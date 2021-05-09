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Гвардиола: «Зинченко никогда не ошибается»

09 мая 2021, 13:06

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил полузащитника команды Александра Зинченко.

У Зинченко был трудный путь, чтобы оказаться здесь. Недавно он мог уйти, но Александр решил остаться. Это уже о многом говорит.

Он играет не на своей позиции и никогда не жалуется. Алекс не совершает ошибок. Зинченко быстро усваивает новые установки.

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Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
10 мая в 07:46
Никто полицаев в статус героев не вводил. Это неправда.
Правда в том что часть общества считают Бандеру и Шухевича героями. Это их право. Хотя лично я по Бандере с ними не согласен. У Шухевича несколько иная история.
Теперь про "гилляку". Я никогда такого не слышал. Хотя по работе очень много общаюсь с людьми и в 14-м году был каждый день в Киеве. Собрали кучку идиотов, дали денюжку, те прокричали то что надо и пошло видео по интернету. Что до пропаганды, то иногда просматриваю российскую Комсомолку. Это ужас. Статьи об Украине, сплошное вранье и манипуляции. Особенно Коц, Стешин и записки "киевлянки" Например, в 14-м году они написали что в Киеве снесли памятник Леониду Быкову в советской форме. И это было самое маленькое их вранье. Или посмотреть федеральные каналы.
В каком хамском стиле они подают новости об Украине.
Вы просто не обращаете на это внимания.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Klaus-S (раскрыть)
10 мая в 01:06
Что за "кремлевская пропаганда"?! Посмотреть бы на нее!)
Мы не один век бок о бок жили, братьями были, а потом вы вышли на майдан, стали кричать "кто не скачет тот москаль" и "москаляку на гиляку", полицаев и предателей ВОВ возвели в герои и при этом у вас кремль виноват во всех бедах!)))
SAFqwer
SAFqwer ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
09 мая в 21:52
В коем-то веке поддерживаю спартача)))
SAFqwer
SAFqwer ответ Klaus-S (раскрыть)
09 мая в 21:38
Вы меня нисколько не разочаровали, а наоборот только обрадовали!!! Я рад, что адекватных людей больше, чем наоборот. А пропаганда ведётся любыми властями, не только российскими, хотя я их нисколько не защищаю, как и украинских. Куда бы не пришли пиндосы, везде разруха. а страдают обычные люди...
Взгляды на историю могут быть разными, но история она одна, как и истина. Фашизм-зло. Это факт. Парад нациков-2астия в чистом виде. Это тоже факт, ибо мы одна нация и никак иначе, как бы кому не хотелось. Миру-Мир, киевский адекватный брат)))
Klaus-S
Klaus-S ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
09 мая в 21:23, ред.
Ни одна страна не откажется от своих территорий. )
Лично я считаю что земли принадлежат в первую очереть тем,кто на них живет.
Что до националистов, то они есть в Украине .Их поддержка на выборах 1.5-2%. Никакого влияния на гос.политику они не имеют.
Но подгаживают стране регулярно своими глупыми выходками,которые очень хорошо ложатся на кремлёвскую пропаганду. Почти не сомневаюсь что делают они это за деньги.
Недавняя выходка. В Киеве был заявлен парад вышиванок. И него принесли флаги СС Галичина. В итоге - скандал. Местные власти проморгали. В российских СМИ фото и видео парада. Пропаганда - инструмент влияния кремля. И делают они это очень умело,надо признать.
dzvinka
dzvinka
09 мая в 21:06, ред.
после игры Менди пеп резко начал любить Зинченко))) ахахаха
Брулин
Брулин
09 мая в 20:41
после вчерашней игры Менди Пеп знает, что в финале все в руках Зины
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Klaus-S (раскрыть)
09 мая в 20:08
Ну так отдайте польские территории Польше! У России их нет!
Ну а нацистов на Украине конечно же нет!
zooveterinar
zooveterinar
09 мая в 18:47
У зинченко получается!!! Гвардиола доволен???!! И слава богу, может кубок лч. возьмут!!!
Tronts_13
Tronts_13 ответ Klaus-S (раскрыть)
09 мая в 18:34
