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«Локомотив» поздравил Сёмина с днём рождения

11 мая 2021, 10:34

Сегодня, 11 мая, свой 74-й день рождения празднует бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин. Пресс-служба «железнодорожников» в твиттере поздравила экс-наставника клуба с днём рождения.

День в истории. Сегодня исполняется 74 года самому успешному тренеру в истории «Локомотива» Юрию Сёмину. С днём рождения, Юрий Палыч! Крепкого здоровья, успехов и благополучия!

Напомним, что именно под руководством Сёмина «Локомотив» завоевал все свои три чемпионских титула в России (2002, 2004, 2018).

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Все комментарии
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
12 мая в 18:52
ПАЛЫЧ ,САМЫЙ ВЕЛИКИЙ !
Ironigor
Ironigor
11 мая в 11:22
Настоящий мужчина и великолепный тренер !!!
С Днём Рождения Палыч !!! Долгих лет !!! Один из немногих тренеров России к которому наверное любой болельщик или просто любитель футбола ⚽, независимо от принадлежности к клубу, испытывает к Палычу самые добрые чувства и уважение как человеку и как тренеру. Как болельщик ЦСКА хочу пожелать Палычу крепкого сибирского здоровья и кавказского долголетия , с огромным уважением !!! Всем Добра !!!
Байкал-38.
Байкал-38.
11 мая в 11:15
Палыч с днём рождения! Здоровья и как всегда удачи во всех твоих делах!
Локо это Палыч, Палыч это Локо!!!
Ты наше всё!!!
stanichnik
stanichnik
11 мая в 11:04
Попадание фк Локомотив в элиту российского футбола во многом связано с именем Юрия Павловича. Львиная доля призов, включая все три чемпионства были завоёваны железнодорожниками под руководством Семина. Наряду с Романцевым и Газаевым Палыч является самым успешным отечественным клубным наставником одинаково почитаемым всеми болельщиками независимо от их принадлежности. Здоровья Вам Юрий Павлович и Благополучия!
shlomo
shlomo
11 мая в 10:43
Присоединяюсь....всего самого хорошего!!!!!!!
beefs
beefs
11 мая в 10:36
присоединяемся к поздравлениям и желаем всего наилучшего...
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