Комбаров: «У „Спартака“ в этом сезоне многие игры были провалены»

Защитник «Крыльев Советов» , выступавший ранее за «Спартак», поделился мнением о нынешнем уровне красно-белых.

В следующем году у «Спартака» столетие. Может, он усилится как-нибудь и особенно настроится на следующий сезон.

Мы видим, что многие игры были провалены. Например, с «Уфой» дома 0:3, с «Химками» проигрывали 0:1, после удаления стало легче. Бывает, когда не идет, а это говорит о том, что не хватает уверенности, стабильности, опытного игрока, который бы уравновесил все настроения.

Промес — не тот? Я бы так сказал: и команда, конечно, не та, и партнеры другие относительно нашего чемпионского «Спартака». Поэтому, наверное, и у него не все получается.