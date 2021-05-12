Артета хочет видеть в «Арсенале» Муссу Дембеле

Daily Mail сообщает, что нападающий «Лиона» Мусса Дембеле может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Отмечается, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета лично заинтересован в переходе 24-летнего футболиста.
В настоящее время Дембеле выступает за «Атлетико» на правах аренды.
Во Франции все у него было хорошо, но после перехода в Атлетико совсем пропал с радаров(возможно травма у него,если чесно не знаю)
Во Франции все у него было хорошо, но после перехода в Атлетико совсем пропал с радаров(возможно травма у него,если чесно не знаю)