Фердинанд: «Фоден — лучший молодой игрок в мире»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии высоко оценил игровые качества полузащитника «Манчестер Сити» .

Я бы сказал, что Фил Фоден — лучший молодой игрок в мире на данный момент. Холанд еще не играл на таком уровне. На данный момент Фоден — лучший по своей игровой форме.