КАМАЗ заявил об отказе выступать в Суперлиге Европы

Пресс-служба КАМАЗа (Набережные Челны) сообщила, что клуб, выступающий в ПФЛ, не примет участия в Суперлиге, о создании которой сообщили 12 топ-клубов Европы.
КАМАЗ выложил в своем твиттере письмо, адресованное главе «Реала» и президенту нового турнира Флорентино Пересу.
Дорогой мистер Перес, футбольный клуб КАМАЗ благодарит вас за приглашение принять участие в новом турнире «Суперлига». Однако мы вынуждены отказать, так как в сезоне-2021/22 планируем выступать в лучшей лиге мира «Футбольная национальная лига».
⚡️Вынуждены отказать, у нас другие планы— ФК «КАМАЗ» (@fckamaz) April 19, 2021
⠀
▫️Вашему вниманию письмо мистеру Пересу. ФК «КАМАЗ» не будет в следующем сезоне в Суперлиге.
⠀
P.S. Да-да, мы планируем играть в @FNLeague 🤞🏻 pic.twitter.com/IW6jWh8RHJ