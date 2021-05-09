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Тухель: «Сегодня Вернер работал как собака»

09 мая 2021, 00:08
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель отметил выступление нападающего Тимо Вернера в матче 35-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:1).

Он безжалостно работает. Я очень доволен его выступлением сегодня. Сегодня Вернер работал как собака, он действительно много работал. Он доставлял «Манчестер Сити» неприятности своими забеганиями.

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Все комментарии
galem72
galem72
09 мая в 10:23
Отличное довольство игрой нападающего: голов не забил, но работал как собака. Видимо, центрфорвардов за это и ценят. ))
ДАША Д
ДАША Д
09 мая в 07:24
Нынче теперь так хвалят.
sv_1969
sv_1969
09 мая в 06:39
Это я понимаю похвала))))
mihaluch
mihaluch
09 мая в 06:27
Так он должен работать каждый матч.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ swed27 (раскрыть)
09 мая в 05:58
swed27
swed27
09 мая в 05:48
Интересно Где Тухель видел как собаки работают на футбольном поле
Байкал-38.
Байкал-38.
09 мая в 05:41
Заслужил!

Roman73
Roman73 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
09 мая в 04:55
Видимо это английское выражение , передающее степень самоотдачи игрока.
Как -то Моуриньо выразился подобным образом :
- "Мак-Томиней сражался , как бешенная собака "- похвалил своего игрока Жозе.
Roman73
Roman73
09 мая в 04:52
Ещё недавно Стерлинг был звездой первой величины на футбольном небосклоне. а Вернер просто подающим надежды . Теперь Вернер звезда и есть надежда , что Стерлинг больше не сыграет в серьёзных матчах за Сити.
протон1
протон1
09 мая в 00:51
когда же так будет работать кокорин в фиалках
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
09 мая в 00:21
Очень деликатный тренер, не каждый прочитает в этой фразе реальную суть "Когда же эта собака женского пола, за которую отвалили 60 миллионов, начнет стабильно забивать".
Против ЦСКА
Против ЦСКА
09 мая в 00:08
Странное сравнение тренера.
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