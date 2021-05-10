Павлюченко: «Если Миранчук не играет, значит, чего-то не хватает»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» .

Если Миранчук не играет, значит, чего-то не хватает. Трудно сказать. На его позицию тренер, может быть, видит футболистов сильнее. Я знаю Лешку давно, он хороший и талантливый футболист. Но тренер же тоже не враг себе, он не может просто так его не ставить. Надо отдать должное Алексею, что он выходит, забивает и помогает команде. Может, в следующем сезоне станет игроком основы. Если футболист забивает и показывает себя на поле, то тренер должен давать ему больше шансов.

Лешка же может подойти и сказать: «Тренер, ну ты что? Я выхожу и почти в каждой игре забиваю. Дай мне уже шанс в основном составе». Может быть, такие разговоры есть. Лешке остается только работать и ждать своего момента, а он уж точно будет. Таким футболистам, конечно, стоит давать больше времени.