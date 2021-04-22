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Перес: «Кто-то должен предложить иной формат, чтобы можно было заработать»

22 апреля 2021, 13:46

Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что Суперлига ещё может появиться, но уже в другом формате.

Кто-то должен предложить другой формат, чтобы можно было заработать больше денег. Без большего заработка всё это умрет.

Нужно признать, что даже в Примере, АПЛ и Серии А есть матчи, которые почти никто не смотрит. Мы открыты для других идей.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
23 апреля в 20:54
На двух стульях не усидишь..
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ L. F. С. (раскрыть)
23 апреля в 18:11, ред.
Мало ли что там УЕФА говорит . АПЛ только сейчас хочет это сделать изменить законодательство , и то вряд ли это получится . УЕФА же много чего говорил , он и Реал с нынешней ЛЧ хотел убрать , ничего бы они не сделали , и все топ клубы играли бы в своих лигах . Никаких оснований у них исключать клубов не было . Эти клубы не собственность УЕФА , и где хотят там и играют
L. F. С.
L. F. С. ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
23 апреля в 18:06
Не сыграл бы потому что в жизни не вышел бы в эту суперлигу. С какими топами в Англии? Всех этих топов убрали бы из АПЛ после СЛ- это говорили в уефа и руководстве АПЛ. Ты серьезно щес сравниваешь китайцев или чилийцев, которые никогда не имели возможности видеть топов в своих чемпах с европейцами?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ sv_1969 (раскрыть)
23 апреля в 15:48
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ L. F. С. (раскрыть)
    23 апреля в 15:31
    А кто сказал что их уберут можно мне узнать ? Кто это сказал ? Почему он не сыграет ? Он в Англии прекрасно бы с топами играл . А вот болельщики бразильских чемпионатов Аргентинский да все латинской Америки , Китая вообще не видят игры против супер клубов , они как живут ? Их какая цель ?
    L. F. С.
    L. F. С. ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    23 апреля в 10:57
    Клубы СЛ уберут из чемпионатов- упадет приток финансов и многие клубы закроются. Я еще не говорю про то что этот самый Уиган больше не сыграет с топами, что является отдельной целью для многих клубов и их болел.
    L. F. С.
    L. F. С. ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    23 апреля в 10:55
    Факт в том что уефа загребает себе весь финансовый пирог, и нужно сделать так чтобы делились честно. А как так сделать- пусть думают.
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ L. F. С. (раскрыть)
    23 апреля в 09:11
    А что это все исчезнет что ли ? Что если клубы СЛ перестанут играть в ЛЧ а будут играть СЛ , то условный Уиган перестанут смотреть что ли ? В чем связь ?
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ L. F. С. (раскрыть)
    23 апреля в 09:09
    Ты видел график долгов ? Так вот , из 12 клубов Реал чуть ли не последнем месте , то есть его ситуация одна из самых лучших . Трясти денег от УЕФА не получится , они даже не хотят вводить потолок зарплат . Ты говоришь нужно трясти от УЕФА , а как это делать может подскажешь ?
    DXTK
    DXTK
    23 апреля в 00:02
    в АПЛ даже битва аутсайдеров инетересней чем скажем в сериале смотреть как Ювентус с судями побеждает 9 лет подряд, этот чемпионат уже прогнил или в ла лиге Барса и Реал меняются местами......... в АПЛ зрелещность всегда есть кто виноват что ла лига и сериал бедны на это........ в АПЛ Лестер берет Титул, Уиган может обыграть МС в финале КА, Лидс вернувшися играет в красивый футбол.....в ла лиге зрелещность дано умерла....где супе Депортиво, где та Валенсия которая играла в финалах лЧ,.......... маленькие клубы фулхэм и мидлсбро могут дойти до финала ЛЕ........ выбивая лидеров турнира....... а что нам могут предложить другие.........

    PS вот вам пример зрелещности в АПЛ Астон вилла наказывает чемпионский Ливерпуль 7-2, пускай класико сейчас с таки сравниться.......
    Хиромант
    Хиромант
    22 апреля в 22:16
    А то вы, бедолаги, мало зарабатываете!!!

    Последний бентли без соли доедаете!!!

