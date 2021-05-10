Гамула: «„Химки“ просто так не сдадутся в матче со „Спартаком“»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал предстоящий матч 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Химками».
Я думаю, что ждет нас интересная игра. «Химки» просто так не сдадутся. Они на подъеме, во втором круге набрали больше всех очков. И вряд ли захотят омрачить свою концовку. Плюс там играют ребята из «Спартака» на условиях аренды, не знаю, правда, выпустят их или нет. А «Спартаку» надо выигрывать. Они понимают, что «Локомотив» очки потерял с «Динамо». Вот у них и появился шанс на второе место и Лигу чемпионов. Будут бороться, однозначно.
Терюшков ПРОКОЛОЛСЯ!
В первом круге Химки уже ПОДАРИЛИ три очка Спартаку.
И как, по Гамуло, Химки боролись, что ПОДАРИЛИ три очка Спартаку???
Так что нас ожидает чистейший ДОГОВОРНЯК!!!
Угадайте с первого раза. Кто ЗАРЯДИЛ Химки???
Правильно!!! Лукойловские.
Вот вам и ответ на вопрос, кто стимулировал и ЗАРЯДИЛ Химки.
Лукойловские!!!!
Куда Локомотиву со своими копейками тягаться со спартаковским миллионом ЕВРО???
Горе эксперты валят на Локомотив для отвода глаз и напускают туману для прикрытия Спартака.
И под этот шумок лукойловские всех горе экспертов ОБСТАВИЛИ и оставили в ДУРАКАХ!!!
Терюшков ПРОКОЛОЛСЯ!
В первом круге Химки уже ПОДАРИЛИ три очка Спартаку.
И как, по Гамуло, Химки боролись, что ПОДАРИЛИ три очка Спартаку???
Так что нас ожидает чистейший ДОГОВОРНЯК!!!
Угадайте с первого раза. Кто ЗАРЯДИЛ Химки???
Правильно!!! Лукойловские.
Вот вам и ответ на вопрос, кто стимулировал и ЗАРЯДИЛ Химки.
Лукойловские!!!!
Куда Локомотиву со своими копейками тягаться со спартаковским миллионом ЕВРО???
Горе эксперты валят на Локомотив для отвода глаз и напускают туману для прикрытия Спартака.
И под этот шумок лукойловские всех горе экспертов ОБСТАВИЛИ и оставили в ДУРАКАХ!!!
Возможно, даже в счете поведут. Но Спартак соберётся с силами и вырвет победу. Так думаю...
Возможно, даже в счете поведут. Но Спартак соберётся с силами и вырвет победу. Так думаю...