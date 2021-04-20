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Хачатурянц: «Вилков в матче „Локомотив“ — „Ростов“ ошибся в обоих случаях»

20 апреля 2021, 18:08
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц оценил работу арбитра Михаила Вилкова в матче 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1).

ЭСК единогласно решил, что Вилков в матче «Локомотив» — «Ростов» ошибся в обоих случаях. И в первом, и во втором спорном эпизоде — очевидная ошибка.

Таким образом, Хачатурянц подтвердил, что Вилков дважды ошибся в пользу «Локомотива» (в моменте с пенальти и удалением игрока «Ростова»). На данный момент Вилков отстранён от работы в матчах РПЛ.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья ответ Greiba (раскрыть)
20 апреля в 20:55
Вы меня неправильно поняли, я имел ввиду не конкретно Вилкова, а весь судейский корпус...Лапочкины , Москалевы и прочие товарищи со свистками такие же...Складывается мнение что судейский корпус получил команду "ФАС!" в сторону "Ростова" и хотя клуб опустился в середину таблицы все равно плющат его по полной...
Сп62
Сп62
20 апреля в 19:56
А вот Левникова так нельзя. Есть забор, за которым можно спрятаться.
петр сидоров
петр сидоров
20 апреля в 19:54
какая прелесть , а кто ростову вернет очки?
13 RUS
13 RUS
20 апреля в 19:38
Вилкова выгнал, а сынка оставил, в лучших рпловских традициях
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
20 апреля в 19:25
Трудно найти матч, где к Вилкову не было бы обоснованных претензий.
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 19:18
это не ошибка )))так и было проплачено))))
25процентный клоун
25процентный клоун
20 апреля в 19:13
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    20 апреля в 19:07
    Слоколько еще таких Вилковых в нашем чемпионате. Последователи есть. Начиная с Казарцева......
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    20 апреля в 19:05
    Редиску надо прореживать, чтобы выросла большая редиска... Кто может думать, тот поймет.
    Проблема не только в Вилкове, но хотелось бы верить, что начало есть.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    20 апреля в 19:00
    Ну вы про свой менталитет говорите сколько хотите, но не надо обобщать его с моим и тем более говорить мне, что он "недоразвитый"! Если вы оскорбляете себя, то это не даёт вам право оскорблять других!!!
    Да и в зарубежных чемпионатах судей хают не меньше нашего, нашего то есть РПЛ!
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    20 апреля в 18:57
    Показательный момент, это как рванул вилков к месту " преступления ", которого он даже толком не видел, и сразу полез в свои штаны за карточкой, видимо за красной, но не угадал с карманом, вместо того чтобы сходить посмотреть эпизод по вару, так даже в любительских лигах делают, если что, чтобы было более-менее по честному
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    20 апреля в 18:52
    А в их? "Это другое"??? Ты ведь справедливо пишешь про всеобщий бордель планетарного масштаба!
    Союзник противников
    Союзник противников
    20 апреля в 18:50, ред.
    Таки шо,если ОШИБСЯ,то это вы плохо его подготовили вообще,или не видели,что у него низкая квалификация.А если умысел любого рода(симпатии,взятка,месть "Ростову или Карпину),то передавайте дело в следственные органы.А так получается :Я Хачатрян,меня поддерживают все,кого хочу,того и выгоню...Цыц! Молчать!! Кто хозяин в доме???
    161регион
    161регион
    20 апреля в 18:41
    Что и требовалось доказать....
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    20 апреля в 18:35
    Вилков ему ответит, что футбол состоит из ошибок.
    Greiba
    Greiba ответ Аксинья (раскрыть)
    20 апреля в 18:30, ред.
    У Ростова при судействе Вилкова 13 побед и 9 поражений. А про статистику я написал чтобы видели кто больше всего набрал и потерял очков при его судействе
    Байкал-38
    Байкал-38
    20 апреля в 18:28
    Вилков сам себе устроил проблемы стоящие ему работы.
    При счёте 2:0 в пользу Локо Хашимота сначала на 8 минуте, а потом на 10 минуте делает два одинаковых грубых нарушения правил в центре поля, 100% на ЖК. В первом случае Вилков показал ЖК, а во втором пожалел Ростов и это главная его ошибка.
    Это опыт другим судьям, не жалейте команды, не пытайтесь быть благодетелями и добродушными. Закон есть закон.
    Как должно быть: десятая минута матча 2:0 в пользу Локо и удаление у Ростова. Итог: Вилков потерял работу. Вот оно малодушия Вилкова
    oFANATo
    oFANATo
    20 апреля в 18:28, ред.
    Вилкова давно надо было отстранять пожизненно .....ещё после всем известного матча зенита с ЦСКА....когда Вилков не показал красную Азмуну за грубейший фол на Облякове...чем помог зениту уйти от поражения.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    20 апреля в 18:23
    Подельников Вилкова с ВАР тоже надо наказать. Они при замедленном повторе проверяли решение Вилкова назначить пенальти и одобрили его
    makkie
    makkie
    20 апреля в 18:21
    Это заметили все здравомыслящие люди еще во время матча.

    Очень похоже на намеренные ошибки Вилкова в пользу Локо.
    Еще и Хачатурянц сказал про "утрату доверия". И отстранили пожизненно.
    Жаль что клубок не распутывают до конца, а надо бы!
    112910415
    112910415
    20 апреля в 18:20
    Вилков - это бренд ! )
    Аксинья
    Аксинья ответ Greiba (раскрыть)
    20 апреля в 18:16
    Уважаемый любитель статистики а теперь огласи плиз потери "Ростова" в этом сезоне из-за судейских ошибочек ))
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    20 апреля в 18:15
    А может специально ошибся.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    20 апреля в 18:15
    Надо привлечь к ответственности и судью на ВАР.
    Greiba
    Greiba
    20 апреля в 18:12
    А неудаление Хасимото?!
    Решили умолчать,или как?
    Greiba
    Greiba
    20 апреля в 18:10
    Смотрел статистику. Больше всего побед при судействе Вилкова , одержал Зенит 25 побед и 2 поражения. Цска 16 побед и 5 поражений. У Локо 14 побед и 7 поражений. У спартака беда всего 4 победы И 14 поражений))
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