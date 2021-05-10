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Юран: «Приглашение Витории в „Спартак“ — это вызов»

10 мая 2021, 13:54

Российский тренер Сергей Юран прокомментировал возможный приход в «Спартак» португальского тренера Руя Витории.

Стараюсь вспомнить, где могли пересекаться в Португалии с Виторией наши пути-дороги, когда выступал за «Бенфику» и «Порту». Возможно, даже и на поле встречались. Как игрока я его не запомнил. А тренерская репутация его поднялась после нескольких побед в чемпионате с «Бенфикой». Но стоило ему оступиться, и все хорошее тут же было забыто. Пришлось ехать в Саудовскую Аравию. Приглашение в «Спартак» — это вызов. И в Португалии с уважением относятся к этому клубу еще со времен Романцева.

Почему он появился в списке кандидатов, где ожидалось увидеть людей с более громкими именами, загадка от селекционной службы «Спартака». Но если сделка состоится, то агента Витории можно будет поздравить — такого контракта ему бы дома никто не предложил. И говорить сейчас о том, каких результатов ждать от прихода Витории, так же бессмысленно, как обсуждать майскую погоду в следующем году.

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ЮЗИК
ЮЗИК
10 мая в 15:36
Рисковое приглашение, можно сказать опрометчивое
Shustriy
Shustriy
10 мая в 15:08
Руй деньги Фердуна (сворованные у народа) сдуй.
SAFqwer
SAFqwer
10 мая в 15:05
Любой новый тренер-это вызов...Более громкие имена в Спартаке? А кто сюда поедет? Думать надо Сергей, перед тем как интервью давать)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 мая в 14:49
Федун не жалеет народных нефтяных денег...
За адекватность
За адекватность
10 мая в 14:35, ред.
Тренерская доля. Сегодня ты с возглавляемым тобой клубом побеждаешь, ты гений тренерского цеха, ты со щитом и купаешься в лучах славы и в море любви болельщиков. Завтра черная полоса, и вот ты уже на щите и с клеймом физрук, от условно тех же болельщиков, которые тебя считали гением, ищешь новое пристанище. Официально его еще никто не назначил. А то что ему предложат столько, сколько бы дома не предложили, так то такое. Наши вот мастера тренерского цеха вообще нигде не нужны в дальнем зарубежье, и никто им ничего не предлагает. Вот и плачутся постоянно, что приезжают всякие варяги тренировать клубы РПЛ, отбирают у них видите ли рабочие места и не дают возможности им воплотить в жизнь полет их тренерской мысли и фантазии. Как обычно личное мнение.
oncha
oncha
10 мая в 14:23
Юран лучше Руя.
oFANATo
oFANATo
10 мая в 14:00
Но стоило ему оступиться, и все хорошее тут же было забыто. Пришлось ехать в Саудовскую Аравию. Так вон он какой Виторио.
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