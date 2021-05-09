Тухель: «Сегодня Вернер работал как собака»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель отметил выступление нападающего Тимо Вернера в матче 35-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:1).
Он безжалостно работает. Я очень доволен его выступлением сегодня. Сегодня Вернер работал как собака, он действительно много работал. Он доставлял «Манчестер Сити» неприятности своими забеганиями.
Как -то Моуриньо выразился подобным образом :
- "Мак-Томиней сражался , как бешенная собака "- похвалил своего игрока Жозе.
Как -то Моуриньо выразился подобным образом :
- "Мак-Томиней сражался , как бешенная собака "- похвалил своего игрока Жозе.