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Тренер «Салернитаны»: «Мои идеи похожи на идеи Клоппа и Гвардиолы»

12 мая 2021, 12:16

Главный тренер «Салернитаны» Фабрицио Кастори рассказал о том, как он видит футбол. Наставник вывел «Салернитану» в Серию А впервые за 23 года.

Я начинаю засыпать, когда вижу команды, которые делают сотню передач, но ни разу не бьют по воротам. Считаю себя современным тренером, мои идеи похожи на идеи Клоппа, Симеоне и Гвардиолы. У меня эффективный футбол, для меня пас поперёк в защите бесполезен. Меня не волнует футбольная мода. Приведите мне учёного, который говорит, что в хороший футбол играет та команда, которая делает сотни передач.

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Ханханхан
Ханханхан
12 мая в 13:02
Идея 3/1
Bom Bom
Bom Bom
12 мая в 12:54
Это все круто, когда есть футболисты соответствующего класса. Разница между дивизионами существенная, поэтому не удивлюсь, если при таком подходе Салернитану на старте сезона будут стабильно обыгрывать. Велика вероятность повторения ситуации с Беневенто, кстати говоря. Хотя их второй заход выглядит уверенеее, чем первый. У нас тоже Жемчужина Сочи лет 10 назад старалась играть в гвардиоловскую Барсу, но толку от этого не было никакого.
КЭТиК
КЭТиК
12 мая в 12:27
Теперь одна задача - не вылететь сразу из Серии А.
STVA 1
STVA 1
12 мая в 12:19
Назначил себя в когорту великих....
shlomo
shlomo
12 мая в 12:18
Удачи ...теперь реализуй идеи
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