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Ловрен: «С праздником Великой Победы!»

09 мая 2021, 15:53

Защитник «Зенита» Деян Ловрен опубликовал пост, посвящённый Дню Победы.

С праздником Великой Победы! Память о подвиге каждого, кто защищал свою Родину и свободу, навсегда останется в наших сердцах!

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
09 мая в 23:58
С какой победой? Твои воевали на другой стороне.
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ Baggio R. (раскрыть)
09 мая в 22:16, ред.
Уважамый, все очень скользко... Ясно одно. Мы победили! С праздником!!!
Baggio R.
Baggio R.
09 мая в 18:34
Интересно, как на его родине относятся к этому празднику? Дело в том, что Хорватия в 1941 году получила независимость благодаря Гитлеру и его союзникам. Поэтому участие в войне против СССР стало обязательной благодарностью Гитлеру за обретение независимости. Из хорватских добровольцев было организовано три немецких дивизии вермахта.
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ rubinovyi2 (раскрыть)
09 мая в 18:13, ред.
К сожалению некоторые сограждане тоже мало знают о той войне и цеме победы. Им это не интересно... Сейчас в моде другие приоритеты... У мас планомерно вымывают память. Всех, кто чтит память о павших и выживших поздравляю с праздником!!!!
rubinovyi2
rubinovyi2
09 мая в 16:44
Ты то,что можешь знать об этой войне и цене нашей победы?
старина
старина
09 мая в 16:42
    jobss
    jobss ответ Шуnя771 (раскрыть)
    09 мая в 16:18
    добрый день, у вас выигрыш в профиле стоит
    Шуnя771
    Шуnя771
    09 мая в 16:11
    Здрасте.

    Вулверхэмптон 2 :1 Брайтон энд Хоув Альбион
    Извиняюсь или я спешу или затерялась ставка.
    STVA 1
    STVA 1
    09 мая в 15:59
    Красава Деян!
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