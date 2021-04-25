Максименко не сыграет против «Арсенала»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко получил предупреждение в поединке против ЦСКА.
Это уже четвёртая желтая карточка футболиста в этом сезоне РПЛ. Таким образом, вратарь пропустит следующий матч турнира (против «Арсенала») из-за дисквалификации.
Максименко получил желтую карточку за затяжку времени на 88-й минуте, Айртон – за грубую игру на 62-й. Из-за перебора желтых карточек оба футболиста должны пропустить игру с «Арсеналом».
«Спартак» направил в КДК РФС письмо с просьбой отменить две желтые карточки. Речь идет о моментах, когда предупреждения получили Александр Максименко и Айртон», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
Максименко получил желтую карточку за затяжку времени на 88-й минуте, Айртон – за грубую игру на 62-й. Из-за перебора желтых карточек оба футболиста должны пропустить игру с «Арсеналом».
«Спартак» направил в КДК РФС письмо с просьбой отменить две желтые карточки. Речь идет о моментах, когда предупреждения получили Александр Максименко и Айртон», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.