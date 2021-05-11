ГлавнаяНовости

«Фулхэм» проиграл «Бернли» и потерял шансы остаться в АПЛ

11 мая 2021, 00:04
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

В матче 35-го тура Английской Премьер-Лиги «Фулхэм» проиграл «Бернли» со счётом 0:2 и вылетел из АПЛ.

Лондонская команда покидает высший дивизион в первом же сезоне после возвращения в АПЛ. После 35 туров «дачники» имеют в своём активе 27 очков. За три тура до конца сезона команда отстает от 17-й строчки, позволяющей остаться в АПЛ, на 10 очков. Таким образом, даже три победы в последних турах сезона не помогут «Фулхэму» сохранить прописку в АПЛ.

«Фулхэм» стал третьей и последней командой, официально покинувшей АПЛ. Ранее элиту английского футбола покинули «Шеффилд Юнайтед» и «Вест Бромвич».

Все новости
«Ювентус» одолел чемпиона, «Лацио» уступил «Роме». Итоги 37-го тура Серии А
Вчера, 23:47 Комментарии2
«Барселона» впервые в истории выиграла женскую Лигу чемпионов
Вчера, 00:12 Комментарии19
«Боруссия» Дортмунд вышла в Лигу чемпионов
16 мая Комментарии8
Результаты заключительного тура ФНЛ и итоговая таблица
15 мая ФотоКомментарии14
«Барселона» теряет важные очки, отпуская лидеров. Итоги 36-го тура Примеры
14 мая Комментарии4
«Ювентус» продолжает борьбу за Лигу чемпионов. Итоги 36-го тура Серии А
13 мая Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
11 мая в 07:58
Ну тут уж сами виноваты - проиграли матч жизни с прямым конкурентом.
drug01
drug01
11 мая в 00:09
Плохой результат не повезло
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100