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«Владение мячом». Моуриньо опубликовал фото 2014 года с Джеррардом

27 апреля 2021, 17:11
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуриньо в своём инстаграме опубликовал фотографию с матча 2014 года, где бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард пытается на бровке отобрать мяч у португальского специалиста.

«Энфилд», 27 апреля 2014 года. Владение мячом.

Стоит отметить, что матч был важен для «Ливерпуля» с турнирной точки зрения, «красные» могли выиграть чемпионство в том сезоне. Однако игра закончилась со счётом 2:0 в пользу «Челси». В конце первого тайма именно Джеррард допустил ключевую ошибку, которая привела к голу в ворота «Ливерпуля». Капитан «красных» поскользнулся, позволив Демба Ба выйти один на один с голкипером и открыть счёт в матче. А в конце второго тайма Виллиан удвоил преимущество «Челси».

Напомним, что 19 апреля Моуриньо был уволен из «Тоттенхэма».

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ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
27 апреля в 19:25
легендарный матч ливерной легенды !
dzvinka
dzvinka
27 апреля в 18:24
прикольно, неужто Моур в Селтик ща пойдет тренером и будет заруба Джеррард - Моур.
Такое противостояние тоже пошло бы на пользу Джеррарду как опыт, опыт давления, причем независимо от исхода такого противостояния Стиви сможет почерпнуть куда больше чем Моур который катится в низ. Зато потом не будет готов к подобному, а не как Френки который нагнетал давление но обделался против Клоппа, а в итоге вообще попал в болтанку и улетел вниз.
Было бы интересно, одним словом. Даеш моура в Селтик!
VeniaminS
VeniaminS
27 апреля в 17:16
Классная фотка
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