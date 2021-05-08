Ярошик: «Заболотный точно принесёт много пользы ЦСКА»

Бывший игрок ЦСКА поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Сочи» в армейский клуб.

Что касается трансфера Заболотного, неоднократно говорил, что у ЦСКА нет атаки вот уже несколько лет. Они подписывают проверенного футболиста, знающего российский чемпионат. Но ЦСКА нужно совершить минимум четыре трансфера, чтобы команда боролась за самые высокие места. Антон — воспитанник ЦСКА , фанаты будут рады его возвращению. У Заболотного появится огромная мотивация — он точно принесёт много пользы клубу.