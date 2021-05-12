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Комбаров: «У „Спартака“ в этом сезоне многие игры были провалены»

12 мая 2021, 12:07

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров, выступавший ранее за «Спартак», поделился мнением о нынешнем уровне красно-белых.

В следующем году у «Спартака» столетие. Может, он усилится как-нибудь и особенно настроится на следующий сезон.

Мы видим, что многие игры были провалены. Например, с «Уфой» дома 0:3, с «Химками» проигрывали 0:1, после удаления стало легче. Бывает, когда не идет, а это говорит о том, что не хватает уверенности, стабильности, опытного игрока, который бы уравновесил все настроения.

Промес — не тот? Я бы так сказал: и команда, конечно, не та, и партнеры другие относительно нашего чемпионского «Спартака». Поэтому, наверное, и у него не все получается.

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Красно Синий воин
Красно Синий воин
12 мая в 17:15
    морозз
    морозз
    12 мая в 13:52
    Тут палка о двух концах...раньше было много хороших игр и без европейских кубков! Теперь много плохих игр и европейский кубок, альтернатива безрадостная, но в какой то степени приятная!
    ildar_3871
    ildar_3871
    12 мая в 13:40
    Второе место это не место ?
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    12 мая в 12:34
    У нас тоже почти всё было провалено!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    12 мая в 12:28
    Провалы свойственны любой в команде, а в последнее время слова "Спартак" и "стабильность" рядом и близко не ходят. Не смотря на это занять второе место (если все будет нормально в последнем туре) и попасть в классификацию Лиги Чемпионов - уже можно считать успехом. Были трансферные удачи - бесспорно Соболев и неудачи - тот же Тиль (примеров множество). Цельной картины от игры пока нет, прогнозы на проход в группу ЛЧ неутешительны, но хочу пожелать успеха "Спартаку" при попытке пробиться в группу Лиги Чемпионов, чтобы порадовать свою многочисленную армию болельщиков, да и такие деньги на земле не валяются.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    12 мая в 12:09
    Слишком повышенные требования к Спартаку от его избалованых поклонников.
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