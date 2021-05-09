Гвардиола: «Зинченко никогда не ошибается»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил полузащитника команды Александра Зинченко.
У Зинченко был трудный путь, чтобы оказаться здесь. Недавно он мог уйти, но Александр решил остаться. Это уже о многом говорит.
Он играет не на своей позиции и никогда не жалуется. Алекс не совершает ошибок. Зинченко быстро усваивает новые установки.
Правда в том что часть общества считают Бандеру и Шухевича героями. Это их право. Хотя лично я по Бандере с ними не согласен. У Шухевича несколько иная история.
Теперь про "гилляку". Я никогда такого не слышал. Хотя по работе очень много общаюсь с людьми и в 14-м году был каждый день в Киеве. Собрали кучку идиотов, дали денюжку, те прокричали то что надо и пошло видео по интернету. Что до пропаганды, то иногда просматриваю российскую Комсомолку. Это ужас. Статьи об Украине, сплошное вранье и манипуляции. Особенно Коц, Стешин и записки "киевлянки" Например, в 14-м году они написали что в Киеве снесли памятник Леониду Быкову в советской форме. И это было самое маленькое их вранье. Или посмотреть федеральные каналы.
В каком хамском стиле они подают новости об Украине.
Вы просто не обращаете на это внимания.
Правда в том что часть общества считают Бандеру и Шухевича героями. Это их право. Хотя лично я по Бандере с ними не согласен. У Шухевича несколько иная история.
Теперь про "гилляку". Я никогда такого не слышал. Хотя по работе очень много общаюсь с людьми и в 14-м году был каждый день в Киеве. Собрали кучку идиотов, дали денюжку, те прокричали то что надо и пошло видео по интернету. Что до пропаганды, то иногда просматриваю российскую Комсомолку. Это ужас. Статьи об Украине, сплошное вранье и манипуляции. Особенно Коц, Стешин и записки "киевлянки" Например, в 14-м году они написали что в Киеве снесли памятник Леониду Быкову в советской форме. И это было самое маленькое их вранье. Или посмотреть федеральные каналы.
В каком хамском стиле они подают новости об Украине.
Вы просто не обращаете на это внимания.
Мы не один век бок о бок жили, братьями были, а потом вы вышли на майдан, стали кричать "кто не скачет тот москаль" и "москаляку на гиляку", полицаев и предателей ВОВ возвели в герои и при этом у вас кремль виноват во всех бедах!)))
Мы не один век бок о бок жили, братьями были, а потом вы вышли на майдан, стали кричать "кто не скачет тот москаль" и "москаляку на гиляку", полицаев и предателей ВОВ возвели в герои и при этом у вас кремль виноват во всех бедах!)))
Взгляды на историю могут быть разными, но история она одна, как и истина. Фашизм-зло. Это факт. Парад нациков-2астия в чистом виде. Это тоже факт, ибо мы одна нация и никак иначе, как бы кому не хотелось. Миру-Мир, киевский адекватный брат)))
Взгляды на историю могут быть разными, но история она одна, как и истина. Фашизм-зло. Это факт. Парад нациков-2астия в чистом виде. Это тоже факт, ибо мы одна нация и никак иначе, как бы кому не хотелось. Миру-Мир, киевский адекватный брат)))
Лично я считаю что земли принадлежат в первую очереть тем,кто на них живет.
Что до националистов, то они есть в Украине .Их поддержка на выборах 1.5-2%. Никакого влияния на гос.политику они не имеют.
Но подгаживают стране регулярно своими глупыми выходками,которые очень хорошо ложатся на кремлёвскую пропаганду. Почти не сомневаюсь что делают они это за деньги.
Недавняя выходка. В Киеве был заявлен парад вышиванок. И него принесли флаги СС Галичина. В итоге - скандал. Местные власти проморгали. В российских СМИ фото и видео парада. Пропаганда - инструмент влияния кремля. И делают они это очень умело,надо признать.
Лично я считаю что земли принадлежат в первую очереть тем,кто на них живет.
Что до националистов, то они есть в Украине .Их поддержка на выборах 1.5-2%. Никакого влияния на гос.политику они не имеют.
Но подгаживают стране регулярно своими глупыми выходками,которые очень хорошо ложатся на кремлёвскую пропаганду. Почти не сомневаюсь что делают они это за деньги.
Недавняя выходка. В Киеве был заявлен парад вышиванок. И него принесли флаги СС Галичина. В итоге - скандал. Местные власти проморгали. В российских СМИ фото и видео парада. Пропаганда - инструмент влияния кремля. И делают они это очень умело,надо признать.
Ну а нацистов на Украине конечно же нет!https://www.youtube.com/watch?v=M26JA1N1Df4
Ну а нацистов на Украине конечно же нет!
Видимо российским СМИ выгодно высвечивать Украину в неприглядном свете. Это развязывает руки вашей власти. Можно оправдать любые действия.. Чё вы хотите. Там же нацисты. И т.д.
Да, в Украине нет такой ликующей истерики по поводу дня Победы, как в России. И на историю мы смотрим несколько под другим углом. Например, для Зап. Украины Вторая мировая началась в 39-м году, когда два усатых преступника раздерибанили Польшу. А против жителей зап. Украины были применены репрессии со стороны НКВД и других нехороших органов.
Я много интересовался этим вопросом и читал различные источники. Мог бы много чего написать. Но у нас футбольный сайт. ) А я и так слишком увлёкся. Опять забанят. )
Видимо российским СМИ выгодно высвечивать Украину в неприглядном свете. Это развязывает руки вашей власти. Можно оправдать любые действия.. Чё вы хотите. Там же нацисты. И т.д.
Да, в Украине нет такой ликующей истерики по поводу дня Победы, как в России. И на историю мы смотрим несколько под другим углом. Например, для Зап. Украины Вторая мировая началась в 39-м году, когда два усатых преступника раздерибанили Польшу. А против жителей зап. Украины были применены репрессии со стороны НКВД и других нехороших органов.
Я много интересовался этим вопросом и читал различные источники. Мог бы много чего написать. Но у нас футбольный сайт. ) А я и так слишком увлёкся. Опять забанят. )
У него всегда есть готовое решение.
Он скромен и трудолюбив, у него хороший потенциал для дальнейшего роста.
При удаче Александр может достичь уровня Эшли Коула , Жорди Альба , даже стать для Сити вторым Давидом Сильвой .
Гуд Лак, Алекс.
У него всегда есть готовое решение.
Он скромен и трудолюбив, у него хороший потенциал для дальнейшего роста.
При удаче Александр может достичь уровня Эшли Коула , Жорди Альба , даже стать для Сити вторым Давидом Сильвой .
Гуд Лак, Алекс.