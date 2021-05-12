У Комличенко родилась дочь

Пресс-служба «Динамо» сообщает, что у нападающего московской команды Николая Комличенко родилась дочь. Супруги дали имя ребенку Таисия.
🎉 В семье Николая Комличенко родилась дочка Таисия 🤗— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) May 12, 2021
Поздравляем Колю и его супругу Марину с этим радостным событием, а малышке желаем расти здоровой и счастливой 😍 pic.twitter.com/dDiiNDn11w
Напомним, что недавно голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в третий раз стал отцом.
Искренние поздравления Николаю!!!
Искренние поздравления Николаю!!!