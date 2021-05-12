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Артета хочет видеть в «Арсенале» Муссу Дембеле

12 мая 2021, 09:32

Daily Mail сообщает, что нападающий «Лиона» Мусса Дембеле может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Отмечается, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета лично заинтересован в переходе 24-летнего футболиста.

В настоящее время Дембеле выступает за «Атлетико» на правах аренды.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
12 мая в 15:57
То что нам нужен нападающий это ясное дело...но вот нужен ли нам Дембеле???
Во Франции все у него было хорошо, но после перехода в Атлетико совсем пропал с радаров(возможно травма у него,если чесно не знаю)
ДАША Д
ДАША Д
12 мая в 10:08
Считается, что это будет усиление состава.
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