Тухель: «Сегодня Вернер работал как собака»

Главный тренер «Челси» отметил выступление нападающего в матче 35-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:1).

Он безжалостно работает. Я очень доволен его выступлением сегодня. Сегодня Вернер работал как собака, он действительно много работал. Он доставлял «Манчестер Сити» неприятности своими забеганиями.