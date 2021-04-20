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«Вулверхэмптон» в твиттере объявил себя чемпионом АПЛ сезона-2018/2019

20 апреля 2021, 13:53

«Вулверхэмптон» в клубном твиттере провозгласил себя чемпионом Английской Премьер-Лиги сезона-2018/2019.

«Пожалуй, для парада уже слишком поздно», — говорится в сообщении клуба.

Судя по всему, «Вулверхэмптон» таким образом указал на желание шести английских клубов выступать в новом турнире — Суперлиге. В турнире собираются принять участие «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

В сезоне АПЛ 2018/2019 первое место занял «Манчестер Сити», второе — «Ливерпуль», третье — «Челси», четвёртое — «Тоттенхэм», пятое — «Арсенал», шестое — «Манчестер Юнайтед». «Вулвз» стали седьмыми.

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dimagas2
dimagas2
20 апреля в 14:33
Тогда пора себя обьявить интреконтинентальным чемптоном с бокса за 1996 год)))
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 14:05
Меты мечты...
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 14:02
Оригинально, но поздно !!!
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