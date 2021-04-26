FIGC планирует исключать клубы, которые не хотят играть в турнирах УЕФА

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26 апреля 2021, 14:55

Tuttomercatoweb сообщает, что FIGC (Федерация футбола Италии — прим.) планирует ввести положения, исключающие регистрацию в Серии А клубов, которые не хотят играть в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА .

В данный момент в Федерации футбола Италии обсуждается вопрос о внесении в устав данного положения.

Данная инициатива явно предназначена для того, чтобы предотвратить ситуацию, с которой столкнулись УЕФА и ФИФА после заявления о создании Европейской Суперлиги.

Напомним, что «Ювентус», «Милан» и «Интер» были в числе 12 клубов-основателей Суперлиги.