    Вас бы на годик к нам в российскую глубинку да на минималку.
    L. F. С.
    L. F. С. ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    22 апреля в 21:17
    Так я о том и говорю- надо трясти уефа, но не за счет остальных клубов. А самим клубам перестать взрывать рынок неадекватными суммаи за трансферы и зарплаты. Перес погряз в долгах потому что тратится не карману, барса на грани банкротства потому же.
    L. F. С.
    L. F. С. ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    22 апреля в 21:14
    Против болельщиков которые остановили суперлигу. И это не только болелы средних и слабых клубов, но и фаны Ливерпуля, челси, арсенала и прочих топов. Вот про этих болельщиков. Пойми одну простую вещь- футбол для английских фанов это не тоже что для большинсва по крайней мере российских болел. Там футбол это не просто досуг, развлечение это неотъемлемая часть жизни, часть их личной истории, где за Флитвуд Таун из сотого дивизона Англии болеют целыми поколениями. Футбол в Англии это не обертка, там совсем другие ценности. Это все звуит романтизирированно, но это так- поэтому стадионы в чемпионшипе полны так как большинству российских стадионов и не снилось. А ты все про деньги да деньги. Просто пойми- там другие ценности.
    L. F. С.
    L. F. С. ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    22 апреля в 21:08
    Так ты утверждаешь что человек говорит что не любит шоколад, но если он ест шоколад то плевать что он говорит. Я и говорю что возможно этот шоколад ему прописали, и он правда не любит шоколад- в данном случае нет противоречия.
    Заботят- это не значит что все должны бросаться помочь им. Грубо говоря меня заботит что в Африке дети умирают оо обезвоживания, но если я не отправляю деньги для копания колодцов это не значит что я лицемер и на самом деле мне плевать. В мире есть не только два цвета и даже не только тона, но полутона. Не нужно все смешивать в кучу.
    dzvinka
    dzvinka
    22 апреля в 20:31
    умрет не все, а только барса и реал - но так мир... футбольный мир... станет чище.
    sv_1969
    sv_1969 ответ L. F. С. (раскрыть)
    22 апреля в 20:28
    У человека эгоизм зашкаливает!Ведь это же его клуб а на другие плевать((
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ L. F. С. (раскрыть)
    22 апреля в 20:14
    Ты предлагаешь клубам отдавать 90 процентов доходов УЕФА , ты предлагаешь клубам перестать существовать , только потому что бы болельщики Лудогорца БАТЭ раз в год увидил топ клуб ? А для чего им это ? Время идёт уже годами но они не развиваются СНГшные клубы коррумпированные ,их задача хапнуть деньги лч и поделить их . Аяксы , Бенфики и подобные клубы не нуждаются в развитии , их задача вырастить игроков и продать в сильные клубы , они это могут и без топ клубов сделать . Бразильские клубы же как то выживают без топ клубов
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ L. F. С. (раскрыть)
    22 апреля в 20:07
    Против каких болельщиков объясни мне ? Болельщика наплевать на маленькие и средние клубы . Как это может быть против болельщиков, если им дают качественный продукт который они итак употребляют в отличии от слабых игр. Типа мышление топ матчи надоедать будут , это необоснованное суждение АПЛ самая популярная лига в мире потому что там больше всех топов , и если бы не пандемия , лет через 30 почти вся АПЛ стала бы топами , и что надо было бы расформировать это лигу ? Ибо когда играют все самые сильные это наскучит ?
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ L. F. С. (раскрыть)
    22 апреля в 20:02
    И причем тут то что прописал врач ? Ты смысл примера вообще понял ? Смысл заключается в том что слова с поступками противоречат , многие заботят то что станет со слабыми клубами при этом всем наплевать на них . Зачем ты мне говоришь не быть столь наивным ? Я что отрезал тот факт что клубам нужны деньги ? Нужны , поэтому они и делают то что начали делать .
    L. F. С.
    L. F. С. ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    22 апреля в 20:00
    Ну ты не теряй логику моих суждений. В самом первом комменте я говорю о том что УЕФА должен делиться и если вся эта история затеяна чтобы запугать уефашных то ок. Но я против суперлиги как таковой потому что это против традиций, против болельщиков, против средних и маленьких клубов. Суперлига это не выход, вот если бы они собрались идти войной на уефа другим способом, уверен вся болельщицкая армия была бы на стороне президентов.
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ L. F. С. (раскрыть)
    22 апреля в 19:55
    Перес и иже с ними и находят выход , в СЛ . Тебе плевать , то есть завтра если твой любимый клуб загнётся тебе плевать будет ?А в чем их косяк заключается ? В том что пандемия началась а от УЕФА нету никакой помощи ? А в чем заключается эгоизм ? В том что большие клубы хотят забрать то что им принадлежит ? То есть если другие без них не могут существовать , это из проблемы ? А что за двойные стандарты ? Почему таким как ты плевать на проблемы команд СЛ , а команды СЛ должны заботиться о слабых Условных Блэкпулов ? То есть они всем должны они эгоисты , а другим плевать на их проблемы ? Очень хорошая позиция . А если завтра эти клубы разоряться и большой футбол по сути перестанет существовать тогда Блэкпулы не лишаться большого футбола ?
