УЕФА начал расследование в отношении Ибрагимовича

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26 апреля 2021, 20:12

УЕФА официально начал дисциплинарное расследование в отношении нападающего «Милана» за связь с букмекерской компанией.

Ибрагимович подозревается в нарушении регламента УЕФА . Швед владеет 10% долей в букмекерской компании Bethard, базирующейся на Мальте. Правила ФИФА и УЕФА гласят, что к участию в соревнованиях под их эгидой не допускаются игроки, имеющие долю в букмекерских компаниях.

Златану грозит дисквалификация в виде отстранения от футбола на срок до трёх лет, а также штраф в размере 100 000 евро.