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Клубы АПЛ поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам

13 мая 2021, 12:39

Клубы Английской Премьер-Лиги поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам (Ид-аль-Фитр).

К поздравлениям в честь окончания поста в месяц Рамадан присоединились «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал» и другие клубы АПЛ.

«Ид Мубарак всем мусульманам по всему миру!» – говорится в сообщении клубов.

В течение 30 дней с 12 апреля верующие могли есть и пить только до восхода солнца и после заката.

Ранее в АПЛ арбитры прерывали матчи, чтобы футболисты, исповедующие ислам, могли поесть после захода солнца.

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Все комментарии
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
13 мая в 14:43, ред.
В этом есть плюсы, до матча с ПСЖ Марез тоже держал пост (Рамадан или ещё чего) и ничего не ел, в итоге в матче с лягушатами озверел и всех сожрал))))))
L. F. С.
L. F. С. ответ sihafazatron (раскрыть)
13 мая в 14:13
Ну ты явно не в теме- нажираться ночью не надо, это совсем не приветствуется. И суть этого поста совсем не в еде.
L. F. С.
L. F. С.
13 мая в 14:12
Прздравляю всех с великиим праздником!
sihafazatron
sihafazatron
13 мая в 13:39
Ничего против мусульман не имею, но лично для меня какой-то странный пост. Люди весь день должны ходить голодными, а потом на ночь глядя нажираться
ДАША Д
ДАША Д
13 мая в 12:55
Стародревние обычаи какие-то.
sv_1969
sv_1969
13 мая в 12:50
Поздравили и хорошо
hаrut
hаrut
13 мая в 12:47
Спорт вне политики и религии должен быть...
Loko best
Loko best
13 мая в 12:42
Зачем религию в футбол вмешивать???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 мая в 12:40
Ну прогиб засчитан...
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