Ширко: «Руй Витория — очередной эксперимент с надеждой на лучшее»

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» прокомментировал возможное назначение португальца Руя Витории на пост главного тренера красно-белых.

Новый тренер — это всегда новые надежды. Руй Витория — не исключение. И здесь важны не столько былые заслуги, хотя и они играют свою роль, сколько умение найти общий язык с командой, игроками, стать в ней своим. Возможно, португалец пригласит в помощники Сергея Юрана, поигравшего в свое время в его стране. А пока очередной эксперимент с надеждой на лучшее. Увы, но с этим «Спартак» живет уже много лет.