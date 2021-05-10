Гамула: «„Химки“ просто так не сдадутся в матче со „Спартаком“»

Бывший тренер «Ростова» прокомментировал предстоящий матч 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Химками».

Я думаю, что ждет нас интересная игра. «Химки» просто так не сдадутся. Они на подъеме, во втором круге набрали больше всех очков. И вряд ли захотят омрачить свою концовку. Плюс там играют ребята из «Спартака» на условиях аренды, не знаю, правда, выпустят их или нет. А «Спартаку» надо выигрывать. Они понимают, что «Локомотив» очки потерял с «Динамо». Вот у них и появился шанс на второе место и Лигу чемпионов. Будут бороться, однозначно.