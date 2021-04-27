«Владение мячом». Моуриньо опубликовал фото 2014 года с Джеррардом

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27 апреля 2021, 17:11

Бывший главный тренер «Челси» в своём инстаграме опубликовал фотографию с матча 2014 года, где бывший капитан «Ливерпуля» пытается на бровке отобрать мяч у португальского специалиста.

«Энфилд», 27 апреля 2014 года. Владение мячом.

Стоит отметить, что матч был важен для «Ливерпуля» с турнирной точки зрения, «красные» могли выиграть чемпионство в том сезоне. Однако игра закончилась со счётом 2:0 в пользу «Челси». В конце первого тайма именно Джеррард допустил ключевую ошибку, которая привела к голу в ворота «Ливерпуля». Капитан «красных» поскользнулся, позволив Демба Ба выйти один на один с голкипером и открыть счёт в матче. А в конце второго тайма Виллиан удвоил преимущество «Челси».

Напомним, что 19 апреля Моуриньо был уволен из «Тоттенхэма».