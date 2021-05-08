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Неймар: «Я продлил контракт, потому что хочу выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ»

08 мая 2021, 18:25

Нападающий ПСЖ Неймар прокомментировал подписание нового контракта с парижским клубом. Бразилец продлил сотрудничество с действующими чемпионами Франции до 2025 года.

Я очень счастлив, что продлил контракт с ПСЖ. По правде говоря, я очень счастлив остаться здесь на долгие годы, участвовать в клубном проекте, выиграть титулы и реализовать нашу самую большую мечту — победу в Лиге чемпионов. Поэтому я счастлив остаться в клубе, быть частью его истории и продлить свой контракт.

Главная причина, по которой я принял это решение — это то, что я счастлив в ПСЖ. Приятно быть частью этой команды. Я сблизился с этим клубом, работой, которую мы делаем ежедневно, игроками, которые сегодня в команде, и отличным тренером. Всё это заставляет ещё больше верить в проект ПСЖ.

За 4 года я очень изменился, я многому научился. Произошли также вещи, которых не должно было случиться. У нас были ссоры, несколько печальных моментов, но внутри клуба произошла большая эволюция. Я счастлив, я горжусь тем, что являюсь частью истории ПСЖ. Я думаю, что стал лучше как человек и как игрок. Так что я очень счастлив стать частью истории ПСЖ и надеюсь выиграть много трофеев с этим клубом.

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Все комментарии
vastudio
vastudio
09 мая в 00:35
Завтра то же прочитаем о Мбаппе?)))
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
08 мая в 20:57
продлил потому Барса сказала что нафиг не нужен, вещи своими именами надо называть
Elliada
Elliada
08 мая в 19:09
"Я думаю, что стал лучше как человек и как игрок" - смешно
Leha-ha50
Leha-ha50
08 мая в 18:55
Непостоянная любовь у Неймара. То он был счастлив в Барселоне , откуда со скандалом ушел. Потом он обрел счастье в ПСЖ по словам папы. Но неожиданно проснулась любовь к Барселоне куда он все порывался уйти, далее его вновь все стало устраивать в Париже , но в раздевалке жаловался партнерам , что хочет вернуться в Барселону. И вот теперь когда Барселоне грозит отлучение от ЛЧ , Неймар быстрехонько перезаключил контракт с ПСЖ , пока ему замену не нашли.
Похоже , парень сам не знает , что ему в конце концов надо???
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 мая в 18:42
Может к 2030 ПСЖ и сыграет в финале,не раньше!
drug01
drug01
08 мая в 18:35
Ох долго ждать придётся...
David Young
David Young ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
08 мая в 18:35
Здравствуйте. Поправил.
karnager
karnager
08 мая в 18:34
С Пашей Дуровым хочет покутить
ДСА
ДСА
08 мая в 18:30
Деньги перевысили всё.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 мая в 18:27
Болтун и клоун...
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