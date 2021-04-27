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«Спартак» вновь подшутил над ЦСКА в твиттере

27 апреля 2021, 01:30
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Пресс-служба «Спартака» вновь опубликовала шуточный пост в твиттере после победы над ЦСКА в 27-м туре РПЛ (1:0).

«Проверили реакцию соперника», — гласит подпись к видео, в котором форвард «красно-белых» Джордан Ларссон прокидывает мяч между ног защитнику ЦСКА Георгию Щенникову, а на фоне играет песня со словами «Просто здравствуй. Просто как дела?»

Напомним, в воскресенье твиттер «Спартак» отреагировал на победу в дерби фразой «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»

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Все комментарии
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 08:44
    Союзник противников
    Союзник противников
    27 апреля в 19:02
    Надеюсь,спартачи оценили???Нужно же хоть кому-то понимать утончённый юмор.
    SHMEL
    SHMEL ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    27 апреля в 18:40
    Сам напросился, давай по регалиям, сначала как ты просил за 5, потом за 10 лет:
    За 5 лет чемпионами мы были по разу, второе место мы заняли 2 раза, вы ни разу, бронза у нас нет, у вас однажды! Ну как?
    Теперь за 10 лет: Чемпионами мы были трижды, вы один раз, второе место у нас 4 раза, у вас 2 раза, и третьими были по разу!
    Кубок будем смотреть?
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ SHMEL (раскрыть)
    27 апреля в 15:56, ред.
    Про 5 место чего не шутишь?! Раньше такие шутники были а теперь только на минусы горазды!)
    Да, и кстати, регалии "за последние 5 лет" считать будем?!)))
    SHMEL
    SHMEL ответ Futurista (раскрыть)
    27 апреля в 14:10
      SHMEL
      SHMEL ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
      27 апреля в 14:05
      Поглядим, время расставит всё по своим местам. Следующий год будет за вами, юбилей федун обязательно проплатит нужным вилковым и карасёвым.
      coceds
      coceds
      27 апреля в 13:39
      детский сад. коней жалко, бардак начался
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      27 апреля в 13:19
      Неугомонные ребятки там. Что то после поражений они сидят тише воды , ниже травы. Удивительно, почему после 0:3 от Уфы ничего не выложили??? Могли бы самокритикой заняться , потроллить себя. Нечасто разгром от Уфы случается - это же событие для всей страны!!!
      Всем здоровья....и спартачам тоже.
      Beekeeper
      Beekeeper
      27 апреля в 11:32
      ахахах за последние 3 игры выиграли разок и то с судьями, а шуму то из этого сделали. Смешные поросятки.
      makkie
      makkie
      27 апреля в 10:43
      Годнота!
      Но не расслабляться - впереди три важных матча.

      А вообще в дерби много кому из коней "в домик" прокидывали. Навскидку Дивеева и Марадишвили сразу вспомнил. Ну и Васин само-собой )))
      alexgurzan
      alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
      27 апреля в 10:30
      .
      Futurista
      Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      27 апреля в 08:54, ред.
      По итогам двух матчей?)...а чего не трех?)...вот так и используют статистику в сиюминутных интересах ради красивой картинки...
      Futurista
      Futurista ответ SHMEL (раскрыть)
      27 апреля в 08:50
      Futurista
      Futurista
      27 апреля в 08:49
      Между ног как "Здравствуй")...
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      27 апреля в 08:44
      Резкий скачок эволюции в SMM "Спартака":
      -ZIBOROCK-
      -ZIBOROCK- ответ SHMEL (раскрыть)
      27 апреля в 08:05
      Вы уже про 5 место нашутились! Получается что Спартак последним и смеется!
      SHMEL
      SHMEL
      27 апреля в 07:51
      Смеётся тот, кто смеётся последним. Ох уж мы и пошутим в своё время.
      Artem Saribekyan
      Artem Saribekyan
      27 апреля в 07:47
      Спартачи много на себя берут, переоценивая свою ,,заслуженную победу"... Скандальную, да, но не ,,заслуженную".
      Лучше бы записывали и затем покручивали свой регулярный ор, что издают после любого поражения...
      А ЦСКА асе время вам проигрывает? Или нет?
      Вымученной с помощью судей победой можно гордиться?
      Сидели бы уж тихо, как мышки, было бы меньше позора для вас. Вот из -за вашей нескромности и регулярного ора вас и перестают любить. Вы стали другими: ветеранам Спартака, глядя на вас нынешних, наверное стыдно; я так думаю.
      ABir
      ABir
      27 апреля в 07:20
      Порадовались, пошутили и пора уже остановиться. Пора сосредоточиться на подготовке к следующим матчам, а то как бы потом неделю не пришлось смотреть и слушать шутки про себя
      sv_1969
      sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
      27 апреля в 06:58
      А прще не обращать внимания!Поэтому и тролят!В этом тоже пиар!Чтобы не забыввли!Как забытые звёзды устраивают скандалы. Так и в службе КБ решили делать!Также и на соккере аоявляются такие пассажиры провокаторы!Это жизнь , к сожалению и в таких проявлениях!
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      27 апреля в 06:33, ред.
      Уж третий сезон подряд Спартак не может добыть для себя положительного исхода встреч с ЦСКА по итогам двух матчей......
      2018/2019 - 3:1 в пользу ЦСКА..
      2019/2020 - 3:2 в пользу ЦСКА..
      2020/2021 - 3:2 в пользу ЦСКА..

      Троллинг троллингом....но он уместен лишь тогда когда подкреплён какими нибудь достижениями...
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      27 апреля в 06:25
        112910415
        112910415
        27 апреля в 06:03
        надо остановиться
        Оновтун
        Оновтун
        27 апреля в 03:14
          ermak6848
          ermak6848
          27 апреля в 02:06
          С уходом защитников братьев Березуцких, защитных редутов у армейцев просто Нет
          Иван Тасминский
          Иван Тасминский
          27 апреля в 02:02
          Цска: "в очередной раз побеждает Спартак" Ну выиграли и выиграли, что с того.
          Спартак: "Выигрывает впервые за сто лет у Цска" ЧЁ КАК КОНЯШНЯ, ХАХА! ПРОВЕРИЛИ РЕАКЦИЮ СОПЕРНИКА!!
          Ironigor
          Ironigor
          27 апреля в 01:45, ред.
          Просто в одном месте у спартаковской пресс-службы, детство заиграло в одном месте и не как не закончится. Такое ощущение что там так и остались . Детский сад
          "Спартачок". Вы вообще в курсе, что это вас не красит ?!! А пафоса у вас как будто вы минимум клуб Бавария. Спасибо вам за понимание.
          Всем Добра !!!
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