Результаты заключительного тура ФНЛ и итоговая таблица

Закончились все матчи последнего тура ФНЛ.
«Алания» и «Оренбург» не получили лицензию для выступления в РПЛ. Стыковые матчи отменены, поэтому в следующем сезоне в Российской Премьер-Лиге сыграют «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Клубы, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ, сохранят прописку в высшем дивизионе страны.
«Балтика» — «Крылья Советов» 0:1
Гол: Голенков Егор 19
«Торпедо» — «Шинник» 0:1
Гол: Самойлов Дмитрий 66
«Енисей» — «Иртыш» 2:1
Голы: Иванов Егор 36, Раздорских Никита 80 — Коршунов Иван 58
«Оренбург» — «Динамо» 3:2
Голы: Козлов Андрей 7, Капленко Кирилл 47, Скворцов Алексей 89 (пенальти) — Чиркин Григорий 53, Дрогунов Владислав 90+4
«СКА-Хабаровск» — «Алания» 1:2
Голы: Першин Юрий 67 — Хадарцев Батраз 38 (пенальти), Хосонов Хетаг 88
«Велес» — «Текстильщик» 2:1
Голы: Боковой Андрей 61, Джамалутдинов Тамирлан 88 (пенальти) — Альшанский Валерий 39
«Спартак-2» — «Чертаново» 4:3
Голы: Мельников Степан 39, Шитов Владислав 60, Роша Педро 66 (пенальти), Мельников Степан 73 — Молтенинов Илья 25, Тюменцев Даниил 49, Радионов Александр 90+3
«Краснодар-2» — «Волгарь» 1:0
Гол: Сперцян Эдуард 5 (пенальти)
«Акрон» — «Факел» 0:2
Голы: Яковлев Павел 42, Максимов Максим 60
«Томь» — «Нижний Новгород» 1:1
Голы: Симонян Артем 26 (пенальти) — Янсане Момо 13
«Чайка» — «Нефтехимик» 1:0
Гол: Хохлачев Александр 56
ВСЕМ ДОБРА!
ВСЕМ ДОБРА!