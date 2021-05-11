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Лидеры сезона взяли по баллу. Итоги 35-го тура испанской Примеры

11 мая 2021, 00:33

Завершились все матчи 35-го тура испанской Примеры.

«Реал Сосьедад» — «Эльче» 2:0
Голы: Элустондо Ариц 72, Ойарсабаль Микель 90+2

«Алавес» — «Леванте» 2:2
Голы: Понс Пере 30, Хоселу 87 — Моралес Хосе Луис 36, Моралес Хосе Луис 42

«Барселона» — «Атлетико» 0:0

«Кадис» — «Уэска» 2:1
Голы: Лопес Мауро 43, Сильва Гастон 45+2 (автогол) — Мир Рафаэль 45+1

«Атлетик» — «Осасуна» 2:2
Голы: Морсилльо Йон 1, Санджет Ойхан 62 — Брашанац Дарко 12, Будимир Анте 89

«Хетафе» — «Эйбар» 0:1
Гол: Ресио 89 (пенальти)

«Валенсия» — «Вальядолид» 3:0
Голы: Гомес Максимилиано 45+1, Гомес Максимилиано 48, Коррея Тьерри 89

«Вильярреал» — «Сельта» 2:4
Голы: Гомес Мойзес 25, Морено Жерар 87 (пенальти) — Мина Санти 19, Мина Санти 34 (пенальти), Браис Мендес 45+3 (пенальти), Солари Аугусто 57

«Реал» — «Севилья» 2:2
Голы: Асенсио Марко 67, Азар Эден 90+4 — Фернандо 22, Ракитич Иван 78 (пенальти)

«Бетис» — «Гранада» 2:1
Голы: Борха Иглесиас 39, Борха Иглесиас 87 — Мачис Дарвин 66

Лидеры сезона взяли по баллу. Итоги 35-го тура испанской Примеры

С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 мая в 05:13
Чемпиоская борьба до последнего тура.
Leha-ha50
Leha-ha50
11 мая в 01:15
Давно такого финиша не было. Последние три тура обещают быть очень жаркими. Кто из тройки оступится??? Кто даст шанс соперникам??? А ведь все могло закончиться давно. Но спад Атлетико возродил интригу. Хотя и сейчас шансы Атлетико предпочтительны , но отдавать им пальму первенства рано. еще все может поменяться ...и не раз.
Ждем финиша , который просто непредсказуем.
Всем здоровья.
ЮЗИК
ЮЗИК
11 мая в 00:39
Неужели и теперь матрасы упустят первое место
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