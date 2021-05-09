Ловрен: «С праздником Великой Победы!»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен опубликовал пост, посвящённый Дню Победы.
С праздником Великой Победы! Память о подвиге каждого, кто защищал свою Родину и свободу, навсегда останется в наших сердцах!
С праздником Великой Победы!— Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) May 9, 2021
Память о подвиге каждого, кто защищал свою Родину и свободу, навсегда останется в наших сердцах!#ДеньПобеды#ГородГеройЛенинград pic.twitter.com/RKtB2oDjs5
Вулверхэмптон 2 :1 Брайтон энд Хоув Альбион
Извиняюсь или я спешу или затерялась ставка.
Вулверхэмптон 2 :1 Брайтон энд Хоув Альбион
Извиняюсь или я спешу или затерялась ставка.