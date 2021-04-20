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«Карпаты»: «Суперлига — это афера. Отказываемся принимать в ней участие»

20 апреля 2021, 10:06

Львовский клуб «Карпаты» в инстаграме с юмором отреагировал на создание европейской Суперлиги.

«Официально! Глубоко убеждены, что только что созданная Суперлига — это афера, а не схема, поэтому принимать в ней участие категорически отказываемся!» — говорится в сообщении клуба.

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Klaus-S
Klaus-S
21 апреля в 11:48
М-да.. Без Карпат Суперлига не та..
galem72
galem72
20 апреля в 11:45
Отказ Карпат от Суперлиги, как легенда о Неуловимом Джо. ))

Если ещё и полтавская Ворскла со свердловским Уралом так же официально откажутся, то не открывшуюся Суперлигу можно сразу распускать.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
20 апреля в 10:49, ред.
Нас не звали но мы отказались)))
Эдмон
Эдмон
20 апреля в 10:37
у вас там как раз всё честно )))
1_DEIVID
1_DEIVID
20 апреля в 10:09
Да уж, жаль, что главный фаворит отказался в ней играть.
beefs
beefs
20 апреля в 10:07
молодцы, юмор оценен...
chyastism
chyastism
20 апреля в 10:07
Жаль. А я так ждал матчей Суперлиги с участием этой команды.
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