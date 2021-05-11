«Фулхэм» проиграл «Бернли» и потерял шансы остаться в АПЛ

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11 мая 2021, 00:04

В матче 35-го тура Английской Премьер-Лиги «Фулхэм» проиграл «Бернли» со счётом 0:2 и вылетел из АПЛ .

Лондонская команда покидает высший дивизион в первом же сезоне после возвращения в АПЛ . После 35 туров «дачники» имеют в своём активе 27 очков. За три тура до конца сезона команда отстает от 17-й строчки, позволяющей остаться в АПЛ , на 10 очков. Таким образом, даже три победы в последних турах сезона не помогут «Фулхэму» сохранить прописку в АПЛ .