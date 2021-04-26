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УЕФА начал расследование в отношении Ибрагимовича

26 апреля 2021, 20:12

УЕФА официально начал дисциплинарное расследование в отношении нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича за связь с букмекерской компанией.

Ибрагимович подозревается в нарушении регламента УЕФА. Швед владеет 10% долей в букмекерской компании Bethard, базирующейся на Мальте. Правила ФИФА и УЕФА гласят, что к участию в соревнованиях под их эгидой не допускаются игроки, имеющие долю в букмекерских компаниях.

Златану грозит дисквалификация в виде отстранения от футбола на срок до трёх лет, а также штраф в размере 100 000 евро.

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Ares_the_God
Ares_the_God ответ iniesta8xxx (комментарий удален) (раскрыть)
26 апреля в 23:43
И станет одним из руководителей суперлиги.
Ares_the_God
Ares_the_God
26 апреля в 23:42
Руки прочь от носатого. Лучше липовые награды Месси расследуйте и панамские счета.
gentlewolf
gentlewolf
26 апреля в 23:40
Златану можно все.
Он же Памятник!
Шуnя771
Шуnя771
26 апреля в 23:03
Сотку отожмут, но не более!

Лучше бы отдали Ибре должок - Золотого круглого и того же качества лапоть))
Agamaga........
Agamaga........
26 апреля в 22:48
Дайте ему доиграть один год, он итак уже пенсионер.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 апреля в 22:30
Хотят Ибру обидеть а могут разозлить.
Павел Якунин
Павел Якунин
26 апреля в 22:03
Мне кажется, это правило для того, чтобы игроки не делали договорных матчей, не сливали игр. Но у Ибры с его вечным желанием побеждать и быть первым - это точно не его история.
Брулин
Брулин
26 апреля в 21:27
Будет "забавно" если великий Ибра закончит карьеру в кабинетных войнах.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 апреля в 21:06
Ему что своих денег не хватает?!
Дима Логинов
Дима Логинов
26 апреля в 20:42
После Переса УЕФА выстояло, решили, что со Златаном смогут потягаться. Большая ошибка.
Ozabot
Ozabot
26 апреля в 20:41
Ну, и надо было ему возвращаться в сборную?
ТТ
ТТ
26 апреля в 20:41
С него как с гуся вода ! Если было бы что-то серьезное, то Милан не стал бы с ним продлевать контракт!
Василий Корнечук
Василий Корнечук
26 апреля в 20:40, ред.
наверно Ибрагимович был центром коррупции в футболе. Вот хорошо, что нашли жулика
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
26 апреля в 20:38
Через 3 года вернётся сильнее.
Elliada
Elliada
26 апреля в 20:37
На жену записал бы и все
particular
particular
26 апреля в 20:34
УЕФА скоро нЕкогда будет футболом заниматься, - всё время и ресурсы будут уходить на расследования, противостояния и судебные процессы...
Roger Young
Roger Young
26 апреля в 20:25
ну добегался наконец-то
Futurista
Futurista ответ iniesta8xxx (комментарий удален) (раскрыть)
26 апреля в 20:22
С вертушки...навсегда...
valt134
valt134
26 апреля в 20:19
Если так-«зашквар» серьезный.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 апреля в 20:17
Каждый крутится как может...
STVA 1
STVA 1
26 апреля в 20:15
Руки прочь от Ибры)))
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