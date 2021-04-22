ЦСКА попросит ЭСК разобрать судейство Карасёва в матче с «Локо» в Кубке

ЦСКА обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой разъяснить два эпизода матча 1/2 финала Кубка России с «Локомотивом».
Армейцы попросят разобрать момент с незасчитанным голом Саломона Рондона, клуб также попросил изучить гол форварда «Локомотива» Франсуа Камано, который мог нарушить правила на Чидере Эджуке.
Но игра бы в ином русле не пошла с такими ляпами обороны армейцев и реализацией Локомотива. 3:1
Но игра бы в ином русле не пошла с такими ляпами обороны армейцев и реализацией Локомотива. 3:1
Надо членам ЭСК и судебного корпуса дать время...завершить отмечать очередную "безоговоручную" победу Локо...
Наотмечаются...пару-тройку деньков......тогда и завердиктят....
3 игры Локо - 3 скандала....
А вообще по такому поводу говорят как в старой присказке...."если и 5-й муж бьёт жену по морде, то дело уже не в мужьях...а в морде"
Надо членам ЭСК и судебного корпуса дать время...завершить отмечать очередную "безоговоручную" победу Локо...
Наотмечаются...пару-тройку деньков......тогда и завердиктят....
3 игры Локо - 3 скандала....
А вообще по такому поводу говорят как в старой присказке...."если и 5-й муж бьёт жену по морде, то дело уже не в мужьях...а в морде"