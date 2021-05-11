«Локомотив» поздравил Сёмина с днём рождения

Сегодня, 11 мая, свой 74-й день рождения празднует бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин. Пресс-служба «железнодорожников» в твиттере поздравила экс-наставника клуба с днём рождения.
День в истории. Сегодня исполняется 74 года самому успешному тренеру в истории «Локомотива» Юрию Сёмину. С днём рождения, Юрий Палыч! Крепкого здоровья, успехов и благополучия!
🔙 День в истории. Сегодня исполняется 74 года самому успешному тренеру в истории «Локомотива» Юрию Сёмину. ⠀— «Локомотив» (@fclokomotiv) May 11, 2021
С днём рождения, Юрий Палыч! Крепкого здоровья, успехов и благополучия!
➡️ https://t.co/XJT7b9PLPw pic.twitter.com/cyH19ndZA9
Напомним, что именно под руководством Сёмина «Локомотив» завоевал все свои три чемпионских титула в России (2002, 2004, 2018).