Перес: «Кто-то должен предложить иной формат, чтобы можно было заработать»

Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что Суперлига ещё может появиться, но уже в другом формате.
Кто-то должен предложить другой формат, чтобы можно было заработать больше денег. Без большего заработка всё это умрет.
Нужно признать, что даже в Примере, АПЛ и Серии А есть матчи, которые почти никто не смотрит. Мы открыты для других идей.
Абсолютное большинство игроков не пойдёт на эту аферу. Для них играть на ЧМ мечта детства, и никакими деньгами её не перебить.
Так что сколько не ной, а ничего из этой затеи не получится...
Абсолютное большинство игроков не пойдёт на эту аферу. Для них играть на ЧМ мечта детства, и никакими деньгами её не перебить.
Так что сколько не ной, а ничего из этой затеи не получится...