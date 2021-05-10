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«Лилль» оторвался от ПСЖ. Итоги 36-го тура Лиги 1

10 мая 2021, 00:06

Закончились все матчи 36-го тура Лиги 1.

«Ланс» — «Лилль» 0:3
Голы: Йилмаз Бурак 4 (пенальти), Йилмаз Бурак 40, Дэвид Джонатан 60

«Нант» — «Бордо» 3:0
Голы: Кулибали Калифа 19, Луза Имран 51 (пенальти), Коло Рэндал 70

«Лион» — «Лорьян» 4:1
Голы: Ауар Уссем 53, Лукас Пакета 65, Бруно 71 (пенальти), Бруно 77 — Монкондьют Тома 83

«Сент-Этьен» — «Марсель» 1:0
Гол: Норден Арно 43

«Анже» — «Дижон» 3:0
Голы: Фулджини Анджело 7, Аллагбе Сатурнин 50 (автогол), Диони Лои 89

«Метц» — «Ним» 0:3
Голы: Фомба Ламин 61, Рипар Рено 67 (пенальти), Ферхат Зинедин 89

«Ницца» — «Брест» 3:2
Голы: Рони Лопеш 38, Будауи Ишем 61, Камара Хассан 89 — Мунье Стив 4, Мунье Стив 43

«Страсбур» — «Монпелье» 2:3
Голы: Ажорке Людовик 69, Зохи Кевин 90+4 — Ляборд Гаэтан 36, Делор Анди 46, Ляборд Гаэтан 49

«Реймс» — «Монако» 0:1
Гол: Матазо Элиот 20

«Ренн» — «Пари Сен-Жермен» 1:1
Голы: Гуйрасси Сехру 71 — Неймар 45+5 (пенальти)

«Лилль» оторвался от ПСЖ. Итоги 36-го тура Лиги 1

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
10 мая в 11:43
Осталось 2 тура, думаю с Лиллем особо не будут сражаться а вот с ПСЖ до последней минуты )))
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ DXTK (раскрыть)
10 мая в 11:03
    DXTK
    DXTK
    10 мая в 08:48, ред.
    Лилль это Лестер - ПСЖ это Тоттенхэм
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    10 мая в 08:02
    ПСЖ сейчас мёртвый!
    mihaluch
    mihaluch
    10 мая в 06:21, ред.
    Лилль как никогда близок к чемпионству.
    КЭТиК
    КЭТиК
    10 мая в 05:21
    Похоже будет новый чемпион.
    swed27
    swed27
    10 мая в 02:28
    Очень интересная развязка ожидает нас в Лиге 1 Даже ПСЖ рискует не попасть в ЛЧ
    Dauletbek
    Dauletbek
    10 мая в 00:24
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