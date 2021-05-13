Клубы АПЛ поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам

Клубы Английской Премьер-Лиги поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам (Ид-аль-Фитр).
К поздравлениям в честь окончания поста в месяц Рамадан присоединились «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал» и другие клубы АПЛ.
«Ид Мубарак всем мусульманам по всему миру!» – говорится в сообщении клубов.
В течение 30 дней с 12 апреля верующие могли есть и пить только до восхода солнца и после заката.
Ранее в АПЛ арбитры прерывали матчи, чтобы футболисты, исповедующие ислам, могли поесть после захода солнца.