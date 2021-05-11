Лидеры сезона взяли по баллу. Итоги 35-го тура испанской Примеры

Завершились все матчи 35-го тура испанской Примеры.
«Реал Сосьедад» — «Эльче» 2:0
Голы: Элустондо Ариц 72, Ойарсабаль Микель 90+2
«Алавес» — «Леванте» 2:2
Голы: Понс Пере 30, Хоселу 87 — Моралес Хосе Луис 36, Моралес Хосе Луис 42
«Барселона» — «Атлетико» 0:0
«Кадис» — «Уэска» 2:1
Голы: Лопес Мауро 43, Сильва Гастон 45+2 (автогол) — Мир Рафаэль 45+1
«Атлетик» — «Осасуна» 2:2
Голы: Морсилльо Йон 1, Санджет Ойхан 62 — Брашанац Дарко 12, Будимир Анте 89
«Хетафе» — «Эйбар» 0:1
Гол: Ресио 89 (пенальти)
«Валенсия» — «Вальядолид» 3:0
Голы: Гомес Максимилиано 45+1, Гомес Максимилиано 48, Коррея Тьерри 89
«Вильярреал» — «Сельта» 2:4
Голы: Гомес Мойзес 25, Морено Жерар 87 (пенальти) — Мина Санти 19, Мина Санти 34 (пенальти), Браис Мендес 45+3 (пенальти), Солари Аугусто 57
«Реал» — «Севилья» 2:2
Голы: Асенсио Марко 67, Азар Эден 90+4 — Фернандо 22, Ракитич Иван 78 (пенальти)
«Бетис» — «Гранада» 2:1
Голы: Борха Иглесиас 39, Борха Иглесиас 87 — Мачис Дарвин 66
С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.
Ждем финиша , который просто непредсказуем.
Всем здоровья.
Ждем финиша , который просто непредсказуем.
Всем здоровья.