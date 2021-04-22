Ещё один наш парень на Евро. Сергей Карасёв вошел в список арбитров Евро-2020

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22 апреля 2021, 23:00

Знакомимся с 25-й командой чемпионата Европы.

Накануне судейский комитет УЕФА обнародовал список арбитров, которые будут обслуживать матчи чемпионата Европы. В числе 18 европейских судей нашлось место Сергею Карасёву, а так выглядит список целиком:

Феликс Брих (Германия)

Славко Винчич (Словения)

Орель Гринфельд ﻿(Израиль)

﻿Карлос Дель Серро (Испания)

Артур Соареш Диаш (Португалия)

Даниэль Зиберт (Германия)

﻿Сергей Карасёв (Россия)

Бьорн Кейперс (Нидерланды)

Иштван Ковач (Румыния)

﻿Данни Маккели (Нидерланды)

Антонио Матеу Лаос (Испания)

Майкл Оливер (Англия)

Даниэле Орсато (Италия)

Энтони Тейлор (Англия)

Клеман Тюрпен (Франция)

﻿Овидиу Хэцеган (Румыния)

Джюнейт Чакыр (Турция)

Андреас Экберг (Швеция)

Аргентинец Фернандо Рапальини — 19-й арбитр чемпионата Европы

19-м арбитром Евро-2020 стал аргентинский рефери Фернандо Рапальини. Впервые в истории чемпионатов Европы судить матчи будет неевропеец. Это стало возможным благодаря программе обмена в рамках соглашения о сотрудничестве между УЕФА и КОНМЕБОЛ . Стоит уточнить, что это полноценный обмен: аргентинец Рапальини вместе со своей бригадой будет работать на матчах Евро-2020, в то время как испанская группа судей во главе с Хесусом Хилем Мансано отправится в Южную Америку и будет следить за соблюдением правил игры в матчах Кубка Америки-2021, который пройдет в Аргентине и Колумбии с 12 июня по 12 июля.

Ищите женщину. Стефани Фраппар пока что в резерве

Еще одно судейское «впервые» на Евро-2020 зовут Стефани Фраппар. Француженка уже судила матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, а в 2019 году ей доверили поединок за Суперкубок УЕФА «Ливерпуль» — «Челси». В марте Стефани дебютировала в качестве главного арбитра в отборочном турнире ЧМ -2022 (матч Нидерланды — Латвия), а теперь станет первой женщиной-арбитром в финальной части чемпионата Европы. Правда, пока Фраппар включена только в список резервных рефери, то есть на Евро увидим ее в роли четвертого арбитра.

А судьи кто?

Феликс Брих (Германия, 45 лет). Доктор Феликс Брих (имеет степень юриста) — один из самых известных арбитров современности, отсудивший под 750 матчей в карьере. Работал на двух чемпионатах мира и на прошлом чемпионате Европы, судил финал ЛЧ -2016/17 «Реал» — «Ювентус» (4:1). Наверняка мечтает и о финале Евро-2020.

Славко Винчич (Словения, 41 год). Интереснейший персонаж, которому никакой кодекс арбитра не страшен. Прошлой весной боснийская полиция провела рейд в окрестностях городка Биелина, в ходе которого была накрыта веселая вечеринка в притоне, где нашли 14 упаковок кокаина, 10 пистолетов, 3 бронежилета, море алкоголя и нескольких девушек с низкой социальной ответственностью. Среди гостей оказался и Славко Винчич, который впоследствии очень бодро оправдывался:

Я оказался там случайно. У меня есть свой бизнес, я был в Боснии на деловой встрече и принял приглашение на ужин, что стало большой ошибкой. Сожалею об этом. Я сидел за столом с компанией, внезапно пришла полиция. Не имею никакого отношения к группе, которая была задержана.

Орель Гринфельд ﻿(Израиль, 39 лет). Израильский арбитр получил нашивку ФИФА в 2012-м, но в списке топ-судей он новичок. У Гринфельда всего лишь 9 матчей в Лиге чемпионов, из которых только один в плей-офф — встреча между «Баварией» и «Лацио» в 1/8 финала текущего розыгрыша.

﻿Карлос Дель Серро Гранде (Испания, 45 лет). Евро-2020 станет лебединой песней опытного испанского рефери, который в скором времени должен завершить профессиональную карьеру. Карлос все время оказывался в тени своих более успешных коллег-соотечественников, но в трех последних сезонах судейский комитет УЕФА доверяет испанцу, так что вызов на Евро закономерен.

Артур Соареш Диаш (Португалия, 41 год). Португалец давно на виду, у него больше 500 встреч на профессиональном уровне, при этом в Лиге чемпионов лишь однажды выходил в плей-офф. Зато ездил судить чемпионаты Саудовской Аравии и Китая по приглашению местных федераций.

Даниэль Зиберт (Германия, 36 лет). Подающий большие надежды немецкий арбитр в 22 года уже работал на матчах Оберлиги, а потом прошел путь наверх ступень за ступенью. В 2015-м заменил соотечественника Вольфганга Штарка в списке арбитров ФИФА . Мало кому удается войти в элитную группу в 30 лет.

