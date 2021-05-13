ГлавнаяНовости

«Ювентус» продолжает борьбу за Лигу чемпионов. Итоги 36-го тура Серии А

13 мая 2021, 23:42

Завершились все матчи 36-го тура чемпионата Италии.

«Наполи» — «Удинезе» 5:1
Голы: Зелински Петр 28, Руис Фабиан 31, Лосано Ирвинг 56, Ди Лоренцо Джованни 66, Инсинье Лоренцо 90+1 — Окака-Чука Стефано 41

«Кальяри» — «Фиорентина» 0:0

«Аталанта» — «Беневенто» 2:0
Голы: Муриэль Луис 22, Пашалич Марио 67

«Болонья» — «Дженоа» 0:2
Голы: Дзаппакоста Давиде 13, Скамакка Джанлука 61 (пенальти)

«Сассуоло» — «Ювентус» 1:3
Голы: Распадори Джакомо 59 — Рабьо Адриен 28, Роналду Криштиану 45, Дибала Пауло 66

«Торино» — «Милан» 0:7
Голы: Эрнандес Тео 19, Кессье Франк 26 (пенальти), Диас Браим 50, Эрнандес Тео 62, Ребич Анте 67, Ребич Анте 72, Ребич Анте 79

«Лацио» — «Парма» 1:0
Гол: Иммобиле Чиро 90+5

«Интер» — «Рома» 3:1
Голы: Брозович Марцело 11, Весино Матиас 20, Лукаку Ромелу 90 — Мхитарян Генрих 31

«Сампдория» — «Специа» 2:2
Голы: Верре Валерио 32, Кейта Бальде 80 — Побега Томмазо 15, Побега Томмазо 73

«Кротоне» — «Верона» 2:1
Голы: Унас Адам 2, Мессиас Жуниор 75 — Молина Сальваторе 87 (автогол)

«Ювентус» продолжает борьбу за Лигу чемпионов. Итоги 36-го тура Серии А

Все новости
«Ювентус» одолел чемпиона, «Лацио» уступил «Роме». Итоги 37-го тура Серии А
Вчера, 23:47 Комментарии2
«Барселона» впервые в истории выиграла женскую Лигу чемпионов
Вчера, 00:12 Комментарии19
«Боруссия» Дортмунд вышла в Лигу чемпионов
16 мая Комментарии8
Результаты заключительного тура ФНЛ и итоговая таблица
15 мая ФотоКомментарии14
«Барселона» теряет важные очки, отпуская лидеров. Итоги 36-го тура Примеры
14 мая Комментарии4
Лидеры сезона взяли по баллу. Итоги 35-го тура испанской Примеры
11 мая Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ozabot
Ozabot
14 мая в 05:32
Если «Милан» и «Аталанта» проиграют этот тур, а «Ювентус» выиграет у «Интера», тогда шансы есть, а если «Милан» и «Аталанта» выиграют, то все.

Зебры поставили себя в зависимость сразу от двух прямых соперников и милости Конте. Не думаю, что Конте выпустит дубль. Для него это будет принципиальный матч, скажем так, чемпионская точка сезона, поэтому Пирло придется очень сложно. Вряд ли «Интер» откажется от мысли размазать «Ювентус» и отправить их в ЛЕ. Болельщики сине-черных тоже ожидают победу над принципиальным соперником.

Есть еще «Наполи» Гаттузо, но у него все вроде хорошо. Тихо и без шума рубит себе контракт на следующий сезон.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 мая в 00:09
Многое для Ювентуса будет зависеть от игры с Интером в следующем туре. С каким настроением выйдет Интер , завоевавший уже скудетто - это большой вопрос. В целом же не все зависит от старой сеньоры , только потери впереди стоящих , дадут Юве шанс на попадание в ЛЧ. Два последних тура расставят окончательно все по местам. Ждемс.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
13 мая в 23:59
ЮВЕНТУС УДАЧИ ТЕБЕ, ЖДЁМ В ЛЧ !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 мая в 23:48
Ювентус там будет!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100