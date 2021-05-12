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У Комличенко родилась дочь

12 мая 2021, 16:44

Пресс-служба «Динамо» сообщает, что у нападающего московской команды Николая Комличенко родилась дочь. Супруги дали имя ребенку Таисия.

Напомним, что недавно голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в третий раз стал отцом.

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Рефери
Рефери
12 мая в 20:14
Комментарии там забавные получились
SAFqwer
SAFqwer
12 мая в 19:21
Теперь понятно чем он занимается вместо футбола весь сезон...
Vik_ont25
Vik_ont25
12 мая в 18:12, ред.
Мои искренние поздравления! Желаю здоровья молодой маме и маленькой дочке! А папе - "пахать, пахать и пахать" На благо семьи... Не расслабляясь.
Ironigor
Ironigor
12 мая в 17:29
ОТ ВСЕЙ ДУШИ, С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
12 мая в 17:19
Рождение детей - это всегда праздник!!!
Искренние поздравления Николаю!!!
stanichnik
stanichnik
12 мая в 17:08
По такому случаю надо отсалютовать голами в ворота соперников в ближайшем матче
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 мая в 16:46
Поздравляем Николая с др дочки!
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