Ярошик: «Заболотный точно принесёт много пользы ЦСКА»

Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Сочи» Антона Заболотного в армейский клуб.
Что касается трансфера Заболотного, неоднократно говорил, что у ЦСКА нет атаки вот уже несколько лет. Они подписывают проверенного футболиста, знающего российский чемпионат. Но ЦСКА нужно совершить минимум четыре трансфера, чтобы команда боролась за самые высокие места. Антон — воспитанник ЦСКА, фанаты будут рады его возвращению. У Заболотного появится огромная мотивация — он точно принесёт много пользы клубу.