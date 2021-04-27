«Владение мячом». Моуриньо опубликовал фото 2014 года с Джеррардом

Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуриньо в своём инстаграме опубликовал фотографию с матча 2014 года, где бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард пытается на бровке отобрать мяч у португальского специалиста.
«Энфилд», 27 апреля 2014 года. Владение мячом.
Стоит отметить, что матч был важен для «Ливерпуля» с турнирной точки зрения, «красные» могли выиграть чемпионство в том сезоне. Однако игра закончилась со счётом 2:0 в пользу «Челси». В конце первого тайма именно Джеррард допустил ключевую ошибку, которая привела к голу в ворота «Ливерпуля». Капитан «красных» поскользнулся, позволив Демба Ба выйти один на один с голкипером и открыть счёт в матче. А в конце второго тайма Виллиан удвоил преимущество «Челси».
Напомним, что 19 апреля Моуриньо был уволен из «Тоттенхэма».
Такое противостояние тоже пошло бы на пользу Джеррарду как опыт, опыт давления, причем независимо от исхода такого противостояния Стиви сможет почерпнуть куда больше чем Моур который катится в низ. Зато потом не будет готов к подобному, а не как Френки который нагнетал давление но обделался против Клоппа, а в итоге вообще попал в болтанку и улетел вниз.
Было бы интересно, одним словом. Даеш моура в Селтик!
Такое противостояние тоже пошло бы на пользу Джеррарду как опыт, опыт давления, причем независимо от исхода такого противостояния Стиви сможет почерпнуть куда больше чем Моур который катится в низ. Зато потом не будет готов к подобному, а не как Френки который нагнетал давление но обделался против Клоппа, а в итоге вообще попал в болтанку и улетел вниз.
Было бы интересно, одним словом. Даеш моура в Селтик!