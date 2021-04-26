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«Юве», «Реалу» и «Барселоне» грозят самые жёсткие санкции из-за Суперлиги

26 апреля 2021, 13:48

Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» понесут самые суровые наказания за нежелание выходить из проекта Суперлиги.

По информации источника, УЕФА отнесется к английским клубам с наибольшей снисходительностью. Именно клубы АПЛ первыми объявили о выходе из Суперлиги.

Отмечается, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» — три клуба, которые, как ожидается, получат самые суровые наказания, поскольку они официально не вышли из проекта, в то время как для «Атлетико», «Милана» и «Интера» наказание будет не таким жестким.

«Каждый должен нести ответственность по-своему», — заявил президент УЕФА Александр Чеферин.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
26 апреля в 18:45
что-то клоуны никак не успокоятся
cska1948
cska1948 ответ particular (раскрыть)
26 апреля в 18:09
Какая разница, "идейная основа" или "спортивно-финансовая"! Главное в этом КОНКУРЕНЦИЯ! А Перес пытается создать КОНКУРИРУЮЩУЮ с УЕФА структуру, а с конкурентами ВСЕГДА не церемонятся! Яркий тому пример, как ведут себя США по отношению к "Северному потоку 2" или это тоже ДРУГОЕ? А по мне, так это всё одно и тоже - БОРЬБА с конкурентом и не важно на каком поприще: идеологическом, финансовом или спортивном.
Санчо Панса
Санчо Панса
26 апреля в 17:40
Надеюсь, что УЕФА войдет в положение и не будет никого серьезно штрафовать.
particular
particular ответ cska1948 (раскрыть)
26 апреля в 17:31
Ну, членство в партии на идейной основе и нахождение в спортивно-финансовой структуре - это, совсем, не одно и то же...
Да и вопрос тут стоит не об очерёдности действий, а о внесении раскола в стройные ряды дАнников УЕФА... Видите ли, ясак может уменьшиться...

