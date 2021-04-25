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Максименко не сыграет против «Арсенала»

25 апреля 2021, 18:36
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16:30 Не начался

Голкипер «Спартака» Александр Максименко получил предупреждение в поединке против ЦСКА.

Это уже четвёртая желтая карточка футболиста в этом сезоне РПЛ. Таким образом, вратарь пропустит следующий матч турнира (против «Арсенала») из-за дисквалификации.

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EAGinLE
EAGinLE
26 апреля в 20:14
КДК РФС рассмотрит обращение «Спартака» с просьбой отменить желтые карточки Александра Максименко и Айртона, полученные в матче РПЛ с ЦСКА (1:0).

Максименко получил желтую карточку за затяжку времени на 88-й минуте, Айртон – за грубую игру на 62-й. Из-за перебора желтых карточек оба футболиста должны пропустить игру с «Арсеналом».

«Спартак» направил в КДК РФС письмо с просьбой отменить две желтые карточки. Речь идет о моментах, когда предупреждения получили Александр Максименко и Айртон», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
112910415
112910415
26 апреля в 07:14
не очень это хорошо
makkie
makkie ответ Иван Тасминский (раскрыть)
25 апреля в 20:09
Результат превыше всего.
stanichnik
stanichnik
25 апреля в 19:17
Заработав глупый четвёртый горчичник, Максименко безусловно подвёл свою команду на финише чемпионата. Но уровень соперников в оставшихся играх Спартака не такой грозный, как у их основного конкурента за попадание в ЛЧ Локомотива, чтобы сильно переживать о потере основного вратаря. Ребров вполне может заменить Максименко на следующем матче, ведь ещё совсем недавно Артём был первым по списку на посту номер один в команде.
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ Великолепный (раскрыть)
25 апреля в 19:15
я понимаю за что они поулчают, но я не понимаю, как можно сознательно пойти на пропуск матча ради нескольких секунд затягивания
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ makkie (раскрыть)
25 апреля в 19:14
Чрезмерные затяжки времени. Другое дело, если ты голкипер и понимаешь, что у тебя уже есть куча жёлтых карточек и ещё одна означает пропуск матча, то не понимаю зачем в таком случае затягивать время.
Великолепный
Великолепный ответ Иван Тасминский (раскрыть)
25 апреля в 19:14
Карточки вратари получают в основном за затяжку времени, так как за снос нападающего при выходе один на один обычно получают сразу красную карточку.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 апреля в 19:09
Спартаку даже повезло.
makkie
makkie ответ Иван Тасминский (раскрыть)
25 апреля в 19:06
Затяжки времени, не?
Иван Тасминский
Иван Тасминский
25 апреля в 19:02
Никогда не понимал, как на голкипере можно получить перебор жёлтых карточек
ABir
ABir
25 апреля в 18:55
Будет не хватать Александра и Айртона в Туле
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 апреля в 18:53
Вполне и без него обойдутся!
Ironigor
Ironigor
25 апреля в 18:46
Не большая потеря .
Leha-ha50
Leha-ha50
25 апреля в 18:44
Справятся и без него.
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