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«Барселона» теряет важные очки, отпуская лидеров. Итоги 36-го тура Примеры

14 мая 2021, 00:53

Завершились все матчи 36-го тура чемпионата Испании.

«Осасуна» — «Кадис» 3:2
Голы: Будимир Анте 38, Будимир Анте 75, Торрес Роберто 86 (пенальти) — Шапоньич Иван 49 (пенальти), Переа Альберто 90+1

«Эльче» — «Алавес» 0:2
Голы: Хоселу 40, Луис Риоха 54

«Леванте» — «Барселона» 3:3
Голы: Мелеро 57, Моралес Хосе Луис 59, Леон Серхио 83 — Месси Лионель 25, Педри 34, Дембеле Усман 64

«Севилья» — «Валенсия» 1:0
Гол: Эн-Несери Юссеф 66

«Сельта» — «Хетафе» 1:0
Гол: Нолито 24

«Уэска» — «Атлетик» 1:0
Гол: Рамирес Сандро 61

«Атлетико» — «Реал Сосьедад» 2:1
Голы: Карраско Янник 16, Корреа Анхель 28 — Субельдия Игор 83

«Вальядолид» — «Вильярреал» 0:2
Голы: Морено Жерар 68, Капу Этьенн 90+1

«Эйбар» — «Бетис» 1:1
Голы: Энрих Серхио 83 — Гуардадо Андрес 4

«Гранада» — «Реал» 1:4
Голы: Молина Хорхе 71 — Модрич Лука 17, Родриго 45+1, Одриосола Альваро 75, Бензема Карим 76

«Барселона» теряет важные очки, отпуская лидеров. Итоги 36-го тура Примеры

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Все комментарии
Василий Корнечук
Василий Корнечук
14 мая в 09:11
Следующий сезон может стать катастрофичным
swed27
swed27
14 мая в 03:52
Атлетико почти чемпион. Главное сейчас не допустить осечек
Leha-ha50
Leha-ha50
14 мая в 01:00
С Барселоной все понятно. Не сдюжили, на финише явно подсели. Брак в последних играх просто удручает. Очень много даже Месси ошибается, что уже стало привычным. Не проходит его дриблинг , а он все лезет в гущу. Куману следовало бы обратить на это внимание. По большому счету на чемпионство претендуют лишь Атлетико и Реал. Шансы Атлетико чуть повыше, но в футболе всякое случается. Ждем финиша.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 мая в 00:58
Кажется Барса уже в отпуске!
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