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«Краснодар» поддержал главу судейского комитета РФС Хачатурянца

20 апреля 2021, 14:41

«Краснодар» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором поддержал главу судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца.

ФК «Краснодар» заявляет о поддержке решений председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, направленных на улучшение качества работы арбитров. Считаем, что последовательная линия поведения судейского комитета на дистанции приведёт к росту квалификации российских судей. Мы надеемся и уверены, что Ашот Рафаилович будет твёрд и последователен в улучшении качества судейства. Желаем Ашоту Хачатурянцу успехов в этом вопросе!

Ранее с заявлениями в поддержку Хачатурянца выступили «Ростов», «Спартак», ЦСКА и «Рубин».

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Все комментарии
ATG
ATG
20 апреля в 17:18
Система на столько прогнила, что даже после таких банов не верится что всё будет ровно с судейством в дальнейшем
ДАША Д
ДАША Д
20 апреля в 14:58
Теперь и их будут судить как Спартак и Ростов.
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