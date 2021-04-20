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КАМАЗ заявил об отказе выступать в Суперлиге Европы

20 апреля 2021, 06:26

Пресс-служба КАМАЗа (Набережные Челны) сообщила, что клуб, выступающий в ПФЛ, не примет участия в Суперлиге, о создании которой сообщили 12 топ-клубов Европы.

КАМАЗ выложил в своем твиттере письмо, адресованное главе «Реала» и президенту нового турнира Флорентино Пересу.

Дорогой мистер Перес, футбольный клуб КАМАЗ благодарит вас за приглашение принять участие в новом турнире «Суперлига». Однако мы вынуждены отказать, так как в сезоне-2021/22 планируем выступать в лучшей лиге мира «Футбольная национальная лига».

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20 апреля Комментарии7
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Все комментарии
galem72
galem72
20 апреля в 11:18
Тот случай, когда полностью недоступная лига для камаза — хоть какая-то возможность напомнить о себе, пусть даже и бредовым заявлением в сети.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 10:08
Смешной подкол от КАМАЗа.
cska1948
cska1948
20 апреля в 10:03
А теперь подумайте, какая Суперлига без КАМАЗА? Так что пустая это затея!
Project _Pandora_
Project _Pandora_
20 апреля в 10:02
Клоуны. Про вас и в России мало кто слышал. Хайповщики
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ДАША Д (раскрыть)
20 апреля в 09:34
Татарский юмор ни каждому дано оценить).
Федор Паршунин
Федор Паршунин
20 апреля в 08:18
Кто-нибудь в курсе, "Шинник" дал добро?
ДАША Д
ДАША Д
20 апреля в 07:50
Перес и не слыхал, что есть ФК КАМАЗ.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
20 апреля в 07:39
Теперь все кому не лень будут жулика Переса троллить
Эдмон
Эдмон
20 апреля в 06:55
Троллинг хорош))
sv_1969
sv_1969
20 апреля в 06:28
ПФЛ круче)))) всё правильно
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