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Гамула: «„Химки“ просто так не сдадутся в матче со „Спартаком“»

10 мая 2021, 12:11
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал предстоящий матч 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Химками».

Я думаю, что ждет нас интересная игра. «Химки» просто так не сдадутся. Они на подъеме, во втором круге набрали больше всех очков. И вряд ли захотят омрачить свою концовку. Плюс там играют ребята из «Спартака» на условиях аренды, не знаю, правда, выпустят их или нет. А «Спартаку» надо выигрывать. Они понимают, что «Локомотив» очки потерял с «Динамо». Вот у них и появился шанс на второе место и Лигу чемпионов. Будут бороться, однозначно.

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Sysanin101
Sysanin101
10 мая в 14:41
    Doping_87
    Doping_87
    10 мая в 13:50
    Будет весело если Химки смогут хотя бы одно очко увезти с открывашки.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    10 мая в 12:37
    Красиво сдадут матч, драматично.
    Возможно, даже в счете поведут. Но Спартак соберётся с силами и вырвет победу. Так думаю...
    1bear
    1bear
    10 мая в 12:23
      beefs
      beefs
      10 мая в 12:21
      химки уже сдались, деваться им некуда, такова установка...
      hаrut
      hаrut
      10 мая в 12:17
      Посмотрим, что из этого получится
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