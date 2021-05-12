Артета хочет видеть в «Арсенале» Муссу Дембеле

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12 мая 2021, 09:32

Daily Mail сообщает, что нападающий «Лиона» может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Отмечается, что главный тренер «Арсенала» лично заинтересован в переходе 24-летнего футболиста.

В настоящее время Дембеле выступает за «Атлетико» на правах аренды.