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Павлюченко: «Если Миранчук не играет, значит, чего-то не хватает»

10 мая 2021, 14:18

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Если Миранчук не играет, значит, чего-то не хватает. Трудно сказать. На его позицию тренер, может быть, видит футболистов сильнее. Я знаю Лешку давно, он хороший и талантливый футболист. Но тренер же тоже не враг себе, он не может просто так его не ставить. Надо отдать должное Алексею, что он выходит, забивает и помогает команде. Может, в следующем сезоне станет игроком основы. Если футболист забивает и показывает себя на поле, то тренер должен давать ему больше шансов.

Лешка же может подойти и сказать: «Тренер, ну ты что? Я выхожу и почти в каждой игре забиваю. Дай мне уже шанс в основном составе». Может быть, такие разговоры есть. Лешке остается только работать и ждать своего момента, а он уж точно будет. Таким футболистам, конечно, стоит давать больше времени.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин также оценил игру Алексея Миранчука.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 мая в 14:34
У Лёши будет этот шанс.
1_DEIVID
1_DEIVID
10 мая в 14:27
Миранчуку бы в условную Фиорентину.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
10 мая в 14:23
Пока чего однозначно не хватает, так это игрового времени:
sihafazatron
sihafazatron
10 мая в 14:21
Надо было двоих миранчуков брать, их можно было б менять в перерыве незаметно))
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