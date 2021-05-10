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Ширко: «Руй Витория — очередной эксперимент с надеждой на лучшее»

10 мая 2021, 13:16

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Александр Ширко прокомментировал возможное назначение португальца Руя Витории на пост главного тренера красно-белых.

Новый тренер — это всегда новые надежды. Руй Витория — не исключение. И здесь важны не столько былые заслуги, хотя и они играют свою роль, сколько умение найти общий язык с командой, игроками, стать в ней своим. Возможно, португалец пригласит в помощники Сергея Юрана, поигравшего в свое время в его стране. А пока очередной эксперимент с надеждой на лучшее. Увы, но с этим «Спартак» живет уже много лет.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
10 мая в 16:53
Экспериментом был сам Ширко. Тот Спартак, в котором он играл создавал кучу моментов своим нападающим за игру, любой пляжник, как Робсон, бомбардиром становился, но Романцев не искал легких путей,) Эксперимент над нервами болельщиков - главный запарыватель голевых моментов в истории - Александр Ширко.
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland ответ Stiv28 (комментарий удален) (раскрыть)
10 мая в 15:41
Не просто рифмуется, послушайте, как это имя звучит:)
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 мая в 14:07, ред.
Георгий Черданцев: «При Федуне в «Спартаке» было 19 тренеров меньше чем за 20 лет. О каких стратегических задачах может идти речь?»
Так что если верить Черданцеву то приходит уже не 18-ый, а похоже 20-ый тренеришка.
Doping_87
Doping_87
10 мая в 13:40
Нет чтобы Гамулу приглосить, они какого-то Руя берут.)))
Little Caprice
Little Caprice
10 мая в 13:35
В мире пара тренеров вроде Клоппа и Гвардиолы, кто может 100% дать результат, а остальные - "эксперимент с надеждой на лучшее". И оба в Спартак не поедут. Так что...
Kaguzuti
Kaguzuti
10 мая в 13:32
Гунько лучше какого-то Руя.
beefs
beefs
10 мая в 13:25
ох, сколько же можно эксперементировать...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
10 мая в 13:24
Прав Саша на 100%. Эти эксперименты продолжаются уже 20 лет. Спартак - рекордсмен и РПЛ и Европы по числу тренеров за эти годы. Уже приходит 18-й. А ведь были и Лаудруп, и Скала, и Якин и , даже Эмери, который потом 4 (четыре!!!!) раза выиграл ЛЕ. Но плохому танцору ( см. балет Хачатуряна Спартак) всегда что то мешает. Поэтому особых надежд с Руем нет, есть небольшое любопытство, а чем же этот экзерсис закончится. (экзерсис - это комплекс мероприятий, упражнений для достижения какого либо результата)
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