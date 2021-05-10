«Лилль» оторвался от ПСЖ. Итоги 36-го тура Лиги 1

Закончились все матчи 36-го тура Лиги 1.
«Ланс» — «Лилль» 0:3
Голы: Йилмаз Бурак 4 (пенальти), Йилмаз Бурак 40, Дэвид Джонатан 60
«Нант» — «Бордо» 3:0
Голы: Кулибали Калифа 19, Луза Имран 51 (пенальти), Коло Рэндал 70
«Лион» — «Лорьян» 4:1
Голы: Ауар Уссем 53, Лукас Пакета 65, Бруно 71 (пенальти), Бруно 77 — Монкондьют Тома 83
«Сент-Этьен» — «Марсель» 1:0
Гол: Норден Арно 43
«Анже» — «Дижон» 3:0
Голы: Фулджини Анджело 7, Аллагбе Сатурнин 50 (автогол), Диони Лои 89
«Метц» — «Ним» 0:3
Голы: Фомба Ламин 61, Рипар Рено 67 (пенальти), Ферхат Зинедин 89
«Ницца» — «Брест» 3:2
Голы: Рони Лопеш 38, Будауи Ишем 61, Камара Хассан 89 — Мунье Стив 4, Мунье Стив 43
«Страсбур» — «Монпелье» 2:3
Голы: Ажорке Людовик 69, Зохи Кевин 90+4 — Ляборд Гаэтан 36, Делор Анди 46, Ляборд Гаэтан 49
«Реймс» — «Монако» 0:1
Гол: Матазо Элиот 20
«Ренн» — «Пари Сен-Жермен» 1:1
Голы: Гуйрасси Сехру 71 — Неймар 45+5 (пенальти)
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