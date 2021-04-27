«Спартак» вновь подшутил над ЦСКА в твиттере

Пресс-служба «Спартака» вновь опубликовала шуточный пост в твиттере после победы над ЦСКА в 27-м туре РПЛ (1:0).
«Проверили реакцию соперника», — гласит подпись к видео, в котором форвард «красно-белых» Джордан Ларссон прокидывает мяч между ног защитнику ЦСКА Георгию Щенникову, а на фоне играет песня со словами «Просто здравствуй. Просто как дела?»
Напомним, в воскресенье твиттер «Спартак» отреагировал на победу в дерби фразой «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»
За 5 лет чемпионами мы были по разу, второе место мы заняли 2 раза, вы ни разу, бронза у нас нет, у вас однажды! Ну как?
Теперь за 10 лет: Чемпионами мы были трижды, вы один раз, второе место у нас 4 раза, у вас 2 раза, и третьими были по разу!
Кубок будем смотреть?
За 5 лет чемпионами мы были по разу, второе место мы заняли 2 раза, вы ни разу, бронза у нас нет, у вас однажды! Ну как?
Теперь за 10 лет: Чемпионами мы были трижды, вы один раз, второе место у нас 4 раза, у вас 2 раза, и третьими были по разу!
Кубок будем смотреть?
Да, и кстати, регалии "за последние 5 лет" считать будем?!)))
Да, и кстати, регалии "за последние 5 лет" считать будем?!)))
Всем здоровья....и спартачам тоже.
Всем здоровья....и спартачам тоже.
Но не расслабляться - впереди три важных матча.
А вообще в дерби много кому из коней "в домик" прокидывали. Навскидку Дивеева и Марадишвили сразу вспомнил. Ну и Васин само-собой )))
Но не расслабляться - впереди три важных матча.
А вообще в дерби много кому из коней "в домик" прокидывали. Навскидку Дивеева и Марадишвили сразу вспомнил. Ну и Васин само-собой )))
Лучше бы записывали и затем покручивали свой регулярный ор, что издают после любого поражения...
А ЦСКА асе время вам проигрывает? Или нет?
Вымученной с помощью судей победой можно гордиться?
Сидели бы уж тихо, как мышки, было бы меньше позора для вас. Вот из -за вашей нескромности и регулярного ора вас и перестают любить. Вы стали другими: ветеранам Спартака, глядя на вас нынешних, наверное стыдно; я так думаю.
Лучше бы записывали и затем покручивали свой регулярный ор, что издают после любого поражения...
А ЦСКА асе время вам проигрывает? Или нет?
Вымученной с помощью судей победой можно гордиться?
Сидели бы уж тихо, как мышки, было бы меньше позора для вас. Вот из -за вашей нескромности и регулярного ора вас и перестают любить. Вы стали другими: ветеранам Спартака, глядя на вас нынешних, наверное стыдно; я так думаю.
2018/2019 - 3:1 в пользу ЦСКА..
2019/2020 - 3:2 в пользу ЦСКА..
2020/2021 - 3:2 в пользу ЦСКА..
Троллинг троллингом....но он уместен лишь тогда когда подкреплён какими нибудь достижениями...
2018/2019 - 3:1 в пользу ЦСКА..
2019/2020 - 3:2 в пользу ЦСКА..
2020/2021 - 3:2 в пользу ЦСКА..
Троллинг троллингом....но он уместен лишь тогда когда подкреплён какими нибудь достижениями...
Спартак: "Выигрывает впервые за сто лет у Цска" ЧЁ КАК КОНЯШНЯ, ХАХА! ПРОВЕРИЛИ РЕАКЦИЮ СОПЕРНИКА!!
Спартак: "Выигрывает впервые за сто лет у Цска" ЧЁ КАК КОНЯШНЯ, ХАХА! ПРОВЕРИЛИ РЕАКЦИЮ СОПЕРНИКА!!
"Спартачок". Вы вообще в курсе, что это вас не красит ?!! А пафоса у вас как будто вы минимум клуб Бавария. Спасибо вам за понимание.
Всем Добра !!!
"Спартачок". Вы вообще в курсе, что это вас не красит ?!! А пафоса у вас как будто вы минимум клуб Бавария. Спасибо вам за понимание.
Всем Добра !!!