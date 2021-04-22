Кукуян рассудит «Спартак» и ЦСКА

РФС назначил арбитров на матчи 27-го тура РПЛ.
Недавно Арбитр Михаил Вилков прокомментировал своё отстранение от работы в РПЛ.
РФС назначил арбитров на матчи 27-го тура РПЛ.
Недавно Арбитр Михаил Вилков прокомментировал своё отстранение от работы в РПЛ.
В этом сезоне он не судил...
А в прошлом сезоне...отобрал у Зенита 7 очков из 9-ти...
28.09.2019 Локомотив М – Зенит 1 : 0
02.11.2019 Зенит – ЦСКА 1 : 1
11.07.2020 Ахмат – Зенит 1 : 1
В этом сезоне он не судил...
А в прошлом сезоне...отобрал у Зенита 7 очков из 9-ти...
28.09.2019 Локомотив М – Зенит 1 : 0
02.11.2019 Зенит – ЦСКА 1 : 1
11.07.2020 Ахмат – Зенит 1 : 1
Назначать одного (нужно-везучего для своей команды) арбитра 2-й раз за месяц...
За 5 последних матчей при Кукуяне Спартак ни разу не проиграл...
Надеюсь Сухина это просто так не оставит...
И заглянет на секундочку в предбанник...
Как никак на кону вторая лигочемпионская путёвка...
Назначать одного (нужно-везучего для своей команды) арбитра 2-й раз за месяц...
За 5 последних матчей при Кукуяне Спартак ни разу не проиграл...
Надеюсь Сухина это просто так не оставит...
И заглянет на секундочку в предбанник...
Как никак на кону вторая лигочемпионская путёвка...
Главное чтобы отработал дерби без нареканий. А кто из команд лучше - пусть решается на футбольном поле.
Должно быть интересно!
Главное чтобы отработал дерби без нареканий. А кто из команд лучше - пусть решается на футбольном поле.
Должно быть интересно!