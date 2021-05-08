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Ярошик: «Заболотный точно принесёт много пользы ЦСКА»

08 мая 2021, 16:22

Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Сочи» Антона Заболотного в армейский клуб.

Что касается трансфера Заболотного, неоднократно говорил, что у ЦСКА нет атаки вот уже несколько лет. Они подписывают проверенного футболиста, знающего российский чемпионат. Но ЦСКА нужно совершить минимум четыре трансфера, чтобы команда боролась за самые высокие места. Антон — воспитанник ЦСКА, фанаты будут рады его возвращению. У Заболотного появится огромная мотивация — он точно принесёт много пользы клубу.

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ошалевший
ошалевший
08 мая в 18:43, ред.
из 5 команды перешёл в 6,тихонько к фнл подбирается,интересно послезавтра за кого кони болеть будут за спартак или химки,ведь химки прямой конкурент сейчас как никак
STVA 1
STVA 1
08 мая в 16:43
Игру надо перестраивать под Антона!Но как говорится , может и покатит у Зе в родном клубе!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
08 мая в 16:37
Буду рад если будет так как думает Ярошик лично я сильно сомневаюсь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 мая в 16:30
До чего докатился ЦСКА ,уже Зе стал необходим. А давно ли местные угорали над повелителем манекенов. Вот она как судьба повернулась...
95-shishani-95
95-shishani-95
08 мая в 16:24, ред.
Ну посмотрим, что из этого выйдет
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