«Челси» ворвался в топ-3, «Фулхэм» покидает лигу. Итоги 35-го тура АПЛ

Завершились все матчи 35-го тура Английской Премьер-Лиги. По итогам тура лигу с нового сезона покидает «Фулхэм» — за три тура до конца сезона команда отстает от 17-й строчки, позволяющей остаться в АПЛ, на 10 очков. Таким образом, даже три победы в последних турах сезона не помогут «Фулхэму» сохранить прописку в АПЛ.
«Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» 2:4
Голы: Олбрайтон Марк 80, Ихеаначо Келечи 87 — Уиллок Джозеф 22, Дамметт Пол 34, Уилсон Каллум 64, Уилсон Каллум 73
«Лидс» — «Тоттенхэм» 3:1
Голы: Даллас Стюарт 13, Бэмфорд Патрик 42, Родриго 84 — Сон Хын-Мин 25
«Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас» 0:2
Голы: Бентеке Кристиан 2, Эзе Эберечи 88
«Манчестер Сити» — «Челси» 1:2
Голы: Стерлинг Рахим 44 — Зиеш Хаким 63, Алонсо Маркос 90+2
«Ливерпуль» — «Саутгемптон» 2:0
Голы: Мане Садио 31, Алькантара Тьяго 90
«Вулверхэмптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:1
Голы: Траоре Адама 76, Гиббс-Уайт Морган 90 — Данк Льюис 13
«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» 1:3
Голы: Траоре Бертран 24 — Фернандеш Бруну 52 (пенальти), Гринвуд Мэйсон 56, Кавани Эдинсон 87
«Вест Хэм» — «Эвертон» 0:1
Гол: Калверт-Льюин Доминик 24
«Арсенал» — «Вест Бромвич» 3:1
Голы: Смит-Роу Эмиль 29, Пепе Николя 35, Виллиан 90 — Перейра Матеус 67
«Фулхэм» — «Бернли» 0:2
Голы: Вествуд Эшли 35, Вуд Крис 44
С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.
у Лидса все ровно 53 забито 53 пропущенных. Вх 5 было бы хорошо финишировать на этом месте. А Тоттхэм судя по всему в следующем сезоне опустятся еще ниже.
у Лидса все ровно 53 забито 53 пропущенных. Вх 5 было бы хорошо финишировать на этом месте. А Тоттхэм судя по всему в следующем сезоне опустятся еще ниже.