. Масса пока на их стороне, но это пока. Ошибка Переса и компнии в том, что они рубанули с плеча, не поработав с массами. Но, я думаю, что это был пробный шар. Дальше последуют планомерные действия по раздеванию чинуш из УЕФА и ФИФА, которых так "любят" те самые массы и обработке самой массы. Раздеть их не сложно. Они вываляны в коррупционной грязи по самые уши. Так что, лиха беда - начало.
О зарплате. Не думаю, что в СЛ она будет выше, хотя бы потому, что туда ещё попасть надо, предолев огромную конкуренцию. Завышенных зпаросов не предъявишь. Задерёшь нос, тут же найдут другого.
dzvinka
dzvinka
22 апреля в 20:22
читал, что у реала долгов на 800 лямов, и это только то, что удалось узнать журналистам...
а вы тут все не даете Пересу футбол спасти, ироды)))
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