Земляк, вот тоже самое хотел написать, разве что своими словами. В любом случае люди в нашей стране помнят в первую очередь своих дедов и близких кто участвовал и защищал не совок а свою землю своих детей и близких. И я с удовольствием вечером выпью сто грамм за своих дедов, которые прошли войну и победили врага. И за тех ребят что сейчас защищают родину от подлого соседа. Слава Украине.
gen.v3trov
gen.v3trov ответ Tronts_13 (раскрыть)
09 мая в 17:59
Зинченко трудяга, не каждому дано так быстро попасть в топ
Klaus-S
Klaus-S ответ SAFqwer (раскрыть)
09 мая в 17:35, ред.
Боюсь вас разочаровывать, но в Украине отмечают 9 мая. Я живу под Киевом и частенько мотаюсь по области и вижу что перед каждым 9 мая убираются памятники и возлагаются цветы. Буквально сегодня утром смотрел отчёт в фейсбуке, активистов и местной власти в нашей территориальной громаде по приведению памятников в порядок. Всё это есть в местных группах в фейсбуке и не только.
Видимо российским СМИ выгодно высвечивать Украину в неприглядном свете. Это развязывает руки вашей власти. Можно оправдать любые действия.. Чё вы хотите. Там же нацисты. И т.д.
Да, в Украине нет такой ликующей истерики по поводу дня Победы, как в России. И на историю мы смотрим несколько под другим углом. Например, для Зап. Украины Вторая мировая началась в 39-м году, когда два усатых преступника раздерибанили Польшу. А против жителей зап. Украины были применены репрессии со стороны НКВД и других нехороших органов.
Я много интересовался этим вопросом и читал различные источники. Мог бы много чего написать. Но у нас футбольный сайт. ) А я и так слишком увлёкся. Опять забанят. )
Agamaga........
Agamaga........ ответ Бубнин (раскрыть)
09 мая в 17:23
Верно, дядя Боб
Tronts_13
Tronts_13 ответ SAFqwer (раскрыть)
09 мая в 16:42
Друг мой любезный, Зина играет в первую очередь за свой кропотливый труд, за свое будущее и будущее своих детей, семьи. И я уверен он прекрасно помнит своих дедушек, прадедушек, бабушек и всех своих близких кто защищал родину от врага. Он Украинец и прекрасно помнит и знает свою родину и любит ее, так как защищали ее родные и близкие и обычные Украинцы, и сейчас защищают от подлого врага, вроде бы близкого брата, который предал его. И я надеюсь таких ребят будет появляться значительно больше не только в Украине а конечно же и России и в Белоруссии и близких нам стран. И будет только мир!!!!!!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
09 мая в 16:35
И он по праву выиграл конкуренцию у того же Менди! Молодчик, Саня!
particular
particular
09 мая в 16:30
Все ошибаются... Агуэро вчера тоже невпопад ковырнул пеналь... А они несопоставимые величины... Но Зина не фыркает, пашет и добивается...
cska1948
cska1948 ответ Василий Корнечук (раскрыть)
09 мая в 16:18
А может это предпродажная подготовка?
25процентный клоун
25процентный клоун
09 мая в 16:18
Респект парню
25процентный клоун
25процентный клоун
09 мая в 16:17
Респект парню
Бубнин
Бубнин
09 мая в 16:16
Потому что он кибернетический организм серии Т-800.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
09 мая в 15:14
Зина круто вписался в МС!!11
Василий Корнечук
Василий Корнечук
09 мая в 14:16, ред.
Как это "играть" и "никогда не ошибаться". Это сдвиг по фазе
ДАША Д
ДАША Д
09 мая в 13:54
Просто лесть, а не похвала.
SAFqwer
SAFqwer
09 мая в 13:42
Все ошибаются, даже великие, а Зинчу, при всём к нему уважении, до великого далеко...Лично видел его ляпы неоднократно, но он играет не на своей позиции, если играет...Интересно он День Победы отмечает или забыл какой стране обязан всем, что имеет и лёг под бандерлогов?
Roman73
Roman73
09 мая в 13:38, ред.
Это правда . Зинченко аккуратен, хорошо выбирает позицию хорошо подстраивается цепок и пластичен , быстр. На удивление хорош в воздухе .
У него всегда есть готовое решение.
Он скромен и трудолюбив, у него хороший потенциал для дальнейшего роста.
При удаче Александр может достичь уровня Эшли Коула , Жорди Альба , даже стать для Сити вторым Давидом Сильвой .
Гуд Лак, Алекс.
swed27
swed27
09 мая в 13:32
Бесценный игрок
mihaluch
mihaluch
09 мая в 13:31
Не совершает ошибок лишь тот кто сидит на лавке.
Mangur
Mangur
09 мая в 13:31
ну ,бабки они и в англии бабки.
Igo0rek
Igo0rek
09 мая в 13:29
Трудолюбия Зинченко не занимать.
Mekail
Mekail
09 мая в 13:12
Хороша оценка для игрока
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