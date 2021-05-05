Фердинанд: «Фоден — лучший молодой игрок в мире»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высоко оценил игровые качества полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена.
Я бы сказал, что Фил Фоден — лучший молодой игрок в мире на данный момент. Холанд еще не играл на таком уровне. На данный момент Фоден — лучший по своей игровой форме.
Варежку пока лучше прикрыть, при всем уважении к Фердинанду.
Варежку пока лучше прикрыть, при всем уважении к Фердинанду.
И вообще пока Холанд показывал, что ему чем сложнее, тем лучше. В Австрии он забивал больше, чем в Норвегии, а в Германии стал клепать ещё больше
И вообще пока Холанд показывал, что ему чем сложнее, тем лучше. В Австрии он забивал больше, чем в Норвегии, а в Германии стал клепать ещё больше