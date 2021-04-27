«Спартак» вновь подшутил над ЦСКА в твиттере

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27 апреля 2021, 01:30

Пресс-служба «Спартака» вновь опубликовала шуточный пост в твиттере после победы над ЦСКА в 27-м туре РПЛ (1:0).

«Проверили реакцию соперника», — гласит подпись к видео, в котором форвард «красно-белых» прокидывает мяч между ног защитнику ЦСКА , а на фоне играет песня со словами «Просто здравствуй. Просто как дела?»

Напомним, в воскресенье твиттер «Спартак» отреагировал на победу в дерби фразой «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»