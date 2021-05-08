Неймар: «Я продлил контракт, потому что хочу выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ»

Нападающий ПСЖ Неймар прокомментировал подписание нового контракта с парижским клубом. Бразилец продлил сотрудничество с действующими чемпионами Франции до 2025 года.
Я очень счастлив, что продлил контракт с ПСЖ. По правде говоря, я очень счастлив остаться здесь на долгие годы, участвовать в клубном проекте, выиграть титулы и реализовать нашу самую большую мечту — победу в Лиге чемпионов. Поэтому я счастлив остаться в клубе, быть частью его истории и продлить свой контракт.
Главная причина, по которой я принял это решение — это то, что я счастлив в ПСЖ. Приятно быть частью этой команды. Я сблизился с этим клубом, работой, которую мы делаем ежедневно, игроками, которые сегодня в команде, и отличным тренером. Всё это заставляет ещё больше верить в проект ПСЖ.
За 4 года я очень изменился, я многому научился. Произошли также вещи, которых не должно было случиться. У нас были ссоры, несколько печальных моментов, но внутри клуба произошла большая эволюция. Я счастлив, я горжусь тем, что являюсь частью истории ПСЖ. Я думаю, что стал лучше как человек и как игрок. Так что я очень счастлив стать частью истории ПСЖ и надеюсь выиграть много трофеев с этим клубом.
Похоже , парень сам не знает , что ему в конце концов надо???
Всем здоровья.
Похоже , парень сам не знает , что ему в конце концов надо???
Всем здоровья.