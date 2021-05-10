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Корниленко: «Прекрасно знал, что выйду на восемь минут»

10 мая 2021, 10:03
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)6 : 0Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2Матч завершен

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о том, как планировал провести прощальный матч за самарскую команду.

Корниленко сыграл в матче 41-го тура ФНЛ с «Краснодаром-2» (6:0) и отличился на 84-й минуте встречи.

Прекрасно знал, что выйду на восемь минут. Это символично. Всю карьеру отыграл под восьмым номером и завершал карьеру восьмого мая. Максимум – вышел бы на 15-20 минут, если бы кто-то плохо себя почувствовал. А так план был такой: «Выйти, похлопать в ладошки и ничего не испортить».

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
10 мая в 13:20
Приятно, когда администрация команды за которую игрок провел не один матч и внёс свой немалый вклад в развитие и достижение спортивных успехов клуба так по тёплому провожают из спорта.
ДСА
ДСА
10 мая в 10:58
Трудно было чего то испортить.
Ironigor
Ironigor
10 мая в 10:55
Респект тебе Сергей, и Успехов !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
10 мая в 10:45
Прекрасное результативное прощание с разгромным счетом!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 мая в 10:16
Красавчик! Даже сумел отличиться.
ЮЗИК
ЮЗИК
10 мая в 10:12
Легенда Крыльев заслужил по праву
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