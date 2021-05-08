Неймар: «Я продлил контракт, потому что хочу выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ»

Нападающий ПСЖ Неймар прокомментировал подписание нового контракта с парижским клубом. Бразилец продлил сотрудничество с действующими чемпионами Франции до 2025 года.

Я очень счастлив, что продлил контракт с ПСЖ . По правде говоря, я очень счастлив остаться здесь на долгие годы, участвовать в клубном проекте, выиграть титулы и реализовать нашу самую большую мечту — победу в Лиге чемпионов. Поэтому я счастлив остаться в клубе, быть частью его истории и продлить свой контракт.

Главная причина, по которой я принял это решение — это то, что я счастлив в ПСЖ . Приятно быть частью этой команды. Я сблизился с этим клубом, работой, которую мы делаем ежедневно, игроками, которые сегодня в команде, и отличным тренером. Всё это заставляет ещё больше верить в проект ПСЖ .