﻿Сергей Карасёв (Россия, 41 год). Для Сергея Карасёва это третий крупный турнир после Евро-2016 и ЧМ -2018. Россиянин надеется, что его главный матч в карьере впереди, а опыт и совершенные прежде ошибки должны помочь Карасёву на Евро-2020, где у него есть шансы продержаться до поздних стадий.

Бьорн Кейперс (Нидерланды, 48 лет). Опытнейший Кейперс — едва ли не главная звезда команды арбитров и претендент на финал, если не совершит грубых просчетов по ходу чемпионата. Арбитр ФИФА с 2006 года, Бьорн отработает свой пятый крупный международный турнир. За плечами у голландца шесть десятков матчей в Лиге чемпионов, в том числе пять полуфиналов и финал 2014 года.

Иштван Ковач (Румыния, 36 лет). Карьера молодого рефери из Румынии стремительно набирает высоту. Ковач — один из двух румынских рефери, вошедший в заявку на Евро-2020 наравне с Овидиу Хэцеганом.

﻿Данни Маккели (Нидерланды, 38 лет). В качестве видеопомощника Маккели работал на финалах чемпионата мира, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, да и в поле не теряется, регулярно получает назначения в еврокубках, в частности, судил прошлогодний финал Лиги Европы «Севилья» — «Интер». А недавно Данни пришлось извиняться перед Криштиану Роналду за своего ассистента, который не засчитал тот самый гол в матче отбора ЧМ -2022 Сербия — Португалия.

Антонио Матеу Лаос (Испания, 44 года). Матеу Лаос — испанский арбитр. И этим сказано многое, если не все. Антонио допускал большие ошибки и судил большие матчи, а его непринужденная манера общения с футболистами стала визитной карточкой. Главное достижение Лаоса — пять Эль Класико в карьере. А могло быть и шесть, Матеу был назначен на последнюю битву «Реала» и «Барселоны», но выбыл из-за травмы.

Майкл Оливер (Англия, 36 лет). Довольно молодой по меркам арбитров Оливер отсудил уже под 300 матчей Английской Премьер-Лиги. Таким опытом мало кто может похвастаться, тем более в последние годы Майкл регулярно работает на больших матчах АПЛ . Пора и на международном уровне себя показать.

Даниэле Орсато (Италия, 45 лет). Еще один звездный арбитр, который претендует на матчи высоких стадий чемпионата Европы. Именно Орсато судил прошлогодний финал Лиги чемпионов «Бавария» — ПСЖ .

Энтони Тейлор (Англия, 42 года). Такой же лысый, как Коллина или Уэбб, но далеко не такой же звездный. Тейлор — крепкий середнячок, к матчам плей-офф Лиги чемпионов его начали подпускать только в последних двух розыгрышах, зато доверили Суперкубок УЕФА «Бавария» — «Севилья» в прошлом году.

Клеман Тюрпен (Франция, 38 лет). Тюрпен обслуживал матчи Евро-2016 и ЧМ -2018, пусть и не продвинулся дальше групповых этапов, а еще был четвертым судьей на финале Лиги чемпионов-2017/18 «Реал» — «Ливерпуль». Есть предпосылки, что на Евро получит, например, четвертьфинальный матч, если не завалит «тесты» на групповой стадии.

﻿Овидиу Хэцеган (Румыния, 40 лет). По два арбитра на чемпионат Европы отправят Испания, Англия, Германия и внезапно Румыния. Хэцегана в судейском комитете УЕФА любят и уважают, даже инцидент, произошедший во время матча ПСЖ — «Истанбул», когда ассистент Овидиу неосторожно использовал румынский язык против Пьера Вебо, никак не сказался на рейтинге самого Хэцегана.

Джюнейт Чакыр (Турция, 44 года). Фанаты МЮ «обожают» Чакыра уже 10 лет, которые сделали турецкого арбитра одним из самых опытных судей элитной группы. Джюнейт едет на свой пятый крупный международный турнир после Евро-2012, ЧМ -2014, Евро-2016 и ЧМ -2018, на которых отсудил в сумме 12 матчей, а на 3 форумах из 4 судил полуфиналы. В Лиге чемпионов свой финал Чакыр получил еще в 2015 году («Барселона» — «Ювентус» — 3:1), и хотя им часто бывают недовольны, турок умудряется не просто держаться на плаву, а входит в судейский топ.

Андреас Экберг (Швеция, 36 лет). У этого молодого арбитра почти 400 встреч в судейской карьере, хотя на высшем уровне он недавно. Только 5 раз судил Лигу чемпионов, всегда — на групповом этапе. Темная лошадка.

Фернандо Рапальини (Аргентина, 42 года). Заокеанский гость — опытный дядька, но лучших арбитров южноамериканцы оставили судить Копа Америка. Аргентинец итальянского происхождения Рапальини — середнячок, который к 42 годам даже назначения на полуфинал Кубка Либертадорес не получал.