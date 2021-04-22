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Кукуян рассудит «Спартак» и ЦСКА

22 апреля 2021, 12:09

РФС назначил арбитров на матчи 27-го тура РПЛ.

Кукуян рассудит «Спартак» и ЦСКА

Недавно Арбитр Михаил Вилков прокомментировал своё отстранение от работы в РПЛ.

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Все комментарии
альсато
альсато
23 апреля в 14:51
еще недавно всех интересовало, кто из ребят(футболистов) будет заявлен на игру. сегодня же..всех волнует -кто встречу обслуживать будет!)))))...ДОИГРАЛИСЬ!
Союзник противников
Союзник противников ответ Сп62 (раскрыть)
22 апреля в 22:49
В том и суть-подмены низкого уровня судейства(или неудачной игры своей команды)подозрениями.Никто своей вины признавать не хочет.
Сп62
Сп62 ответ Союзник противников (раскрыть)
22 апреля в 22:17
А тут и гадать нечего. Если выигрывет Спартак, то купил Федун. Если армейцы, то Гинер. А для питерцев куплен и тем и другим одновременно.
Союзник противников
Союзник противников
22 апреля в 19:05
Я припоздал;как тут,решили уже,за кого Кукуян,или нет? Хочется узнать совокупное мнение нашего общака,а потом сверить его с послематчевым!
LOpp
LOpp ответ Jeck Denielse (раскрыть)
22 апреля в 18:45
Опа, неожиданно. Видимо его поэтому отстранили))
Байкал-38.
Байкал-38.
22 апреля в 17:37
Главный вопрос тура, кто больше жаловаться будет, а игра вторична!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ LOpp (раскрыть)
22 апреля в 17:36
Я тебе и сам поведаю....
В этом сезоне он не судил...
А в прошлом сезоне...отобрал у Зенита 7 очков из 9-ти...
28.09.2019 Локомотив М – Зенит 1 : 0
02.11.2019 Зенит – ЦСКА 1 : 1
11.07.2020 Ахмат – Зенит 1 : 1
Ravshan878
Ravshan878
22 апреля в 17:05
Лишь б в одну сторону не было Ку Ку гриня🤫.Операция ы увидем на поле.😎.)))
LOpp
LOpp ответ Jeck Denielse (раскрыть)
22 апреля в 16:53
тебе поведать какая статистика у Зенита при судействе Вилкова?))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 апреля в 15:23
Аплодирую федуну, мало того, что у нас большие проблемы с составом так на всякий пожарный случай назначил кукуяна.
Stiv28
Stiv28
22 апреля в 15:16
Кукуян 12-й игрок спартака.
1_DEIVID
1_DEIVID
22 апреля в 15:00
Ни... себе, что Газпром творит!!! Лунёва лайсменом на матч Ростов-Арсенал поставили.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 апреля в 14:37, ред.
Как Федуну это удаётся...??
Назначать одного (нужно-везучего для своей команды) арбитра 2-й раз за месяц...
За 5 последних матчей при Кукуяне Спартак ни разу не проиграл...
Надеюсь Сухина это просто так не оставит...
И заглянет на секундочку в предбанник...
Как никак на кону вторая лигочемпионская путёвка...
Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский
22 апреля в 14:37
Да пребудет с нами сила 💪🏿
112910415
112910415
22 апреля в 13:35
всё решат футболисты на поле
Ironigor
Ironigor
22 апреля в 13:27
Ну и никукуян же себе , Кукуян !!?
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 13:27
это точно заговор)))))))))))))))
RomzesRZN
RomzesRZN
22 апреля в 13:24
Ну цска сейчас наравне с Тамбовом - самый слабый клуб чемпионата, их даже с питерским Кукуяном нужно выносить в одну калитку.
Romkurch
Romkurch ответ Василий Корнечук (раскрыть)
22 апреля в 12:55
    Romkurch
    Romkurch
    22 апреля в 12:55, ред.
    Спартаку уже сейчас можно закатывать истерику.
    makkie
    makkie
    22 апреля в 12:48
    Кукуян, кстати, один из лучших арбитров сейчас в РПЛ (без шуток).
    Главное чтобы отработал дерби без нареканий. А кто из команд лучше - пусть решается на футбольном поле.
    Должно быть интересно!
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    22 апреля в 12:38
    Такие матчи должны быть украшением чемпионата.
    Ванечка
    Ванечка
    22 апреля в 12:17
    Посмотрим что он накукуянит...:)))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    22 апреля в 12:13
    Кукуян с Кукуляком, как Чук и Гек...
    ДАША Д
    ДАША Д
    22 апреля в 12:11
    Как обычно, будут недовольные.
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