Результаты заключительного тура ФНЛ и итоговая таблица

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15 мая 2021, 18:06

Закончились все матчи последнего тура ФНЛ .

«Алания» и «Оренбург» не получили лицензию для выступления в РПЛ . Стыковые матчи отменены, поэтому в следующем сезоне в Российской Премьер-Лиге сыграют «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Клубы, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ , сохранят прописку в высшем дивизионе страны.

«Балтика» — «Крылья Советов» 0:1

Гол: Голенков Егор 19

«Торпедо» — «Шинник» 0:1

Гол: Самойлов Дмитрий 66

«Енисей» — «Иртыш» 2:1

Голы: Иванов Егор 36, Раздорских Никита 80 — Коршунов Иван 58

«Оренбург» — «Динамо» 3:2

Голы: Козлов Андрей 7, Капленко Кирилл 47, Скворцов Алексей 89 (пенальти) — Чиркин Григорий 53, Дрогунов Владислав 90+4

« СКА -Хабаровск» — «Алания» 1:2

Голы: Першин Юрий 67 — Хадарцев Батраз 38 (пенальти), Хосонов Хетаг 88

«Велес» — «Текстильщик» 2:1

Голы: Боковой Андрей 61, Джамалутдинов Тамирлан 88 (пенальти) — Альшанский Валерий 39

«Спартак-2» — «Чертаново» 4:3

Голы: Мельников Степан 39, Шитов Владислав 60, Роша Педро 66 (пенальти), Мельников Степан 73 — Молтенинов Илья 25, Тюменцев Даниил 49, Радионов Александр 90+3

«Краснодар-2» — «Волгарь» 1:0

Гол: Сперцян Эдуард 5 (пенальти)

«Акрон» — «Факел» 0:2

Голы: Яковлев Павел 42, Максимов Максим 60

«Томь» — «Нижний Новгород» 1:1

Голы: Симонян Артем 26 (пенальти) — Янсане Момо 13