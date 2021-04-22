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Чеферин: «244 из 247 клубов Европы на стороне УЕФА»

22 апреля 2021, 17:21

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что практически все европейские клубы поддержали организацию после новостей о создании Суперлиги.

Многое случилось за 24 часа, которые прошли после конгресса. Но я жду еще больше новостей к пятнице. Думаю, что те, кто говорят об абсолютном спокойствии в этой ситуации, врут. Именно они оказались в тяжелейшем положении, а не УЕФА, на стороне которого 235 из 247 клубов. Хотя... Уже 244. Все они с нами. Вчера я получил сообщения со словами поддержки буквально от каждого клуба Европы.

Поэтому на данный момент мы ждем, когда все осознают свои ошибки и пострадают от последствий. Мы обсудим это на следующей неделе.

Скорее всего, Чеферин имеет в виду «Реал», «Барселону» и «Ювентус», которые так и не отказались от планов по созданию Суперлиги.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
22 апреля в 22:01
про шейхов Юве можно поподробнее хааха
Igo0rek
Igo0rek
22 апреля в 18:20
Действительно. Еще бы они были за! Их не позвали в Суперлигу, и они потеряют огромное количество денег. Конечно они по умолчанию поддержат УЕФА.
Incredulous
Incredulous
22 апреля в 18:16
Ну это пока. Видимо ещё не всё так плохо (финансово) у этих клубов. Еще пару лет подобных пандемий, и я посмотрю как они запоют, когда многие из них окажутся на грани банкротства, а УЕФА как обычно не поможет ни копейкой, набивая свои карманы. Вот тогда им уже будет не до каких-то санкций от УЕФА, и что-то мне подсказывает, что в той ситуации Перес с Аньелли будут принимать их уже совсем на других условиях...
За адекватность
За адекватность
22 апреля в 17:54
Ну и ладушки...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 апреля в 17:43
Перес подставляет Реал, карлик Барсу, шейхи Юве а цель одна - жадность и нажива.
ДАША Д
ДАША Д
22 апреля в 17:36
Как-то мало клубов в Европе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 17:25
Ну и пусть та троица сама с собой играет...
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