Хачатурянц: «Вилков в матче „Локомотив“ — „Ростов“ ошибся в обоих случаях»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц оценил работу арбитра Михаила Вилкова в матче 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1).
ЭСК единогласно решил, что Вилков в матче «Локомотив» — «Ростов» ошибся в обоих случаях. И в первом, и во втором спорном эпизоде — очевидная ошибка.
Таким образом, Хачатурянц подтвердил, что Вилков дважды ошибся в пользу «Локомотива» (в моменте с пенальти и удалением игрока «Ростова»). На данный момент Вилков отстранён от работы в матчах РПЛ.
При счёте 2:0 в пользу Локо Хашимота сначала на 8 минуте, а потом на 10 минуте делает два одинаковых грубых нарушения правил в центре поля, 100% на ЖК. В первом случае Вилков показал ЖК, а во втором пожалел Ростов и это главная его ошибка.
Это опыт другим судьям, не жалейте команды, не пытайтесь быть благодетелями и добродушными. Закон есть закон.
Как должно быть: десятая минута матча 2:0 в пользу Локо и удаление у Ростова. Итог: Вилков потерял работу. Вот оно малодушия Вилкова
При счёте 2:0 в пользу Локо Хашимота сначала на 8 минуте, а потом на 10 минуте делает два одинаковых грубых нарушения правил в центре поля, 100% на ЖК. В первом случае Вилков показал ЖК, а во втором пожалел Ростов и это главная его ошибка.
Это опыт другим судьям, не жалейте команды, не пытайтесь быть благодетелями и добродушными. Закон есть закон.
Как должно быть: десятая минута матча 2:0 в пользу Локо и удаление у Ростова. Итог: Вилков потерял работу. Вот оно малодушия Вилкова