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«Сдержали клуб Суперлиги „Мерсисайд Ред“». «Лидс» — о матче с «Ливерпулем»

20 апреля 2021, 09:44
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс1 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Пресс-служба «Лидса» в клубном твиттере подколола «Ливерпуль» после матча 32-го тура АПЛ (1:1).

«„Лидс“ сдержал клуб Суперлиги „Мерсисайд Ред“ благодаря голу Льоренте в концовке», — говорится в сообщении.

«Мерсисайд Ред» — название «Ливерпуля» в играх серии футбольных симуляторов Pro Evolution Soccer до того, как создатели игры получили права на использование реального названия клуба.

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Все комментарии
galem72
galem72
20 апреля в 11:36
Что за выс**р из-под забора? ))
ДАША Д
ДАША Д
20 апреля в 10:03
Лидс тоже можно в Суперлигу брать.
chyastism
chyastism
20 апреля в 09:58
    chyastism
    chyastism
    20 апреля в 09:48
    Блин, да до посинения можно ныть, кивать на несправедливость и прочее, но вы поймите уже - в этом мире нет справедливости! В наше время всем рулят деньги! Если ты влился в течение, то и тебе и родным твоим хватит на всю жизнь, а если проплыл мимо, то так и будешь негодовать и очернять более успешных.
    Всегда в жизни существовал естественный отбор. Нынче он трансформировался в погоню за деньгами. Роналду и Месси заплатят сейчас деньги и они в два голоса будут весь мир призывать к новому турниру - вот увидите.
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