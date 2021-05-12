Тренер «Салернитаны»: «Мои идеи похожи на идеи Клоппа и Гвардиолы»

Главный тренер «Салернитаны» рассказал о том, как он видит футбол. Наставник вывел «Салернитану» в Серию А впервые за 23 года.

Я начинаю засыпать, когда вижу команды, которые делают сотню передач, но ни разу не бьют по воротам. Считаю себя современным тренером, мои идеи похожи на идеи Клоппа, Симеоне и Гвардиолы. У меня эффективный футбол, для меня пас поперёк в защите бесполезен. Меня не волнует футбольная мода. Приведите мне учёного, который говорит, что в хороший футбол играет та команда, которая делает сотни передач.