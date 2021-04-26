FIGC планирует исключать клубы, которые не хотят играть в турнирах УЕФА

Tuttomercatoweb сообщает, что FIGC (Федерация футбола Италии — прим.) планирует ввести положения, исключающие регистрацию в Серии А клубов, которые не хотят играть в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.
В данный момент в Федерации футбола Италии обсуждается вопрос о внесении в устав данного положения.
Данная инициатива явно предназначена для того, чтобы предотвратить ситуацию, с которой столкнулись УЕФА и ФИФА после заявления о создании Европейской Суперлиги.
Напомним, что «Ювентус», «Милан» и «Интер» были в числе 12 клубов-основателей Суперлиги.
Ранее ходили разговоры, что УЕФА и ФИФА хотят наказать клубы за создание Суперлиги.
никакого футбола развития там точно нет, там просто бабло... а чтобы был на это спрос и это смотрели много фанов по всему миру, подговорил 6 английских клубов туда вступить, пообещав им золотые горы 350 лярдов только за свтпуление...... потому что АПЛ самый продаваймы товар.....кому там нужна ла лига и сериал как там реал и барса играют и сколько титулов подряд юве взял......без клубов апл.....это никто смотреть не будет, и это лиги не будет.
например в правилах АПЛ говорится черно по белому можно выступать только под УЕФА и Фифа, а также внтуренние турниры одобренные ФА........
никакого футбола развития там точно нет, там просто бабло... а чтобы был на это спрос и это смотрели много фанов по всему миру, подговорил 6 английских клубов туда вступить, пообещав им золотые горы 350 лярдов только за свтпуление...... потому что АПЛ самый продаваймы товар.....кому там нужна ла лига и сериал как там реал и барса играют и сколько титулов подряд юве взял......без клубов апл.....это никто смотреть не будет, и это лиги не будет.
например в правилах АПЛ говорится черно по белому можно выступать только под УЕФА и Фифа, а также внтуренние турниры одобренные ФА........