У Комличенко родилась дочь

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12 мая 2021, 16:44

Пресс-служба «Динамо» сообщает, что у нападающего московской команды родилась дочь. Супруги дали имя ребенку Таисия.

🎉 В семье Николая Комличенко родилась дочка Таисия 🤗



Поздравляем Колю и его супругу Марину с этим радостным событием, а малышке желаем расти здоровой и счастливой 😍 pic.twitter.com/dDiiNDn11w — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) May 12, 2021