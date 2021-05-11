«Челси» ворвался в топ-3, «Фулхэм» покидает лигу. Итоги 35-го тура АПЛ

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11 мая 2021, 00:14

Завершились все матчи 35-го тура Английской Премьер-Лиги. По итогам тура лигу с нового сезона покидает «Фулхэм» — за три тура до конца сезона команда отстает от 17-й строчки, позволяющей остаться в АПЛ , на 10 очков. Таким образом, даже три победы в последних турах сезона не помогут «Фулхэму» сохранить прописку в АПЛ .

«Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» 2:4

Голы: Олбрайтон Марк 80, Ихеаначо Келечи 87 — Уиллок Джозеф 22, Дамметт Пол 34, Уилсон Каллум 64, Уилсон Каллум 73

«Лидс» — «Тоттенхэм» 3:1

Голы: Даллас Стюарт 13, Бэмфорд Патрик 42, Родриго 84 — Сон Хын-Мин 25

«Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас» 0:2

Голы: Бентеке Кристиан 2, Эзе Эберечи 88

«Манчестер Сити» — «Челси» 1:2

Голы: Стерлинг Рахим 44 — Зиеш Хаким 63, Алонсо Маркос 90+2

«Ливерпуль» — «Саутгемптон» 2:0

Голы: Мане Садио 31, Алькантара Тьяго 90

«Вулверхэмптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:1

Голы: Траоре Адама 76, Гиббс-Уайт Морган 90 — Данк Льюис 13

«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» 1:3

Голы: Траоре Бертран 24 — Фернандеш Бруну 52 (пенальти), Гринвуд Мэйсон 56, Кавани Эдинсон 87

«Вест Хэм» — «Эвертон» 0:1

Гол: Калверт-Льюин Доминик 24

«Арсенал» — «Вест Бромвич» 3:1

Голы: Смит-Роу Эмиль 29, Пепе Николя 35, Виллиан 90 — Перейра Матеус 67

«Фулхэм» — «Бернли» 0:2

Голы: Вествуд Эшли 35, Вуд Крис 44

С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.