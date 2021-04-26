«Юве», «Реалу» и «Барселоне» грозят самые жёсткие санкции из-за Суперлиги

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26 апреля 2021, 13:48

Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» понесут самые суровые наказания за нежелание выходить из проекта Суперлиги.

По информации источника, УЕФА отнесется к английским клубам с наибольшей снисходительностью. Именно клубы АПЛ первыми объявили о выходе из Суперлиги.

Отмечается, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» — три клуба, которые, как ожидается, получат самые суровые наказания, поскольку они официально не вышли из проекта, в то время как для «Атлетико», «Милана» и «Интера» наказание будет не таким жестким.