Перес: «В баскетболе есть Евролига. Разве футбол чем-то отличается?»

Президент «Реала» и европейской Суперлиги Флорентино Перес сравнил созданный им турнир с баскетбольной Евролигой, которая успешно существует уже около 20 лет.

[В баскетболе] есть такая система. Чемпионат Испании проводится параллельно с Евролигой, и ничего плохого не происходит. Евролига была создана при участии команд из Греции, Турции, России… У «Баварии» также есть баскетбольная команда, и она участвует в Евролиге.

Поэтому я спрашиваю, что происходит? Футбол чем-то отличается или я чего-то не понимаю? Это важно: в баскетболе такая лига была создана, и люди не жалуются. Евролига спасла европейский баскетбол.