КАМАЗ заявил об отказе выступать в Суперлиге Европы

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20 апреля 2021, 06:26

Пресс-служба КАМАЗа (Набережные Челны) сообщила, что клуб, выступающий в ПФЛ , не примет участия в Суперлиге, о создании которой сообщили 12 топ-клубов Европы.

КАМАЗ выложил в своем твиттере письмо, адресованное главе «Реала» и президенту нового турнира Флорентино Пересу.

Дорогой мистер Перес, футбольный клуб КАМАЗ благодарит вас за приглашение принять участие в новом турнире «Суперлига». Однако мы вынуждены отказать, так как в сезоне-2021/22 планируем выступать в лучшей лиге мира «Футбольная национальная лига».