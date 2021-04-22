ЦСКА попросит ЭСК разобрать судейство Карасёва в матче с «Локо» в Кубке

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22 апреля 2021, 13:39

ЦСКА обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой разъяснить два эпизода матча 1/2 финала Кубка России с «Локомотивом».

Армейцы попросят разобрать момент с незасчитанным голом Саломона Рондона, клуб также попросил изучить гол форварда «Локомотива» Франсуа Камано, который мог нарушить правила на Чидере Эджуке.