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Онопко: «„Химки“ — команда интересная. В каждой игре ребята борются»

10 мая 2021, 13:13
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал предстоящий матч 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Химками».

Все будет зависеть от «Спартака». Вот им повезло, что они как раз не зависят ни от каких соперников. Шанс есть, но если брать весь сезон, то играли они нестабильно. Был ряд плохих игр. «Локомотив» допустил осечку, да. Хотя мне они нравились под конец сезона. Поэтому однозначно сказать, кто займет вторую строчку, не могу, сложно. «Химки» — команда интересная. В каждой игре ребята борются. А это очень хорошо, значит, что они могут показать профессиональный футбол.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ ABir (раскрыть)
10 мая в 14:11
А почему ему не комментировать команды где он играл?
Ironigor
Ironigor
10 мая в 13:48
Онопко стал специалистом ???
ABir
ABir
10 мая в 13:47
Онопко лучше бы комментировал матчи команды, где он был тренером
YVG
YVG
10 мая в 13:34
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    10 мая в 13:29
    Дай бог,что-бы этот запал не пропал в нашем болоте..))
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    10 мая в 13:22
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