    L. F. С.
    L. F. С. ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    22 апреля в 18:59
    Да причем тут лицемерие? Это уважение- говорить что условному Блэкпулу есть место в большом футболе, и это право выбора- не смотреть матчи этого Блэкпула.
    А вот что организаторы суперлиги задумали- это эгоизм и даже предательство.
    L. F. С.
    L. F. С. ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    22 апреля в 18:56
    1) какими данными я должен обладать, чтобы выказывать свое личное мнение болельщика? Если ты говоришь о том солидарны ли с моим мнением болельщики, то выйди хотя бы в твиттер и увидишь что думают болельщики.
    2) перес и иже с ним в огромных долгах и это факт, им нужно покрыть кредиты, а фин.потоки упали, поэтому транши от Дж.П Морган жизненно необходимы, не будь столь наивным.
    3) ты тоже можешь говорить что не любишь шоколод, но если ты его ешь потому что тебе его прописали врачи, тогда что? И правда- говорить не мешки ворочать.
    4) даже самый вкусный шоколад самому большому сладкоежке надоест если он будет есть его каждый день. Реал-Барса несколько сезонов назад сыграли за сезон между собой если не ошибаюсь 5-6 раз и я прекрасно помню эмоции болел даже здесь на соккере о том что им пресытило класико.
    Вся эта затея с Суперлигой организована чтобы:
    1) покрыть долги
    Да мне плевать на их долги, накосячили - решайте сами свои проблемы а не за счет других.
    2) потому что упали покзатели просмотров
    Опять-таки плевать мне что там нравится и хочется поколению тиктока, мне и настоящим фанам футбола, а не попсы и хайпа нравится тоо футбол который есть сейчас.
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ L. F. С. (раскрыть)
    22 апреля в 18:44
    Поэтому это сверх лицемерие говорить что футбол для всех , но при этом мы ваши матчи смотреть не будем ибо вы нам не интересны
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ L. F. С. (раскрыть)
    22 апреля в 18:39
    Безусловно можешь высказаться но не зная подробностей не надо осуждать чье то мнение . Ты говоришь за болельщиков , ты обладаешь данными что бы такое утверждать ? Ты обладаешь статистическими показателями что бы что либо утверждать ? Нет , а они в отличии от тебя обладают ,у них все есть . И по показателям фэу футбола падают рейтинги , люди не смотрят матчи фаворитов против аутсайдеров . Никому не интересен матч Лудогорца и Реала кроме их болельщиков , такие матчи никто не смотрит . Поэтому говорить не мешки ворочать . Ты можешь утверждать что не любишь шоколад, но если ты его каждый день кушаешь имеет ли значение что ты говоришь ? Нет , главное то что ты делаешь , за тебя говорят твои поступки а не слова , и тут тоже самое . Болельщики которые были против СЛ завтра не буду смотреть БАТЭ Барса , те же болелы Лудогорца не будут смотреть БАТЭ Барса или Олимпиакоса , но когда будет играть Реал и Барса они все будут смотреть .
    cska1948
    cska1948
    22 апреля в 18:35
    "...Кто-то должен предложить другой формат, чтобы можно было заработать больше денег..."
    ---------------------
    Остап Бендер Пересу: "Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
    sv_1969
    sv_1969 ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    22 апреля в 18:27, ред.
    Ты мне не тыкай!Почему последняя команда АПЛ (((Это я писал!??
    L. F. С.
    L. F. С. ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    22 апреля в 18:25
    Я думаю что у меня есть собственное мнение и я буду его высказывать независимо от того кто и что говорит.
    Что касается всех этих президентов, то их мотиватор это финансовые выгоды, а для болел главное это совсем другое. И поэтому с моей точки зрения, зрения болельщика Суперлига это бред.
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ sv_1969 (раскрыть)
    22 апреля в 18:22
    Тут не дела в правах на трансляцию , причем тут Ла Лига ? Тут говорится о ЛЧ и АПЛ , зачем ты вписал сюда ЛА Лигу я о ней что либо писал ? Безумная политика и за того что нету потолка зарплат , и футбольные агенты знают об этом , и поэтому выпрашивают любую сумму которая им придет в голову . Не заплатить клубы не могут ибо потерять игрока ещё хуже , потому что футболист это финансовый актив . Поэтому если тебе по существу есть что говорить то говори , а неуместный сарказм оставь для кого нибудь другого
    sv_1969
    sv_1969 ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    22 апреля в 18:15
    Так это вопрос к деятелям Ла Лиги!Они не умеют продавать права! По словам вашего перца все ясно!Реал на грани краха и эта СЛ должна была спасти , но не срослось! Пожинайте плоды безумной политики роста зарплат! Вы и ваш компаньон с Ла Лиги(Барса)!
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