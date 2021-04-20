Хачатурянц: «Вилков в матче „Локомотив“ — „Ростов“ ошибся в обоих случаях»

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20 апреля 2021, 18:08

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц оценил работу арбитра Михаила Вилкова в матче 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1).

ЭСК единогласно решил, что Вилков в матче «Локомотив» — «Ростов» ошибся в обоих случаях. И в первом, и во втором спорном эпизоде — очевидная ошибка.