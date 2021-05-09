Гвардиола: «Зинченко никогда не ошибается»

Наставник «Манчестер Сити» похвалил полузащитника команды .

У Зинченко был трудный путь, чтобы оказаться здесь. Недавно он мог уйти, но Александр решил остаться. Это уже о многом говорит.

Он играет не на своей позиции и никогда не жалуется. Алекс не совершает ошибок. Зинченко быстро усваивает новые установки.