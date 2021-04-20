«Сдержали клуб Суперлиги „Мерсисайд Ред“». «Лидс» — о матче с «Ливерпулем»

Пресс-служба «Лидса» в клубном твиттере подколола «Ливерпуль» после матча 32-го тура АПЛ (1:1).
«„Лидс“ сдержал клуб Суперлиги „Мерсисайд Ред“ благодаря голу Льоренте в концовке», — говорится в сообщении.
«Мерсисайд Ред» — название «Ливерпуля» в играх серии футбольных симуляторов Pro Evolution Soccer до того, как создатели игры получили права на использование реального названия клуба.
Всегда в жизни существовал естественный отбор. Нынче он трансформировался в погоню за деньгами. Роналду и Месси заплатят сейчас деньги и они в два голоса будут весь мир призывать к новому турниру - вот увидите.
Всегда в жизни существовал естественный отбор. Нынче он трансформировался в погоню за деньгами. Роналду и Месси заплатят сейчас деньги и они в два голоса будут весь мир призывать к новому турниру - вот увидите.