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Результаты заключительного тура ФНЛ и итоговая таблица

15 мая 2021, 18:06

Закончились все матчи последнего тура ФНЛ.

«Алания» и «Оренбург» не получили лицензию для выступления в РПЛ. Стыковые матчи отменены, поэтому в следующем сезоне в Российской Премьер-Лиге сыграют «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Клубы, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ, сохранят прописку в высшем дивизионе страны.

«Балтика» — «Крылья Советов» 0:1
Гол: Голенков Егор 19

«Торпедо» — «Шинник» 0:1
Гол: Самойлов Дмитрий 66

«Енисей» — «Иртыш» 2:1
Голы: Иванов Егор 36, Раздорских Никита 80 — Коршунов Иван 58

«Оренбург» — «Динамо» 3:2
Голы: Козлов Андрей 7, Капленко Кирилл 47, Скворцов Алексей 89 (пенальти) — Чиркин Григорий 53, Дрогунов Владислав 90+4

«СКА-Хабаровск» — «Алания» 1:2
Голы: Першин Юрий 67 — Хадарцев Батраз 38 (пенальти), Хосонов Хетаг 88

«Велес» — «Текстильщик» 2:1
Голы: Боковой Андрей 61, Джамалутдинов Тамирлан 88 (пенальти) — Альшанский Валерий 39

«Спартак-2» — «Чертаново» 4:3
Голы: Мельников Степан 39, Шитов Владислав 60, Роша Педро 66 (пенальти), Мельников Степан 73 — Молтенинов Илья 25, Тюменцев Даниил 49, Радионов Александр 90+3

«Краснодар-2» — «Волгарь» 1:0
Гол: Сперцян Эдуард 5 (пенальти)

«Акрон» — «Факел» 0:2
Голы: Яковлев Павел 42, Максимов Максим 60

«Томь» — «Нижний Новгород» 1:1
Голы: Симонян Артем 26 (пенальти) — Янсане Момо 13

«Чайка» — «Нефтехимик» 1:0
Гол: Хохлачев Александр 56

Результаты заключительного тура ФНЛ и итоговая таблица

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 09:01
Что касается Алании, то там идёт строительство нового стадиона вместо разрушенного старого. Это не делается быстро ни при каких деньгах. Даже Реал играет на мелком стадионе почти весь сезон.
Ironigor
Ironigor
15 мая в 19:18, ред.
РФС нужно реформировать, а иначе нам настоящего футбола не видать! То, что сейчас творится во всём футболе России - это полная проституция! Иначе никак нельзя назвать то, что творится в нашем футболе! Полный крах во всем, начиная от отношений к детскому футболу и т.д и т.п и кончая беcпределом в судейском корпусе. И всё это видно как лакмусовая бумага выступлений наших "выдающихся" команд выступающих в Европе, ну и конечно сборной России, которая хоть как-то скрашивала на последнем чемпионате все провалы наших клубов. И эта деградация продолжается, такое ощущение, что наш футбол как и весь спорт отдан на произвол судьбы в руки чинуш которые думают только о своём благополучие. На этом пожалуй закончу, а то что-то понесло. Спасибо всем за понимание.
ВСЕМ ДОБРА!
shlomo
shlomo
15 мая в 18:59
Мы просто обязаны выручить коллег из ФК «Нижний Новгород» победной фоткой с кубком и медалью. Своей-то у них нет. С победой, Нижний!
МапС
МапС
15 мая в 18:50
Текстиль остался в ФНЛ, я доволен.
Русский Манчестер нельзя терять!
Остапчук 67
Остапчук 67
15 мая в 18:43
В ФНЛ много команд
Djebrael
Djebrael
15 мая в 18:42
Все это просто свинство...
SHMEL
SHMEL ответ КЭТиК (раскрыть)
15 мая в 18:30
Действительно, руководители некоторых команд могли построить нормальные стадионы, а не деньги клубные разбазаривать. Все в одинаковых условиях, есть правила и они должны соблюдаться.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 мая в 18:30
Обожглись на "Тамбове" и на "Оренбург" дуют. Даже сдули, сдули обратно в ФНЛ.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 мая в 18:29
Как это обьяснить ребятам, которые 42 тура ж...пу рвали, чтобы попасть в РПЛ.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 мая в 18:27
Спортивный принцип вычеркнули из жизни.
LAISMEN
LAISMEN
15 мая в 18:21
Оренбург с Аланией в таблице стадионов будут на последнем месте)))
КЭТиК
КЭТиК
15 мая в 18:14
Это позор российского футбола. Деньги решают всё, а не результаты
YVG
YVG
15 мая в 18:10
К чему этот чемпионат?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 мая в 18:07
Торпедо опять разочаровало!
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