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Фердинанд: «Фоден — лучший молодой игрок в мире»

05 мая 2021, 11:11

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высоко оценил игровые качества полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена.

Я бы сказал, что Фил Фоден — лучший молодой игрок в мире на данный момент. Холанд еще не играл на таком уровне. На данный момент Фоден — лучший по своей игровой форме.

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Все комментарии
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
05 мая в 17:03
А ты всех видел мододых? Или Фоден свой, вот и хвалишь? Нормальный игрок покп, а там посмотрим.
Варежку пока лучше прикрыть, при всем уважении к Фердинанду.
Asper
Asper
05 мая в 13:36
Ну в смысле "Холанд на играл на таком уровне".. а как же эти рекорды в ЛЧ и всё такое, и с ПСЖ играл (другое дело, что конкретно там его прикрыли).
И вообще пока Холанд показывал, что ему чем сложнее, тем лучше. В Австрии он забивал больше, чем в Норвегии, а в Германии стал клепать ещё больше
Накир
Накир
05 мая в 12:31
Спорное мнение
25процентный клоун
25процентный клоун
05 мая в 11:55
Холланд играет против Баварии и Лейпцига, а не против автобуса Тухеля
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
05 мая в 11:55
Сака из "Арсенала"!
Мessi 10
Мessi 10
05 мая в 11:42
Спорно, есть Фати. Но он конечно пока больше лечится, чем играет.
ну здарова
ну здарова
05 мая в 11:18, ред.
любят в англии своих переоцененных бегунков пиарить, всякие стерлинги и санчо не дадут соврать
VAN ARM
VAN ARM
05 мая в 11:16
тут слишком много но))) и конкуренция высока)))
boom4321
boom4321
05 мая в 11:15
На счёт лучшего в мире не уверен, вчера посмотрел обзор о Джейдоне Санчо, но Фоден серьёзно прибавляет. Правда так же прибавлял и Сане
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