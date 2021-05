Агуэро извинился за незабитый пенальти в ворота «Челси»

Нападающий «Манчестер Сити» в своём твиттере извинился за нереализованный пенальти в матче 35-го тура АПЛ против «Челси» (1:2). Аргентинец решил пробить одиннадцатиметровый паненкой, однако голкипер «синих» поймал мяч.

I would like to apologise to my teammates, staff and supporters for missing the penalty. It was a bad decision and I take full responsibility.