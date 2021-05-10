Бывший тренер ЦСКА прокомментировал предстоящий матч 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Химками».

Все будет зависеть от «Спартака». Вот им повезло, что они как раз не зависят ни от каких соперников. Шанс есть, но если брать весь сезон, то играли они нестабильно. Был ряд плохих игр. «Локомотив» допустил осечку, да. Хотя мне они нравились под конец сезона. Поэтому однозначно сказать, кто займет вторую строчку, не могу, сложно. «Химки» — команда интересная. В каждой игре ребята борются. А это очень хорошо, значит, что они могут показать профессиональный футбол.