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FIGC планирует исключать клубы, которые не хотят играть в турнирах УЕФА

26 апреля 2021, 14:55

Tuttomercatoweb сообщает, что FIGC (Федерация футбола Италии — прим.) планирует ввести положения, исключающие регистрацию в Серии А клубов, которые не хотят играть в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

В данный момент в Федерации футбола Италии обсуждается вопрос о внесении в устав данного положения.

Данная инициатива явно предназначена для того, чтобы предотвратить ситуацию, с которой столкнулись УЕФА и ФИФА после заявления о создании Европейской Суперлиги.

Напомним, что «Ювентус», «Милан» и «Интер» были в числе 12 клубов-основателей Суперлиги.

Ранее ходили разговоры, что УЕФА и ФИФА хотят наказать клубы за создание Суперлиги.

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Incredulous
Incredulous
26 апреля в 20:34, ред.
Чеферин и компания видимо до сих пор на успокоительных сидят, раз начали раздавать такие указания Федерациям.
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
26 апреля в 18:11
У них принцип евромаркета :Всё дерь?мо -на одной полке. И мерчендайзеры(тьфу,не к ночи помянул...) бегают...
Союзник противников
Союзник противников
26 апреля в 18:09
Может не "отклоняются" ,а "уклоняются"? А если всё-таки "отклоняются",то это вообще абсурд,придуманный безграмотным ПЕРЕВОДИЛОЙ. Не,я понимаю,что он блестяще италийским владеет,но родным русским-наихреновейше!!!
Beekeeper
Beekeeper
26 апреля в 17:19
Отличный ход, чтобы ни у кого и в мыслях даже не было отклонять предложение от создания всякой суперлиги
BDA8181
BDA8181 ответ DXTK (раскрыть)
26 апреля в 17:14
Тут многие не понимают что ФА для английских клубов важней чем УЕФА или ФИФА))) А вы им пытаетесь что то доказать))
cska1948
cska1948 ответ Gelious (раскрыть)
26 апреля в 17:03
Почему нарушение принципов конкуренции? Создавайте свою лигу и конкурируйте наздоровье! Вы видели, чтобы в автосалоне "Тойоты" продавали "Мерседес" или "Рено"? А в фирменном магазине "Пума" продавали товары АДИДАС? Так с какого перепугу, УЕФА и ФИФА в свои турниры должны запускать конкурирующую фирму?
sash71
sash71
26 апреля в 17:00
Ну вот кто то уже хочет загнать всех и вся в стоило и чтобы ни у кого даже и мысли не возникало о свободе волеизъявления
Gelious
Gelious ответ DXTK (раскрыть)
26 апреля в 15:49
В том и проблема, что прописано такое правило. Это, мягко говоря, нарушение вообще всех принципов открытой конкуренции сразу. Так что тут не катит оправдание, что это как минимум частичные организации, раз они коммерческие
Gelious
Gelious ответ DXTK (раскрыть)
26 апреля в 15:48, ред.
А подарила - это, дайте угадаю, фол на Васкесе (якобы) и действительно плохой судейский матч против Баварии, где перед этим чуть Мадрид судья ошибочно не похоронил? Вот с Атлетико я понимаю оффсайд в финале. Но там, правда, фиг увидишь без повтора. А вар тогда еще не было.
DXTK
DXTK ответ Gelious (раскрыть)
26 апреля в 15:23, ред.
сколько Реалу УЕФА подарила ЛЧ....особенно три подряд.......))))) а они тогда не были плохими корумпированными, именно после этого 3 ЛЧ подряд в мозгах переса засела идея создания супер лиги для богатых и именнитых.....

никакого футбола развития там точно нет, там просто бабло... а чтобы был на это спрос и это смотрели много фанов по всему миру, подговорил 6 английских клубов туда вступить, пообещав им золотые горы 350 лярдов только за свтпуление...... потому что АПЛ самый продаваймы товар.....кому там нужна ла лига и сериал как там реал и барса играют и сколько титулов подряд юве взял......без клубов апл.....это никто смотреть не будет, и это лиги не будет.

например в правилах АПЛ говорится черно по белому можно выступать только под УЕФА и Фифа, а также внтуренние турниры одобренные ФА........
Василий Корнечук
Василий Корнечук
26 апреля в 15:12
УЕФА может пойти навстречу топ кубам и сократить количество команд в еврокубках, но и клубы должны заплатить штрафы. Плюс должен быть мораторий хотя бы на два года на покупку новых игроков.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
26 апреля в 15:10
Все может закончится исчезновением УЕФА и потерями для топ клубов после которых речь не будет идти не то что о суперлиги, а о нормальном проведении национальных турниров.
Gelious
Gelious ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
26 апреля в 15:02
Именно поэтому это преступная инициатива. Суперлига имеет такие же права. Но почему-то УЕФА помогают, а другим мешают. Ну и конечно же это все от благих намерений и никак не связано с тем, что уефа и фифа коррумпированы до жути
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 апреля в 15:00
Правильно,надо всем быть на одинаковых условиях!
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