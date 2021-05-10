Корниленко: «Прекрасно знал, что выйду на восемь минут»

Спортивный директор «Крыльев Советов» рассказал о том, как планировал провести прощальный матч за самарскую команду.

Корниленко сыграл в матче 41-го тура ФНЛ с «Краснодаром-2» (6:0) и отличился на 84-й минуте встречи.

Прекрасно знал, что выйду на восемь минут. Это символично. Всю карьеру отыграл под восьмым номером и завершал карьеру восьмого мая. Максимум – вышел бы на 15-20 минут, если бы кто-то плохо себя почувствовал. А так план был такой: «Выйти, похлопать в ладошки и ничего не испортить».