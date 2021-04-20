«Карпаты»: «Суперлига — это афера. Отказываемся принимать в ней участие»

1618902406

20 апреля 2021, 10:06

Львовский клуб «Карпаты» в инстаграме с юмором отреагировал на создание европейской Суперлиги.

«Официально! Глубоко убеждены, что только что созданная Суперлига — это афера, а не схема, поэтому принимать в ней участие категорически отказываемся!» — говорится в сообщении клуба.