Чеферин: «244 из 247 клубов Европы на стороне УЕФА»

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что практически все европейские клубы поддержали организацию после новостей о создании Суперлиги.

Многое случилось за 24 часа, которые прошли после конгресса. Но я жду еще больше новостей к пятнице. Думаю, что те, кто говорят об абсолютном спокойствии в этой ситуации, врут. Именно они оказались в тяжелейшем положении, а не УЕФА , на стороне которого 235 из 247 клубов. Хотя... Уже 244. Все они с нами. Вчера я получил сообщения со словами поддержки буквально от каждого клуба Европы.

Поэтому на данный момент мы ждем, когда все осознают свои ошибки и пострадают от последствий. Мы обсудим это на следующей неделе.