«Ювентус» продолжает борьбу за Лигу чемпионов. Итоги 36-го тура Серии А

Завершились все матчи 36-го тура чемпионата Италии.
«Наполи» — «Удинезе» 5:1
Голы: Зелински Петр 28, Руис Фабиан 31, Лосано Ирвинг 56, Ди Лоренцо Джованни 66, Инсинье Лоренцо 90+1 — Окака-Чука Стефано 41
«Кальяри» — «Фиорентина» 0:0
«Аталанта» — «Беневенто» 2:0
Голы: Муриэль Луис 22, Пашалич Марио 67
«Болонья» — «Дженоа» 0:2
Голы: Дзаппакоста Давиде 13, Скамакка Джанлука 61 (пенальти)
«Сассуоло» — «Ювентус» 1:3
Голы: Распадори Джакомо 59 — Рабьо Адриен 28, Роналду Криштиану 45, Дибала Пауло 66
«Торино» — «Милан» 0:7
Голы: Эрнандес Тео 19, Кессье Франк 26 (пенальти), Диас Браим 50, Эрнандес Тео 62, Ребич Анте 67, Ребич Анте 72, Ребич Анте 79
«Лацио» — «Парма» 1:0
Гол: Иммобиле Чиро 90+5
«Интер» — «Рома» 3:1
Голы: Брозович Марцело 11, Весино Матиас 20, Лукаку Ромелу 90 — Мхитарян Генрих 31
«Сампдория» — «Специа» 2:2
Голы: Верре Валерио 32, Кейта Бальде 80 — Побега Томмазо 15, Побега Томмазо 73
«Кротоне» — «Верона» 2:1
Голы: Унас Адам 2, Мессиас Жуниор 75 — Молина Сальваторе 87 (автогол)
Всем здоровья.
Всем здоровья.