А на парковке Автоваза уже давно притормаживают изделия конкурентов, - и ничего, - проглотили и дальше клепают свои вёдра...
cska1948
cska1948 ответ particular (раскрыть)
26 апреля в 17:19
Как любит говорить наш общий друг, выскажу сугубо личное мнение. Прежде чем создавать Евролигу, клубам выступающим в соревнованиях под эгидой УЕФА следовало официально выйти из состава участников ВСЕХ соревнований, которые проводятся под флагом УЕФА! Вы же не можете, будучи членом одной партии, стать членом другой! Так и здесь! Становясь членами Лиги, которая создана как конкурент УЕФА, клубом необходимо было ВНАЧАЛЕ выйти из юрисдикции УЕФА. А раз они по сей день являются подконтрольными УЕФА, то УЕФА их и наказывает за самоуправство, несогласованное с вышестоящим органом управления. Это как если бы директор автосалона "Мерседес", без разрешения вышестоящего начальства, стал в этом салоне приторговывать "Тойотой". Разве его за это по головке погладили?
Ruslik1982
Ruslik1982
26 апреля в 17:10
УЕФА довыделывается, что ЛЧ это будет как чемпионат Англии лайт, все другие уйдут играть с барсой и ювентусом
Rattlehead
Rattlehead ответ Ozabot (раскрыть)
26 апреля в 17:03, ред.
УЕФА диктует условия в рамках собственной организации, на что имеет полное право. Клубы ей не принадлежат, поэтому вольны действовать по собственному усмотрению: либо выступать в имеющейся организации на имеющихся условиях, либо создавать собственную. Усидеть на двух стульях, как хотят участники Суперлиги, не получится.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
26 апреля в 16:50
разные уровни экономик, разный уровень культуры, разное развитие. вместо того, чтобы объединять, они разъединяют Европу. Лучше бы решили вопрос с итальянскими гастарбайтерами. Италия одна из самых слабых, развивающихся стран в Европе. По уровню менталитета и доходов во многом стоит с североафриканскими странам. В Испании никогда не было мощной промышленности и правого умеренного среднего класса. их кидает в разные стороны. Такая ситуация в экономике и культуре порождает разобщение и в футболе. Франция и Германия намного более состоятельные оказываются в стороне. А клубы из бедной Италии и Испании хотят независимости от бюрократии по законам УЕФА.
sash71
sash71
26 апреля в 16:44
Сейчас полным ходом набирает движение в сетях за то, чтобы Чеферин пошёл туда куда у нас часто посылают
Garrincha58
Garrincha58
26 апреля в 16:26
тут все такие заинтересованные люди обсуждают а зачем нас это не касается пусть там богачи разоср...ся наоборот интересно даже чем же всё закончится может наоборот что то изменится а то всё уже заранее известно кто играет в конце ЛЧ пора что то менять
Гриша Гриша
Гриша Гриша
26 апреля в 16:16
Скорее они все втроём Чеферину за щеку напихают
Ozabot
Ozabot ответ Rattlehead (раскрыть)
26 апреля в 16:12
Неа, УЕФА держит монополию на европейские лиги и рубит с них бабки. Поэтому она не может диктовать подобные условия, если турниров-альтернатив нет, а использовать власть и влияние это уже экономический шантаж.
Это то же самое, что и штрафы в отношении айти-гигантов за продвижение своих продуктов, используя влияние на рынок. Допустим, эппл был оштрафован за неконкурентную политику в отношении условного спотифая, так как продвигала айтюнс. Вроде бы, если не нравится, то не размещайся на айос и тд.
BDA8181
BDA8181 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
26 апреля в 16:03
    3ton
    3ton ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    26 апреля в 16:02
    Большинству болельщиков футбола такой турнир и надо . Телевизионные рейтинги поднимают матчи между ТОП клубами . Их смотрят болельщики разных команд .
    НХЛ никому не надоело , как и НБА
    Потому что там высокий уровень игры и борьбы . Что болельщика и привлекает .
    Hamman
    Hamman
    26 апреля в 15:55
    Этот Чеферин, как брошенная жена-стерва, никак не успокоится...
    STVA 1
    STVA 1
    26 апреля в 15:31
    Чефиру наверное надо угомонится!Лиги не будет а маразматик Перец пущай сотрясает воздух своими лозунгами!
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Ozabot (раскрыть)
    26 апреля в 15:29
    Иск по поводу чего? Санкции УЕФА распространяются только на проводимые ею турниры. Не нравится - никто не держит, выходите из ассоциации и делайте, что хотите, вплоть до создания собственной организации и турниров под её эгидой.
    DXTK
    DXTK ответ Loko best (раскрыть)
    26 апреля в 15:03, ред.
    А тоттенхэм а особенно леви и так уже наказаны, остались без топ тренера, и еще останутся без ЛЧ и европы........ .
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    26 апреля в 15:03
    Все клубы кроме трех оказались трусливыми лицемерами,они могли бы официально выйти из этих мошеннических структур и создать свою организацию с открытыми дверями для других клубов,тогда со врененем исчезли бы эти уефа и фифа.
    Игра еще не окончена,Переса победить невозможно,он раз начал доведет до конца.
    "Болельщики" в ковычках не хотят супер футбол их устраивает Спартак,Шахтер,Стяуа итд.
    Loko best
    Loko best ответ DXTK (раскрыть)
    26 апреля в 14:56
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      26 апреля в 14:55
      УЕФА сам пострадает скоро,эти три гиганта со своими сторонниками задавят этих мошенников.
      ФАНАТ_number one
      ФАНАТ_number one
      26 апреля в 14:53
      Наказать всех. Пусть знают свой места эти попер-лигщики.
      Твой Арсен
      Твой Арсен ответ particular (раскрыть)
      26 апреля в 14:49, ред.
      Уже же вроде выяснили, что по правилам УЕФА можно только в официальных турнирах, проводимых УЕФА и играть, в сторонних соревнованиях якобы всем запрещено участвовать. Либо играешь только в турнирах УЕФА, либо в своих рекламных товарищеских пуперлигах. Не знаю правда это или нет. Сам правил этих не читал, я же не клуб. Но раз так пишут, то наверно это не просто так. Вообще эти бизнесмены из этих 12 клубов со своим подходом только рассмешили. Это - не подход серьезных людей к решению бизнес вопросов. Если бы они были более смышленые и менее жадные, они сказали бы что-то типа "мы проведем новый турнир, потому что мы хотим зарабртать еще бабла, так как это наше право, тем более у нас есть такая возможность, 25% выручки мы переведем на счета УЕФА в знак нашей "поддержи детского футбола/борьбы с расизмом/любая другая причина, по которой вы хотите дать денег УЕФА". И сразу бы разговор шёл по-другому. Разве бы в УЕФА сказали, что нам "пофиг на детский/женский футбол/борьбу с расизмом и не нужны нам ваши деньги"? Нет конечно. Просто если у тебя есть пахан на районе и ты ему платишь за лояльность, то ты либо продолжаешь платить, либо вообще рвешь с паханом все связи. А так, как поступили эти так называемые бизнесмены, поступают только дурашки по незнанию. Мне суперлига противна чисто из-за своего коммерческого, а не спортивного характера, а кому-то наверно противна, потому что там люди бабки на стороне зарабатывать собрались и ими не делятся, хотя нашими "удобствами" пользуются.
      Ozabot
      Ozabot
      26 апреля в 14:44
      Надеюсь, будет встречный иск и миллиардный штраф от европейских антимонопольщиков. Подобный шантаж в условиях свободного рынка это злоупотребление положением и властью. Вот тогда будет забавно. А то ведут себя как царь-во-дворца.
      DXTK
      DXTK
      26 апреля в 14:43
      Переса на кол, Анельи в бочку с порохом пущай полетает, Ляпорту с поста президента.....

      из-за трех толстяков страдают клубы, уефа должна жетско отреагировать например годичное отстранение от ЛЧ, плюс на три года трансферный бан. как раз барса перестанет мусор собирать за сотни лярдов и наконец академией займутся.....

      + МС тоже следует наказать, потому что Уефа их так и не наказала, пальцем лишь грозила, а они как тратят лярды так и продолжают делать.....говорили что на два года их лишат ЛЧ и где? вот сейчас надо сделать, то что откладывали.....чтобы повадно не было.
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r
      26 апреля в 14:42, ред.
      И какое наказание будет? Отстранят от еврокубков? Нет (во-первых, не выгодно УЕФА; во-вторых, нет оснований, т.к., по сути, ничего не нарушено ведь, турнир не состоялся и не состоится, как минимум, в ближайшее время).
      Штраф? Так будут суды, которые затянутся надолго.
      Итог: ничего сделать не смогут. Но факт того, что СЛ не состоится, лично меня радует. А вот новый формат ЛЧ что-то не особо по нраву (но тут посмотрим на деле, как все будет).
      Futurista
      Futurista
      26 апреля в 14:23
      Клубы приносившие самые лакомые куски доходов в казну УЕФА...их будут и дальше любить и наказывать...садомазо какое то)...
      Том Хеннинг Эвребе
      Том Хеннинг Эвребе
      26 апреля в 14:22
        Баобаб
        Баобаб
        26 апреля в 14:12
        Перец ему ещё мозги помутит.
        Мessi 10
        Мessi 10
        26 апреля в 14:11
        Думаю обломается Чефир.
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