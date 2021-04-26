УЕФА начал расследование в отношении Ибрагимовича

УЕФА официально начал дисциплинарное расследование в отношении нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича за связь с букмекерской компанией.
Ибрагимович подозревается в нарушении регламента УЕФА. Швед владеет 10% долей в букмекерской компании Bethard, базирующейся на Мальте. Правила ФИФА и УЕФА гласят, что к участию в соревнованиях под их эгидой не допускаются игроки, имеющие долю в букмекерских компаниях.
Златану грозит дисквалификация в виде отстранения от футбола на срок до трёх лет, а также штраф в размере 100 000 евро.
Он же Памятник!
Он же Памятник!
Лучше бы отдали Ибре должок - Золотого круглого и того же качества лапоть))
Лучше бы отдали Ибре должок - Золотого круглого и того же качества лапоть))