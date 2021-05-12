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Марку Силва — о Суперлиге: «Футбол принадлежит болельщикам»

12 мая 2021, 10:29

Бывший главный тренер «Эвертона» Марку Силва прокомментировал идею создания Суперлиги.

Я категорически против Суперлиги. Я не могу понять, как могло возникнуть такое предложение. Спорт — это соревнование и заслуги, вы должны заслужить место в соответствующих лигах на основе результатов. Такой формат лишил бы истинного значения футбола.

Но самое главное — это эмоции и азарт фанатов. Если они не чувствуют, что это правильно, реализовать такой проект немыслимо. Футбол принадлежит болельщикам, и их реакция в Европе, в частности в Англии, еще раз это доказала.

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asraeil
asraeil
12 мая в 11:50
Все правильно сказал
cska1948
cska1948 ответ beefs (раскрыть)
12 мая в 10:34
Суперлигу придумали богатые для того, чтобы стать ещё богаче!
beefs
beefs
12 мая в 10:31
а что лига разве не для болельщиков...
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