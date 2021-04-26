«Юве», «Реалу» и «Барселоне» грозят самые жёсткие санкции из-за Суперлиги

Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» понесут самые суровые наказания за нежелание выходить из проекта Суперлиги.
По информации источника, УЕФА отнесется к английским клубам с наибольшей снисходительностью. Именно клубы АПЛ первыми объявили о выходе из Суперлиги.
Отмечается, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» — три клуба, которые, как ожидается, получат самые суровые наказания, поскольку они официально не вышли из проекта, в то время как для «Атлетико», «Милана» и «Интера» наказание будет не таким жестким.
«Каждый должен нести ответственность по-своему», — заявил президент УЕФА Александр Чеферин.
Руководство некоторых клубов обозначило свои намерения варить футбольную кашу в другом горшке при других условиях... Причём, не трогая других кашеваров...
Ещё никто ничего не нарушил...
А то, что это не нравится лично Чеферину и не устраивает УЕФА, - так это из другой области мироустройства...
Хотелось бы в этой кутерьме рассмотреть демократические принципы и признаки евроинтеграции... Пока, заметны только двойные стандарты и нежелание делить большой пирог и размазывать кашу по большой тарелке еврофутбола☝
Руководство некоторых клубов обозначило свои намерения варить футбольную кашу в другом горшке при других условиях... Причём, не трогая других кашеваров...
Ещё никто ничего не нарушил...
А то, что это не нравится лично Чеферину и не устраивает УЕФА, - так это из другой области мироустройства...
Хотелось бы в этой кутерьме рассмотреть демократические принципы и признаки евроинтеграции... Пока, заметны только двойные стандарты и нежелание делить большой пирог и размазывать кашу по большой тарелке еврофутбола☝