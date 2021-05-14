«Барселона» теряет важные очки, отпуская лидеров. Итоги 36-го тура Примеры

Завершились все матчи 36-го тура чемпионата Испании.
«Осасуна» — «Кадис» 3:2
Голы: Будимир Анте 38, Будимир Анте 75, Торрес Роберто 86 (пенальти) — Шапоньич Иван 49 (пенальти), Переа Альберто 90+1
«Эльче» — «Алавес» 0:2
Голы: Хоселу 40, Луис Риоха 54
«Леванте» — «Барселона» 3:3
Голы: Мелеро 57, Моралес Хосе Луис 59, Леон Серхио 83 — Месси Лионель 25, Педри 34, Дембеле Усман 64
«Севилья» — «Валенсия» 1:0
Гол: Эн-Несери Юссеф 66
«Сельта» — «Хетафе» 1:0
Гол: Нолито 24
«Уэска» — «Атлетик» 1:0
Гол: Рамирес Сандро 61
«Атлетико» — «Реал Сосьедад» 2:1
Голы: Карраско Янник 16, Корреа Анхель 28 — Субельдия Игор 83
«Вальядолид» — «Вильярреал» 0:2
Голы: Морено Жерар 68, Капу Этьенн 90+1
«Эйбар» — «Бетис» 1:1
Голы: Энрих Серхио 83 — Гуардадо Андрес 4
«Гранада» — «Реал» 1:4
Голы: Молина Хорхе 71 — Модрич Лука 17, Родриго 45+1, Одриосола Альваро 75, Бензема Карим 76
Всем здоровья.
Всем здоровья.