Тренер «Лацио» подверг критике судейство в матче с «Наполи»

Ассистент главного тренера «Лацио» , подменивший на тренерской скамье заболевшего коронавирусом Симоне Индзаги, прокомментировал поражение от «Наполи» (2:5) в матче 32-го тура Серии А.

В частности, Фаррис усомнился в правильности решения назначить пенальти в ворота римлян за фол на Костасе Маноласе в начале первого тайма.

Сегодняшнюю игру можно разделить на две части. Первая продлилась пять минут до пенальти, а после всё изменилось. Милинкович добрался до мяча. Можно пересмотреть этот эпизод с другого угла, где видно, что он добрался до мяча.

Когда я играл в футбол — хоть преимущественно это было не в Серии А — и защитник так опускал голову, его наказывали. В лучшем случае можно назначить свободный удар за опасную игру, но не пенальти.

По иронии судьбы VAR должен был обратить внимание на инцидент, через несколько мгновений произошедший на другом конце поля, когда был сбит Лаццари.

В игру вошли свежие футболисты, и два гола придали нам уверенности в камбэке, но нужно отдать должное «Наполи», который забил великолепные голы.

Надо признать, что пятый гол выбил нас из колеи, но мы боролись до конца и сделали всё, чтобы вернуться в игру.