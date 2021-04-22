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ЦСКА попросит ЭСК разобрать судейство Карасёва в матче с «Локо» в Кубке

22 апреля 2021, 13:39
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ЦСКА обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой разъяснить два эпизода матча 1/2 финала Кубка России с «Локомотивом».

Армейцы попросят разобрать момент с незасчитанным голом Саломона Рондона, клуб также попросил изучить гол форварда «Локомотива» Франсуа Камано, который мог нарушить правила на Чидере Эджуке.

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Все комментарии
Sergo_ural
Sergo_ural
23 апреля в 17:25
Мое мнение такое. Я ни на одном из повторов четко не видел чтоб, Саломон задел мяч рукой. Поэтому гол есть. Эт мое мнение и с кем-то оно различается.
Союзник противников
Союзник противников ответ Serg_Diamond (раскрыть)
23 апреля в 15:19
Сейчас всё может быть! Завтра смотри внимательно,как "великие специалисты" будут комментировать :Он толкнул,но недостаточно сильно для штрафного и жёлтой карточки.То есть,один может от касания падать,как скошенный сноп,а тщедушного Эджуке никак свалить не могут! В смысле,он не научился падать,а продолжает ползти на карачках,выцарапывать мяч,бороться.Эх,научить бы его-сколько штрафных и карточек можно на нём зарабатывать!!!
альсато
альсато
23 апреля в 14:45
сам запрос о просьбе разъяснить тот или иной эпизод прошедшего матча-это НОРМАЛЬНО!....НО!...как ни крути, Локомотив-выиграл по делу!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ oFANATo (раскрыть)
23 апреля в 09:23, ред.
А сколько %? Типа "немножко беременна"? Рука либо была либо ее вообще не было. Рука не может быть на 15%
Палыч82
Палыч82 ответ isamsn (раскрыть)
22 апреля в 23:46
Я бы тоже нарушения в голе Рондона не зафиксировал, замучало это буквоедство в виде любого касания мяча рукой. ВАР ввели - сейчас спокойно на замедленном повторе с разных ракурсов можно узреть была ли умышленная игра рукой или непроизвольное касание.
Но игра бы в ином русле не пошла с такими ляпами обороны армейцев и реализацией Локомотива. 3:1
Сп62
Сп62 ответ oFANATo (раскрыть)
22 апреля в 22:27
Это смотря с какой колокольни смотреть. Например с моей (нейтральной) рука была. А вот с твоей - вид уже другой.
oFANATo
oFANATo
22 апреля в 21:13
Да же на повторах не 100 % была рука у Рондона....
Аксинья
Аксинья ответ iniesta8xxx (комментарий удален) (раскрыть)
22 апреля в 19:13, ред.
Это точно была татарско-польская клоунада под покровительством нижегородского соловья...Ну слава Богу отсвистелся ))
Союзник противников
Союзник противников
22 апреля в 19:01
Лучше научите футболистов реализовать хоть один угловой из 11,заработанных за матч .И разгоните свои "обновлённые "структуры,так неудачно работающие на рынке работорговли футболистами-миллионерами.
Аксинья
Аксинья ответ iniesta8xxx (комментарий удален) (раскрыть)
22 апреля в 18:14
Да мне по барабану Спартаки и Зениты, я болела Ростова и мне надоел судейский беспредел в адрес определенных клубов
kts99
kts99
22 апреля в 17:11
Надо сниматься с чемпионата
SAFqwer
SAFqwer
22 апреля в 16:35
Какая разница-рассмотрят или нет? Итог один: зенитушка первый, Локо второй
isamsn
isamsn
22 апреля в 16:21
Карасёв, хоть бы для приличия посмотрел в монитор. Может быть и увидел что касания мячом руки там увидеть практически невозможно, а уж игры рукой и подавно. При засчитанном классном голе игра могла пойти совсем в другом русле. Что то очень часто спорные решения стали приниматься в пользу Локомотива.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ iniesta8xxx (комментарий удален) (раскрыть)
22 апреля в 16:11
Ты случайно не адвокат Локо...??? Но там вроде уже Сухина есть...).
Аксинья
Аксинья
22 апреля в 15:46
Дело не в Карасеве и К, а в Сухине - как он появился в сфере Локо так и пошли сомнительные нарушения и пенальти, кстати не первый год уже...Вот кого надо отстранять от футбола и как можно дальше))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 апреля в 15:32
Толку от этого результат то останется.
Паровозов
Паровозов
22 апреля в 15:28
Карась норм отсудил.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
22 апреля в 15:17
Карасев в последнее время судит на отлично! Чего кони то разнылись?! Хотя понятно чего, раньше ведь "карась"был конский!)
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 15:14
ПРОИГРАЛИ В ЧИСТУЮ НЕЧЕГО НЫТЬ))
Alexey24
Alexey24
22 апреля в 14:51
Самим забивать надо
CSKA2012
CSKA2012 ответ makkie (раскрыть)
22 апреля в 14:46, ред.
Сухина от 20 всему судейскому корпусу))
ДАША Д
ДАША Д
22 апреля в 14:38
При 0-3 трудно на судью пинять.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 апреля в 14:25
Как то уж быстро...обратились...
Надо членам ЭСК и судебного корпуса дать время...завершить отмечать очередную "безоговоручную" победу Локо...
Наотмечаются...пару-тройку деньков......тогда и завердиктят....

3 игры Локо - 3 скандала....
А вообще по такому поводу говорят как в старой присказке...."если и 5-й муж бьёт жену по морде, то дело уже не в мужьях...а в морде"
Николай 86
Николай 86
22 апреля в 14:17
Судьи хорошо видят руки только у соперников локо
Romkurch
Romkurch
22 апреля в 14:08
цска лучше бы в футбол начали играть.
drug01
drug01
22 апреля в 14:03
Зачем всё это
Гриша Гриша
Гриша Гриша
22 апреля в 14:01
Чересчур много скандалов связанных с Локо, надо с них 3 очка снять
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 14:00
Хорошо бы для порядка и его отстранить ,как Вилкова. И плевать ,что он ЕВРО судить призван, в России он не тянет. Справедливость должна быть везде, независимо от личности и заслуг...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
22 апреля в 14:00, ред.
Нормально Карасев судил. ЦСКА нужно лучше разобраться с собственной игрой. Если списывать всё на судью и на везение, то эти результаты будут повторяться и дальше. Тогда нужно заявляться в ФНЛ - может там будут подходящие соперники
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 13:56
Делать нечего надо жаловаться.
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